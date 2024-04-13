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Сегодня, 08:30

Два года назад Голышеву не дали шанса в НХЛ. Сейчас он главный герой Кубка Гагарина

Голышев лидирует в гонке бомбардиров Кубка Гагарина 2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Анатолий Голышев.
Фото ХК «Автомобилист»
Нападающий «Автомобилиста» — лучший бомбардир Кубка Гагарина. Анатолий ведет уральцев к долгожданному финалу.

Нынешний плей-офф КХЛ — самый богатый на сенсации за последние годы. Неожиданно преобразился «Трактор», который занял только шестое место на «Востоке», но добрался до бронзовых медалей. В шаге от финала «Металлург» — команда, прошлым летом сменившая главного тренера, а на лидерские роли в ней вышли молодые игроки. Удивил «Автомобилист». Екатеринбургский клуб год за годом относили к главным лузерам КХЛ, когда даже после успешных регулярок клуб с треском проваливался в плей-офф. Сейчас уральцы уже гарантировали бронзу и сохраняют шансы на финал. В числе главных героев команды — Анатолий Голышев.

Главный тренер &laquo;Автомобилиста&raquo; Николай Заварухин (в&nbsp;центре) и&nbsp;игроки команды. Такой «Автомобилист» может выиграть Кубок Гагарина

Толя-гол всю карьеру на высшем уровне провел в «Автомобилисте» и долгое время входил в число вечно перспективных игроков. В 29 лет Голышев вырос в настоящего лидера «Автомобилиста». После игры в Магнитогорске Анатолий возглавил список бомбардиров плей-офф. За 14 матчей форвард набрал 16 (9+7) очков. Ближайшего партнера по команде — Алексея Макеева — Голышев опережает на 6 баллов. В серии с «Металлургом» Анатолий остался без очков в двух матчах, зато в трех остальных забросил четыре шайбы и еще пять раз ассистировал партнерам.

В регулярке Голышев смотрелся средне, зато раскрылся в кубковых матчах. Прогресс — заслуга не только самого игрока. В плей-офф изменился весь «Автомобилист». У команды проклюнулся характер, уральцы не испугались статусных соперников, как «Ак Барс» и СКА. Сошлись все звезды, и «Автомобилист» выдал лучший результат в истории КХЛ. На новый уровень в плей-офф вышли многие игроки. Помимо Голышева отметим Стефана Да Косту, который не играл настолько эффективно в кубковых матчах со времен ЦСКА, а последние годы нередко исчезал со льда в важные моменты.

Анатолий Голышев в матче против СКА.
Фото ХК «Автомобилист»

Голышев в плей-офф набрал феноменальную форму. Возможно, это сильнейший отрезок форварда на уровне КХЛ. Об этом говорят не только статистика и командные результаты, но и визуальные впечатления от игры. Голышев источает невероятную уверенность. К этому успеху Анатолий шел долго. В 2021 году он попробовал себя в Северной Америке, но в «Айлендерс» форварду не нашли места. Дебют в НХЛ откладывался, а за комплиментами тренеров и руководства не следовало повышения в основу. Отыграв 15 матчей в АХЛ, Голышев вернулся в родной клуб. В России форвард выбрал стабильность и уверенность в будущем.

Анатолию 29 лет, 30 апреля заканчивается его контракт с «Автомобилистом». Игрок получит статус неограниченно свободного агента. По данным «СЭ», сейчас нападающий зарабатывает 45 миллионов рублей. После успешного плей-офф форвард может стойко настаивать на повышении оклада. Топ-форварда с российским паспортом в зрелом возрасте хочет получить каждый генеральный менеджер. Даже Андрей Разин на пресс-конференции после пятой игры сделал неожиданное предположение, отвечая на вопрос, почему «Магнитка» не может сдержать Голышева.

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— Думаю, просто он на следующий сезон становится свободным агентом и очень хочет играть в «Металлурге». Готовы ли сделать ему предложение? Посмотрим, сколько он денег будет стоить, надо с Сергеем Юрьевичем [Гомоляко, спортивным директором] поговорить по этому поводу, — сказал Разин.

Пока «Автомобилист» бьется с «Металлургом», о перспективах Голышева можно только рассуждать. Сам игрок сосредоточен на плей-офф — никогда прежде Анатолий не играл в полуфинале Кубка Гагарина. И от того, как сложится серия с «Магниткой», в том числе зависит будущее игрока. Не исключено, что после сильного сезона в родном клубе Голышев захочет выйти из зоны комфорта и изучит предложения других клубов. Впрочем, больше верится в то, что «Автомобилист» договорится с ключевым нападающим на улучшенных условиях. Голышев — лицо клуба, за таких игроков надо цепляться и не жалеть денег в переговорах.

Анатолий Голышев
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
3 - 2
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
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Результаты / календарь
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13.04 14:30
Автомобилист – Металлург Мг
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