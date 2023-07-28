«Считаю себя больше русским, чем канадцем». Большое интервью нового тренера «Сибири»

Дэвид Немировски — о родном Торонто, России, Канаде, комплектовании и философии новосибирской команды

Этой весной новым главным тренером «Сибири» стал канадец с российским паспортом и русскими корнями Дэвид Немировски, который прекрасно известен в России по игре за «Локомотив», ЦСКА и СКА, а также работе с «Адмиралом» и «Торпедо».

В большом интервью «СЭ» он рассказал о решении возглавить «Сибирь» и пропустить прошлый сезон, селекции новосибирской команды, интересе из НХЛ и многом другом.

У меня был еще один вариант в КХЛ

— Как добирались до Новосибирска, учитывая, что логистика сейчас не самая простая?

— Перелет был долгим. Но сейчас в Россию мне стало летать легче, чем когда я работал в Нижнем Новгороде. Сначала летел из Торонто в Дубай, а потом из Дубая у меня был прямой рейс в Новосибирск — это очень удобно, несмотря на время. Раньше мне приходилось сначала добираться до Франкфурта, затем лететь Москву, а уже оттуда в Нижний Новгород.

— Соскучились по России за год в Торонто?

— Да, соскучился. Хотя, я уже прилетал в Новосибирск на неделю, когда подписывал контракт с «Сибирью». Чувствую, будто и не уезжал на год в Канаду.

Конечно, больше всего соскучился по работе. Сделать паузу было моим решением — после всей ситуации с коронавирусом нужно было побыть с семьей, потому что во время ограничений было сложно прилетать друг к другу. Последние два сезона мне стало непросто находиться вдали от родных.

В итоге помогал сыну в хоккейном развитии — прошлый сезон был первым для него на уровне AAA («трипл эй»). Он начала заниматься чуть позже других ребят, но попал в команду. В этом году он заметно прибавил. Я занимался с ним практически ежедневно, много работали на льду.

— Сколько лет сыну?

— Десять.

— Читал, что не так давно в Канаде провели реформу детского хоккея и теперь некоторые возраста не играют на всю площадку.

— С семи до восьми лет дети занимаются только поперек площадки. С восьми начинают играть на половину — при этом первую часть сезона ты играешь на половину, а вторую на полной площадке. А уже с девяти лет все переходят на стандартный размер. Но тут нужно делать поправку на размер каждого катка. Например, мы тренировались на муниципальной арене — на таких катках обычно маленькие площадки. Но все матчи проводятся на новых аренах, на некоторых из которых даже установлены европейские коробки.

— В России многие родители пытаются пристроить своих детей в академии СКА и «Авангарда». В Канаде нет такого же ажиотажа вокруг «Торонто Мальборос», откуда вышли Таварес, Макдэвид, братья Хьюз и куча других видных энхаэловцев?

— «Мальборос» — это не школа, а просто команда на уровне U16. Недавно смотрел передачу про одного хоккеиста, который переехал в Канаду в 14-15 лет и попал на драфт. У него спросили, где лучше развиваться и готовиться. В ответ он объяснил, что лучше всего развиваться в России, потому что все хорошо продумано — зал, лед, гимнастика.

В Канаде дети в этом возрасте тренируются всего два раза в неделю и еще два раза играют. Если родители хотят, чтобы их ребенок катался больше, то им приходится самостоятельно искать дополнительный лед и тренеров.

— Говорят, в последнее время в Канаде хоккей у детей и родителей стал уступать более доступному баскетболу.

— Хоккей стал еще дороже, чем раньше. Детский хоккей — это реально очень дорого. Во-первых, в Канаде нужно заплатить за регистрацию, которая включает в себя две игры и две тренировки в неделю. Дополнительные подкатки тоже стоят немаленьких денег. Если родитель хочет, чтобы его ребенок подтянул какие-то навыки с тренером по развитию, то должен заплатить 75-100 долларов даже не за час, а за 50 минут с заливкой. Не знаю, как бороться с тем, что предлагает баскетбол.

— За год навык владения русским не подрастеряли?

— Думаю, чуть-чуть подрастерял. С женой дома общаемся и по-английски, и по-русски. Плюс, когда в гости приходят либо мои, либо ее родители, то всегда говорим на русском. Да и я старался поддерживать контакт с русскими ребятами, которые играют в Канаде.

— Как долго думали над предложением «Сибири»?

