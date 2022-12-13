Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык
Звездный уик-энд в Челябинске будут вспоминать как идеальный — уверен, что все увезли с Урала позитивные впечатления. На предматчевом фуршете игроки не думали о режиме и спокойно могли себе позволить пару бокальчиков. Общались с друзьями, которые играют в других командах, журналистами, да и просто хоккейными легендами: Александром Еременко и Сергеем Мозякиным.
Решение организаторов разделить мастер-шоу и матчи между дивизионами на два дня однозначно было успешным. Если раньше кто-то брал билеты только на первый день, чтобы посмотреть конкурсы, то теперь их растянули на два дня.
Конечно, самым ярким стал конкурс на эффектный буллит. Ремейк знаменитого буллита Андрея Миронова в тележке — только теперь сам Андрей вез Еременко. Дмитрий Рашевский, переодетый в одноклубника Эрика О"Делла, который не смог приехать в Челябинск из-за травмы. А выиграл конкурс Николай Голдобин, надевший перед буллитом очки главного тренера дивизиона Харламова Ильи Воробьева.
Почему-то мало голосов болельщиков получил нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян, использовавший для броска клюшку, стилизованную под шампур с шашлыком. Но хоккеист получил признание спустя пару дней — момент с его буллитом показали по североамериканскому телевидению в перерыве матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси».
Алтыбармакян провел два года в системе «Чикаго», но до НХЛ так и не добрался. После прошлого сезона Андрей вернулся в «Сочи», но дела у его клуба идут паршиво: с большим отрывом сочинцы — худший клуб лиги. Может быть, попадание на телевидение Нью-Йорка придаст игроку позитивных эмоций?
Челябинск же вслед за Матчем звезд КХЛ готовится принять матч сборной России. Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сказал, что такое событие может состояться в мае. И не стоит сомневаться, что оно соберет аншлаг.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -