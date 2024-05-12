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Сегодня, 23:00

«Гру работает в стиле Цыгурова». Зачем «Трактор» поставил канадского тренера

В «Тракторе» объяснили решение назначить канадца Гру главным тренером
Михаил Зислис
Обозреватель
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Бенуа Гру в 2014 году
Бенуа Гру.
Фото Getty Images
Генеральный директор челябинского клуба в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с новым главным тренером Бенуа Гру, расставании с Алексеем Заварухиным и последних изменениях в команде.

Первые контакты с Беном наладили еще осенью

— Кто из клуба летал в Нью-Йорк на Брайтон-Бич, чтобы записать видеоролик с новым главным тренером?

— Разумеется, никто и никуда не летал. Наша медийная служба снова сработала на высоком уровне, за полдня все организовала, проявила свой креатив и необычно представила нового главного тренера. Мне кажется, что если бы были нужны съемки на Луне, то этот вопрос ребята тоже быстро решили бы. (Смеется.)

— Сколько времени уже вам самому пришлось уговаривать Гру, чтобы он возглавил «Трактор»?

— Основная часть переговорного процесса лежала на генеральном менеджере Алексее Волкове. Он первые контакты с Беном наладил еще осенью. Сейчас общение прошло в максимально интенсивном режиме, и вопрос по главному тренеру решился в сжатые сроки. Были и другие кандидаты, но в итоге мы выбирали из двух претендентов — Бенуа Гру и Алексея Заварухина.

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— Чем канадский специалист привлек именно вас, ведь он, кроме молодежного чемпионата мира с Коннором Макдэвидом, в составе больше ничего не выигрывал?

— Чисто тренерские нюансы, видение команды, принципы построения игры, формирование штаба больше обсуждались Беном и Алексеем Волковым. Но прежде чем принимать итоговое решение, мы собрали большой объем информации, чтобы изучить Гру со всех сторон. Все отзывы были положительными.

Когда я общался с одним нашим игроком из НХЛ, который прошел через его руки, он дал Бену следующую характеристику: системный, требовательный, тактически грамотный специалист. Можно сказать, что его стиль работы похож на стиль Цыгурова, только адаптированный к современности. Мы в Челябинске прекрасно представляем, какими сильными сторонами обладал Геннадий Федорович.

— Вы меняете местного тренера на канадца в таком городе, как Челябинск, где каждый второй разбирается в хоккее. Многие не понимают этого решения.

— Мы были готовы к такой реакции со стороны общественности. Для меня продолжение сотрудничества с Заварухиным было бы самым простым решением. Но, находясь в своей должности, я обязан рассматривать все варианты для усиления команды, тем более в отношении такой ключевой позиции, как главный тренер. Выбор в пользу Гру был проработанным и взвешенным решением. Считаю выбранное нами направление верным.

Хоккеисты «Трактора»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Медали — это всегда хорошо

— Чего не хватило для большего в серии с «Локомотивом»?

— Всего по чуть-чуть — тактической гибкости, хорошего функционального состояния, заряженности и эмоций. Сложилось впечатление, что мы оказались не настолько готовы, как того требовала эта стадия плей-офф. Для выхода в финал требуется другой уровень готовности.

— Бронза — это хороший результат?

— Безусловно. Медали — это всегда хорошо. Ребята их заслужили своим трудом и честным отношением к делу. Однако после плей-офф у меня и части болельщиков остались неоднозначные впечатления. С одной стороны — медали, две огненные серии плей-офф, классные и непередаваемые эмоции. С другой — очередная упущенная возможность добиться чего-то более значимого и неудачная серия с «Локомотивом». С таким соперником, как ярославцы, можно и нужно было играть иначе. От бронзовых медалей мы в Челябинске уже не получаем полного удовлетворения и хотим большего.

Почему не Заварухин

— Все помнят ваши слова о прохождении командой двух раундов в Кубке Гагарина в качестве аргумента для продления контракта с Алексеем Заварухиным.

— Прекрасно помню тот вопрос, который мне задали еще зимой, и с тех пор моя позиция не изменилась. Базовой задачей для клуба и Алексея Заварухина как главного тренера на тот момент было прохождение двух раундов. То есть попадание в топ-4 лучших команд сезона. Более того, я обозначил, что прохода одного раунда будет недостаточно для переговоров о продлении контракта. В этой части для меня никаких проблем нет. Я не давал понять, что выход в полуфинал означает автоматическую пролонгацию соглашения с Заварухиным, а лишь обозначил условие для рассмотрения дальнейшего сотрудничества. Это и было сделано. Мы до последнего решали, с кем именно пойдем дальше. Алексей входил в список из двух финальных кандидатов.