— Недолго. Поговорил с Кириллом Валерьевичем (Фастовским — прим. «СЭ») и довольно быстро принял решение.

— Тот факт, что вы работали с Фастовским еще когда играли в ЦСКА, сыграл роль?

— Да, это большой фактор. Всегда легче, когда ты знаешь человека. Я уже знал, как он работает и что требует от тренеров.

— Насколько он изменился почти за 20 лет?

— Наверное, остался таким же. Даже выглядит так же, как и раньше (улыбается).

— Новосибирск был не единственным вариантом в КХЛ?

— Был еще один вариант. Но мне больше всего понравилось предложение «Сибири». Очень большую роль сыграло то, что Новосибирск — хоккейный город. Для меня, как человека из Торонто, это важно. В России есть классные хоккейные города — тот же Нижний Новгород. Но все знают, что в Новосибирске самые громкие болельщики.

Вдобавок ко всему знал, что команда начнет сезон на новом стадионе. Да, на старой арене была своя атмосфера. Но на новой арене все сделали очень красиво — это тоже сыграло свою роль.

— Как семья отреагировала на решение вернуться в Россию?

— Абсолютно нормально. Жена сразу поддержала мое решение. Никаких вопросов не возникло.

Новый главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски (в центре) на новой арене клуба. Фото ХК «Сибирь»

— Семья поедет с вами в Новосибирск?

— Сейчас семья в Канаде. Скорее всего, этот сезон они будут жить там и периодически прилетать сюда. Хочется, чтобы сын подтянул русский язык. Если все сложиться, то очень хочу, чтобы они с женой в следующем сезоне находились со мной в Новосибирске.

Сейчас сын больше понимает, чем разговаривает на русском. Кстати, далеко не все слова, которые он знает, хорошие. Два года назад Истон ездил в лагерь с 2013 годом рождения в Нижнем Новгороде — там ребята очень хорошо его приняли, но и научили многим нехорошим словам (смеется).

— Ваша мама до сих пор занимается в Торонто организациями свадеб?

— Она сейчас помогает одной компании и больше работает по конкретным заказам. Все-таки сейчас она стала постарше.

Почти всю жизнь нас с братом считали русскими

— Читали российскую прессу после назначения в «Сибирь»? Многие ветераны жаловались, что вы занимаете место русских тренеров.

— Я большую часть жизни провел в России, а не в Канаде. Считаю себя больше русским, чем канадцем. Посмотрев на меня, нельзя сказать, что в клуб приехал чистый иностранец. Но это их мнение — все имеют право на него. Стараюсь не думать о таких вещах. Всегда будет какой-то негатив.

— В детстве не было такого, что для одних вы были недостаточно русским, а для других — недостаточно канадцем?

— Нет, почти всю жизнь нас с братом считали русскими. Когда начинали играть в хоккей, то против меня и Миши всегда играли жестче и строже, чем против остальных. Мы ведь уже с детства играли с фамилией на спине. Тем более, что на наше детство пришлось на пик противостояния «Россия — Канада». Брат родился в Советском Союзе, я — уже в Торонто. Но, несмотря на это, про меня все равно всегда говорили «русский, русский» и кричали нам очень некрасивые слова.

— Многие ждали вас в КХЛ в прошлом сезоне, когда у вас уже был готов контракт с «Куньлунем».

— Да, у меня было предложение оттуда. Но еще в середине своего последнего сезона в «Торпедо» решил, что останусь в Канаде и проведу этот сезон в Торонто. Нужно было помочь семье, дать толчок сыну, чтобы он догнал остальных сверстников. Для меня этот год перерыва был очень важен. Хорошо, что сейчас у Истона начало получаться. Не жалею, что поступил так.

— Позапрошлой весной была информация, что вы хотите стать главным тренеров в АХЛ.

— Даже не рассматривал варианты оттуда.

— Вам по-прежнему неинтересно поработать ассистентом в НХЛ?

— Три года назад у меня было пару подобных предложений. Но я подумал, что если и идти ассистентом в НХЛ, то это должна быть команда, где у тебя будет реальный шанс стать главным. Например, в команде, где главный тренер уже близок к завершению карьеры — поучиться у него пару лет и потом возглавить команду было бы интересно. Пока не думаю об этом. Знал только то, что точно вернусь через год в Россию и буду работать в КХЛ.

— Кто для канадских тренеров сейчас ролевая модель?

— Мне нравится Джон Купер из «Тампы». Импонирует и то, как он тренирует, и то, как находит правильные слова, как общается с хоккеистами. Он знает, когда можно поругать кого-то на пресс-конференциях, а когда лучше промолчать. Его слова всегда находят отклик в людях. Считаю, его лучшим тренером мира на данный момент.

— Его «Тампа» — самая играющая команда НХЛ?

— Да, самая играющая. Но, если так посмотреть, то сейчас все команды в НХЛ играющие — нет тех, кто действует чисто от обороны. Сейчас ввели очень много новых правил в плане удалений. Если ты будешь постоянно сидеть в обороне, то судьи будут чаще наказывать тебя. Нельзя постоянно давать сопернику большинство, какое бы оно ни было — рано или поздно он его реализует. Все должны играть в атаку.

— Чем оказался полезен год без работы?

— Я читал много различной хоккейной литературы. В прошлом году ходил на энхаэловские семинары. Например, за день до драфта в Монреале был очень большой семинар, где много общался с тренерами из НХЛ. Кого-то уже знал, с кем-то удалось познакомиться. Общение очень важно. Плюс постоянно был с коллегами «на телефоне».

Хоккей постоянно меняется. Поэтому всегда стараюсь учиться чему-то новому и не стоять на месте. Мне хочется становиться лучше. Понятно, что когда ты работаешь, то времени узнавать что-то новое не так много. Благодаря паузе, оно появилось.

Вживую новая арена «Сибири» выглядит еще лучше, чем на видео

— Расскажите про ваших помощников.

— С Женей Королевым, тренером по защитникам, мы раньше играли вместе. Он работал главным тренером на уровне МХЛ. У него есть игровой опыт не только в КХЛ, но и в НХЛ. Очень здорово, что он имеет опыт по обе стороны океана.

Также в штаб вошли тренер по физподготовке Дэвид Гутшон и видеотренер Макс Маркович, который займет должность тренера по развитию и будет выходить на лед с командой.

Если говорить про тренера вратарей, то, думаю, все знают Егора Подомацкого. Мы играли вместе с ним в «Локомотиве», когда я первый раз приехал в Россию. Предварительно пообщался с ним, узнал, как он работает с вратарями.

Я доволен. Считаю, что нам удалось собрать сильный тренерский штаб из единомышленников. Мы можем обсудить друг с другом любой игровой момент. Кстати, тут стоит отметить и Андрея Тарасенко, который давно работает в клубе: у нас уже есть контакт друг с другом — видно, что мы движемся в правильном направлении.

Новый главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски (второй слева). Фото ХК «Сибирь»

— Не слишком ли большой риск брать тренером по ОФП 26-летнего человека, который не знаком с российскими реалиями?

— Да, Гутшона здесь никто не знает. Но я могу привезти из Северной Америки кучу людей, которые здорово работали там, но про которых никто ничего не знает в России. Я получил много положительной информации о Дэвиде от его близкого друга Кевина Чапмэна, с которым мы работали в «Торпедо». Мы встретились втроем, и я задавал Дэвиду очень много вопросов, после которых понял, что обладает необходимыми знаниями и правильно понимает специфику работы.

Гутшон довольно долго работает в летних лагерях с игроками из НХЛ. Конечно, эта работа отличается от того, с чем ему придется столкнуться в «Сибири». Но он знает, как готовить команду и как поддерживать ее по ходу сезона. Вообще не переживаю за этот аспект.

— В России он может столкнуться с постоянными перелетами и резкой сменой часовых поясов.

— Уже обсуждали этот момент с ним. Но больше я говорю об этом с нашим доктором. У меня ведь есть опыт работы с «Адмиралом», где на перелеты нужно было тратить еще больше времени. Мы буквально вчера разговаривали втроем и обсуждали, как нам лучше перестроить некоторые тренировки и в каких поездках стоит переходить на местное время, а в каких нет.

— Слышал, что вы колебались по поводу кандидатуры Евгения Шалдыбина, который работал в предыдущем тренерском штабе.

— Мы обсуждали эту кандидатуру с руководством. Но в итоге решили, что под мою концепцию больше подойдет вариант с Евгением Королевым.

— Какие впечатления от новой арены?

— Когда я прилетал в Новосибирск два месяца назад, то мне все понравилось. Смотрел ролики про арену на YouTube. Могу сказать, что вживую арена выглядит еще лучше, чем на видео. Думаю, болельщикам понравится новый стадион. Конечно, будут какие-то нюансы. Но, на мой взгляд, она уже входит в топ-5 арен КХЛ.