Алексей Заварухин
Алексей Заварухин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Все помнят, в какой непростой ситуации Заварухин возглавил команду. Он приложил все усилия для того, чтобы улучшить ее игру и результаты. Со своей стороны еще раз хочу поблагодарить Алексея за проделанную работу. Но давайте также не забывать, что хоккей остается командным видом спорта. Заварухин был частью большого сплоченного коллектива, который всегда и во всем ему помогал. Огромная благодарность ребятам за то, что они подставили коллективное плечо в сложной для клуба ситуации.

— Из слов Бабаева и Заварухина можно сделать вывод, что переговоры с Гру стали для них неожиданностью.

— При подписании контракта в качестве главного тренера в ноябре Алексей сказал, что все деловое общение далее следует вести через его агента Шуми Бабаева. По окончании плей-офф у нас состоялся разговор с Шуми, в котором он прямо спросил, будет ли «Трактор» рассматривать других кандидатов на пост главного тренера помимо Заварухина. Я честно ответил, что обязан изучить все возможные варианты формирования тренерского штаба, выбрав из них самый сильный. Эту позицию я озвучил стороне Заварухина заблаговременно. Они могли распоряжаться этой информацией на свое усмотрение. Думаю, тут многое идет от личных ожиданий Алексея. Я его понимаю. Но «Трактор» не может принимать решения исходя из чьих-либо личных ожиданий.

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— Вариант возглавить «Челмет» после выхода в полуфинал Кубка Гагарина — шаг назад. Не считаете такое предложение оскорбительным?

— Нет, считаю предложение занять пост главного тренера второй команды системы конструктивным. Поводов для оскорбления и обиды не вижу. Тем более что мы были готовы предоставить Заварухину хорошие финансовые условия.

«Челмет» — прекрасная площадка для роста и набора опыта. Параллельно можно взаимодействовать с канадским специалистом, получить важные знания по работе и развитию молодых игроков, самому прокачать свои слабые стороны, чтобы стать сильнее, в менее стрессовых условиях, где больше свободы для творчества. Все это с прицелом вернуться в «Трактор» как главный тренер. Алексей сразу счел это предложение несерьезным. Я до сих пор нахожусь в легком недоумении от его реакции. Но на этом предлагаю тему закрыть — мной были даны достаточно развернутые ответы.

— С Бабаевым у вас сохранились нормальные отношения на фоне его постоянной пикировки с Алексеем Волковым?

— У меня с Шуми нормальные, рабочие отношения. Когда у меня есть к нему вопросы, то я их задаю напрямую, чтобы в рабочем процессе не возникало недоразумений. В этом плане проблем нет. Я представляю клуб, он — игроков. Все личное отходит на второй план. Нам важно договориться о сотрудничестве с каким-то игроком, поэтому все общение подчинено данной цели.

Иван Савин в редакции «Спорт-Экспресс»
Иван Савин в редакции «Спорт-Экспресс».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Платежка до потолка не достанет

— Правда, что на следующий сезон платежка будет близкой к потолку?

— Нет, она останется в прежних рамках. Наша платежная ведомость ограничена не потолком, а финансовыми возможностями клуба. Они достаточно хорошие для того, чтобы смело ставить перед собой максимальные задачи. В то же время места до потолка еще предостаточно.

— Что должно случиться, чтобы «Трактор» обменял Максима Шабанова?

— На данный момент — ничего. Максим представляет для клуба очень большую ценность, чтобы даже в теории задумываться о таком обмене.

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— Приобретения на рынке Андрея Светлакова и Александра Кадейкина делают вашу команду крупнее и опытнее. Но «Локомотив» и «Металлург» недавно показали, что нужна ставка на своих, молодость и скорость.

— По количеству собственных воспитанников в главной команде «Трактор» стабильно находится на ведущих ролях в КХЛ. Но во всем нужен правильный баланс. Приглашение опытных игроков со стороны помогает сделать команду еще лучше. Мы рады, что нам удалось договориться с такими сильными нападающими, как Светлаков и Кадейкин. С их приходом центральная ось в «Тракторе» станет одной из самых сильных в лиге. Но селекционная работа активно продолжается. У нас есть еще ряд кандидатов на усиление.

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Алексей Заварухин
Бенуа Гру
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
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Металлург Мг - Локомотив
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СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
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1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
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Динамо М - Динамо Мн
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Локомотив – Металлург Мг
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