Новый главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски. Фото ХК «Сибирь»

— Какие-то минусы успели отметить? Мы с коллегами долго смеялись над одной вашей фотографии во время экскурсии по арене.

— Из бассейна?

— Да.

— Сами понимаете, что всегда будут нюансы. Команда только заехала на нее. Скоро у нас будет время обжить ее и скорректировать некоторые моменты. Всегда нужно время, чтобы все протестировать — здесь, как и в любом новом доме. Знаю, что все хоккеисты довольны.

Селекция «Сибири» почти завершена

— Насколько «Сибирь» завершила процесс комплектования?

— Думаю, он почти завершен. Сейчас обсуждаем кое-какие варианты. Если появятся какие-то предложения, то будем рассматривать их. Можно сказать, что на 90-95% селекция закончена.

— Агент Алеша Пилко рассказывал, что вы с Тэйлором Беком внесли большой вклад в подписание Энди Андреоффа. Как удалось его уговорить?

— У Энди было несколько предложений. Но у него оказалось много знакомых, которые либо знают меня, либо играли под моим руководством. Я никогда раньше не работал с Беком, но он тоже внес большой вклад в это подписание. Тэйлор рассказывал Андреоффу очень хорошие вещи про город, про болельщиков — этот фактор тоже оказался очень важным.

— Андреофф не похож ни на кого из легионеров, которые были у вас в «Торпедо». Всегда казалось, что ваш идеальный легионер — это игрок вроде Энди Миле.

— Сейчас совсем сложно с легионерами. Но мы очень хотели иметь такого игрока, как Андреофф. Энди умеет играть с шайбой и забивать. Он здорово играет в зоне обороне и, что крайне важно, очень сильно действует на вбрасываниях. Вдобавок ко всему, это очень жесткий нападающий. У Энди разносторонний стиль — у него нет одного качества, за счет которого он играет.

Кроме того, мои знакомые отмечали, что у него замечательные человеческие качества — это тоже крайне важно. Ты можешь взять классного легионера, но если он будет неправильно вести себя внутри команды, то толку не будет. У меня уже были подобные примеры в «Торпедо». Сейчас в команде может быть только три легионера — поэтому нам нельзя ошибаться. Нам нужен был человек, который умеет находить общий язык со всеми, а не просто будет жить сам по себе.

Форвард «Сибири» Тэйлор Бек. Фото ХК «Сибирь»

— Где вы видите Бека? В прошлом году он вынужденно играл центра.

— На сегодняшний день могу сказать, что мы видим его с Андреоффом в разных сочетаниях. Но все зависит от итогов предсезонки. Будем рассматривать все варианты. Пока Бек остается центральным.

— Насколько в принципе беспокоит центральная ось «Сибири»?

— Конечно, всегда важно иметь хороших центров в третьем и четвертых звеньях. Однако здорово, что сейчас нам удалось закрыть места топ-6 Андреоффом и Беком. Конечно, жалко, что ушел Валентин Пьянов. Но ничего не поделаешь.

— Выбор потенциальных партнеров для Бека — головная боль? С ним очень непросто играть.

— Нет, не считаю это головной болью. Мы уже общались с ним несколько раз на эту тему. К каждому игроку нужно находить индивидуальный подход. У нас был хороший разговор. Знаю, что у многих хоккеистов есть предпочтения, с кем им было бы удобно играть. Но уверен, что в этом плане никаких проблем не будет.

— С Мерфи уже разговор был?

— Я знаю его достаточно давно. Когда я еще сам играл, то летом в Торонто катался в одной команде вместе с ним и его хорошим другом Хо-Сэнгом. Хорошо понимаю его сильные стороны — к нему, как и ко всем, нужен особый подход.

— Уже есть мысли, кто займет место на синей линии во второй спецбригаде большинства?

— Есть, но лучше не называть этих людей. Такие защитники есть и из прошлогодней команды, и среди новичков. Будем смотреть всех на сборах. Мы не собираемся играть все товарищеские матчи в одном составе. Да, их будет не так много. Но мы дадим шанс всем. Скорее всего, во второй бригаде будем использовать двух защитников.

— Правильно понимаю, что легионеры присоединятся к команде уже после сбора в Минске?

- Да. Андреофф совсем поздно подписал контракт — его виза еще не готова. У Бека на днях должна родить жена. По визе для Мерфи мы узнаем информацию в ближайшие пару дней.

Моей задачей будет выход во второй раунд

— Если Андреофф — это прямая замена Пьянова, то кто способен заменить Шарова?

— У нас остался Бутузов, который провел хороший сезон. Он вполне способен прибавить, мы будем делать все для этого и помогать ему. Все хоккеисты в «Сибири» хотят прогрессировать. В «Сибирь» вернулся из аренды тот же Сергей Дубакин. Также мы подписали Пашу Гоголева. У нас есть варианты закрыть эту позицию.

— Артем Михеев, с которым вы работали в Нижнем Новгороде, надежный вариант для третьего-четвертого звена?

— Да, очень надежный и правильный игрок. Его легко и приятно тренировать — он всегда слышит тренерское задание. Он опытный и командный игрок, который точно поможет нам.

— Нет ли у «Сибири» перенасыщения линии обороны? Зачем вам сразу 13 человек?

— Всегда лучше иметь перебор, чем недобор, правильно? Будем смотреть всех ребят в товарищеских матчах. Это приятная головная боль. У нас много растущих ребят, которые могут сделать шаг вперед. Это очень интересный момент для тренеров.

У всех ребят будет свой шанс. Этим летом из МХЛ поднялись в основу два защитника из «Сибирских Снайперов» — Жуков и Варенник. Теперь все зависит от них.

Новый главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски. Фото ХК «Сибирь»

— Соответствует ли сейчас состав «Сибири» смене курса в сторону атаки? В прошлом году набор нападающих был не самым креативным.

— Да, согласен. Например, уже сегодня на тренировках моментами видел, что некоторые ребята зажаты в атаке. Возможно, нам понадобится время, чтобы привить новое мышление. Нужно научиться видеть некоторые ситуации по-иному. Мне уже приходилось перестраивать игроков на работу в другой системе, ориентировать их на атаку.

Самое главное, что я хочу видеть — это постоянное движение, в том числе в зоне обороны. Мы должны сразу атаковать соперника и играть жестче.

— Кого из «Снайперов» будете привлекать к сборам с основой?

— Братьев Климовичей, плюс пару вратарей Табатчиков — Кокаулин. «Снайперы» сейчас уже в Белоруссии. Посмотрим, может быть, подключим кого-то еще.

— Вы говорили, что не любите понятие «задача на сезон». Но Сергей Климович говорит, что эта команда по потенциалу может замахнуться на финал конференции. Это как-то давит?

— Я больше давлю сам на себя, чем на меня давит кто-то со стороны. Да, понимаю, что моей задачей будет, как минимум, выход во второй раунд. И это вполне реальная цель. Но мне хочется пройти еще дальше.

ECHL стала намного сильнее, чем раньше

— В системе «Сибири» главным талантом среди центров считается Иван Климович. Есть вероятность, что вы начнете вводить его в состав на родной позиции? Предыдущий штаб не давал молодежи шансов поиграть в центре.

— В Америке тоже мало кто заходит в состав сразу в центр. Буквально несколько дней назад в Торонто говорил знакомому, что все родители видят своих детей только в центре, а не какой-то другой позиции. Но ведь ребенок должен учиться играть на разных позициях: в обороне, справа, слева.

Даже если тебя после школы выбирают на драфте OHL, то не факт, что даже там ты сразу начнешь играть на родной позиции — скорее всего, ты будешь играть крайнего. Все индивидуально: кому-то легче заходить сразу центральным, кому-то — нужно немного поиграть на фланге.

— Гоголев и Гордеев — ваши креатуры?

— Нет, это предложения Кирилла Валерьевича. Я знал, что Гоголев этим летом становится свободным агентом и хочет вернуться в Россию. Перед подписанием контракта специально набрал ему. Очень много общался по поводу него и с руководством «Торонто», и с его бывшим партнером и другом Семеном Дер-Аргучинцевым. Он должен помочь команде.

Про Гордеева я узнал только три года назад, хотя знаю его агента почти 30 лет — раньше мы вместе играли в хоккей, а теперь наши сыновья играют друг против друга. Пытался уговорить его приехать в Россию, еще когда работал в Нижнем Новгороде.

— У вас с Гордеевым очень схожие судьбы. Он тоже вырос в Торонто.

— Да-да. Федор, переехав в Торонто, играл в юниорских лигах. Но я уверен, что для него не будет проблемой вписаться в состав «Сибири». У него даже оказались знакомые ребята в команде.

Его мама — преподаватель русского языка и литературы и поэтому у него нет проблем с общением. Мне первоначально в этом плане было сложнее.

Новичок «Сибири» Федор Гордеев. Фото ХК «Сибирь»

— То, что они провели последние два года в ECHL, как-то накладывает на них отпечаток?

— Ист Кост (ECHL — прим. ред.) сейчас стал намного сильнее, чем раньше. В Канаде играет много хоккеистов, и для лучших единственный вариант — это НХЛ. Но тяжело пробиться в лигу, где нет лимита на легионеров и куда съезжаются лучшие со всего мира.

При этом в России, Швеции, Швейцарии, Германии, Финляндии мало мест для иностранцев. Если ты швед и не попал в НХЛ, то спокойно можешь вернуться играть домой.

А в Канаде такой возможности нет. После НХЛ идет АХЛ, где почти все игроки молодые и выбранные на драфте — там в приоритете люди из своей системы. Если у тебя нет контракта с клубом НХЛ, то тебе не будут отдавать предпочтение, а будут давать больше шансов проспектам. В итоге единственным вариантом в Северной Америке остается Ист-Кост. При этом многие игроки оттуда ничем не хуже, чем люди из АХЛ.

Хороший пример — Крис Ли из «Магнитки», который поднялся наверх именно из ECHL. Сюда же можно отнести и Джастина Дэнфорта, который не так давно играл в «Витязе». Кстати, этим летом я впервые познакомился с ним.

— Реально ли сейчас взять в аренду у «Торонто» Дмитрия Овчинникова?

— Без шансов. Сейчас в «Торонто» пришел новый генеральный менеджер Брэд Треливинг. У Овчинникова остался последний год по контракту, и клубу не хочется, чтобы он провел его еще в одной аренде. У нас был предварительный разговор по поводу аренды. Но Треливинг приехал и сразу сказал «нет».

— Вы в свое время довольно положительно восприняли идею ввести легальную аренду в КХЛ. Фастовский, наоборот, категорически против того, чтобы брать кого-то со стороны. Не пытались обсуждать с ними какие-то варианты?

— Мы говорили с Кириллом Валерьевичем на эту тему. Действительно, он против этого. Это сложная тема с множеством плюсов и минусов. Будем продолжать обсуждать.

По-русски легче ругаться — в языке больше выбора

— Североамериканским тренерам сейчас стало проще обосновывать формат сборов, учитывая, что в КХЛ произошел слом сознания и большинство команд отказалось от «городков», постоянных бегов и баллонов?

— Да, определенно. В Северной Америке ведь не просто взяли и придумали такой подход. В НХЛ есть очень много научной литературы на эту тему. Там ведь в каждой команде не один тренер по физподготовке, а три-четыре. Есть специалисты по спортивной науке, по питанию.

С увеличением игр в прошлом году командам пришлось перестраиваться с точки зрения работы на сборах. В НХЛ игроков не нужно подталкивать к тому, чтобы готовиться самостоятельно. Ты приходишь летом к тренеру и платишь ему деньги за работу с тобой. Но если ты сам не хочешь трудиться, то он не обязан тебя заставлять. Да, он может где-то тебя подбодрить и подтолкнуть. Но ты обязан понимать, что должен сам толкать себя вперед.

— Что вас в бытность игроком больше всего бесило во время сборов?

— Те же кроссы. Я не говорю, что кроссы — это зло. Но к ним нужно подходить правильно. Мне больше всего мешало то, что летом я готовился сам и приезжал в клуб, находясь на условной третьей фазе из четырех. А меня в клубе брали и заставляли возвращаться на первую — это просто убивало. Я приезжаю почти готовым к регулярке, а меня загоняют в яму! Почему я должен начинать все сначала?

Поэтому к каждому игроку на сборах нужен индивидуальный подход, который мы будем продвигать в «Сибири». Нельзя всех заставлять работать с одним и тем же весом, и делать абсолютно одни и те же упражнения — эти времена уже прошли. Тренер по физподготовке должен знать тело каждого игрока и определять, кому и что нужно.

Дэвид Немировски (слева) во время выступления за ЦСКА. Фото Никита Успенский, «СЭ»

— Как планируете определять капитана?

— Пока я не знаю лично хоккеистов. Получаю информацию о каждом с помощью Андрея Тарасенко и Сергея Кривокрасова. Сейчас мне нужно самому увидеть, как ребята общаются на тренировках и в раздевалке, понять, кого команда слушает и считает лидером. Мне важно слышать и мнение хоккеистов, и мнение тренерского штаба. Будем решать этот вопрос ближе к сезону.

— Сколько матчей «Сибири» пересмотрели после назначения?

— Очень много. Не знаю, как так получилось, но я смотрел КХЛ-ТВ по подписке даже без VPN. Вставал рано утром и почти всегда попадал на матчи «Сибири» или «Авангарда». Получалось, что утром смотрел один матч, потом отвозил сына в школу, ехал домой и затем смотрел еще несколько игр. А уже вечером переключался на НХЛ. Не знаю, как меня жена до сих пор терпит (смеется).

— Мартемьянов был одним из самых медийных тренеров лиги, позволял снимать много контента из раздевалки. Готовы, что пресс-служба начнет вас прокачивать в этом плане?

— Мне уже сказали об этом. Это новое веяние, которое существует не только у нас в команде. Думаю, это важно — болельщикам нужно показывать, что происходит внутри. Это подогревает интерес к хоккею. Не скажу, что я любитель таких вещей. Но я точно не против этого.

— Из Нижнего Новгорода частенько залетали в топ видео, где вы в победных раздевалках показываете приличное владение русским матом.

— Бывало по-разному. Самое главное, чтобы все ребята понимали меня (смеется).

— На каком языке удобнее ругаться?

— По-русски легче ругаться, потому что там больше выбора. На английском есть всего пару слов. Русский язык куда богаче. Хотя, в плане хоккейного сленга мне гораздо удобнее говорить на английском — там есть очень много слов, которые нормально на русский не переведешь.

В тренерском штабе мы больше общаемся на русском. Перехожу на английским, когда нужно что-то объяснить Максу и Дэвиду.

— Как игроки обращаются к вам? Знаю, что вы не любите, когда вас называют Дэвидом Семеновичем.

— Мне без разницы. Я не против того, чтобы ко мне обращались по имени — отчеству. В Америке игроки часто называют тренера просто «coach». У нас вчера только было первое собрание с командой. Поэтому пока даже не получилось лично поговорить с каждым игроком. Будем знакомиться друг с другом в Минске.

Зачем ломать то, что работает

— Вы расстались с Максимом Гафуровым и Александром Харламовым в нормальных отношениях? Насколько помню, «Торпедо» с вами расторг раньше времени и так истекавший контракт.

— Все уже знали, что я ухожу. Изначально мне предлагали двухлетний контракт, но я подписал его только на один год. Это было решено достаточно давно. Мы расстались с Гафуровым и Харламовым в хороших отношениях.

— Согласны, что вы заложили фундамент нынешнего «Торпедо»? До прихода Ларионова команда уже несколько лет двигалась в интересном атакующем векторе.

— С приходом Ларионова игрокам не нужно было долго перестраиваться на новые требования. Однако, конечно, Игорь Николаевич добавил много своего. Если тренер после себя оставил много хороших вещей, то зачем все рушить? Например, при Мартемьянове «Сибирь» очень здорово играла в обороне, и это мне может только помочь. Я не собираюсь ничего ломать.

— За Жафярова и Чеховича в этом сезоне переживали, учитывая, что сезон у них получился не самым удачным?

— Болею за всех ребят. Я сам был хоккеистом и знаю, через что они проходят, когда у них что-то не получается.

— Как отнеслись к введению двух революционных правил — запрету стоять в трапеции за воротами дольше трех секунд и новому формату вбрасываний в большинстве после перерыва?

— Конечно, вероятность забить после выигранного вбрасывания чуть повышается. Думаю, болельщикам это должно быть интересно. У всех будет время подготовиться к этому новшеству — как у атакующей, так и у защищающейся стороны.

Если говорить про трапецию, то это вообще не должно быть проблемой для «Сибири». Я всегда запрещал защитникам стоять с шайбой за воротами. Он мог остаться и закрыться там только если остался один, а все остальные пошли на смену. Это не мой стиль — нас это вообще не должно коснуться. Защитник с шайбой всегда должен двигаться.

— Нынешние 68 матчей в регулярке — оптимальная цифра?

— Мне нравится эта цифра. Больше игр — больше интереса для болельщиков. Я только за то, чтобы количество матчей росло.