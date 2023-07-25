«Был вариант в НХЛ. А «Металлург» предложил лучшие условия». Лучший хоккеист Казахстана будет играть в «Магнитке»

Интервью Никиты Михайлиса, который летом подписал контракт с «Металлургом» на один год.

Никита Михайлис — самый звездный новичок «Металлурга» в межсезонье. Нападающим интересовались «Авангард», «Локомотив», «Трактор», но «Магнитка» предложила лучшие условия и перехватила форварда сборной Казахстана. Переезд на Южный Урал — вызов и для самого хоккеиста. Всю карьеру в КХЛ Михайлис провел за «Барыс», а теперь должен стать лидером команды Андрея Разина. В интервью «СЭ» Никита объяснил, почему подписал контракт с «Металлургом», прокомментировал интерес из НХЛ, а также рассказал о тренировках с баллонами.

— Летом вами интересовались многие топ-клубы. Сложно было выбирать команду?

— Конечно. Я советовался с семьей. Мы много думали перед чемпионатом мира, после него. Рассматривали все контракты. Я выбрал наилучший вариант для себя.

— Пополнение в семье влияло на выбор клуба? Это добавляло хлопот?

— Нет. Семья все понимает, хорошо отнеслись. Скоро они уже приедут в Магнитогорск.

— Уже почувствовали себя отцом?

— Конечно. Прошло уже две недели. Сейчас, правда, скучаю по ним, но в конце августа семья должна прилететь, и мы будем вместе.

— Президент «Барыса» Борис Иванищев говорил, что клуб предлагал вам контракт, но не договорились по условиям. Вы могли остаться в Казахстане?

— Как я уже говорил, мы долго думали. Выбирали лучшие условия для себя. «Металлург» предложил лучшие условия. Я счастлив, что я здесь.

— Почему подписали только однолетний контракт?

— Приняли такое решение. Все впереди. Всегда можно переподписать контракт.

— Несколько сезонов говорится об интересе к вам из Северной Америки. Вы могли уехать в НХЛ этим летом?

— Был один вариант. Недели две думал о нем. Мне дали контракт, но по условиям немного не совпадало с тем, что мы планировали.

— Вам предложили двусторонний контракт, а вы хотели односторонний?

— Да. Была неопределенность. Поэтому принял более уверенное решение.

— Как прошел переезд в Магнитогорск?

— Все отлично. Приехал, меня встретили, все выдали. Кормят, тренируют — все шикарно.

— Как вам упражнения с баллонами?

— Супер. Давно не работали, скучал по ним.

— Серьезно?

— Такая работа нужна, чтобы функционально быть готовыми к сезону. Все — профессионалы. Все все понимают.

— Ожидания от знакомства с Андреем Разиным совпали с тем, что увидели на первых тренировках?

— Да, все, о чем я был наслышан, совпадает. Все супер. Я очень рад.

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Обсуждали мою роль с Разиным

— Вы — сильнейший и самый известный хоккеист Казахстана. Как на переход в «Металлург» отреагировали болельщики вашей страны?

— Болельщики, конечно, писали. Много поддерживали, много кто хотел, чтобы я остался. Но хоккеист — такая профессия, в которой ты должен идти вперед, прогрессировать и стараться быть лучше.

— Не думаете, что уход из «Барыса» повлияет на ваш имидж и популярность?

— Нет. Должны прийти новые ребята и взять эту роль. Наоборот, дорогу молодым.

— Матчи с «Барысом» будут особо принципиальными?

— Не знаю, они нескоро. Как приеду, как выйду на лед, наверное, почувствую это. Пока особо не думал о матчах с «Барысом». Сейчас рабочая атмосфера, тренировки. Привыкаю к новой команде. Пока не думаю об этом.

— В «Металлурге» обновился состав. Вам было важно, с кем будете играть в звене? Клуб до сих пор ищет первого центра, а вы — форвард, которого как раз будут рассматривать в первое звено.

— Это рабочие моменты. Все идет от тренировок. Тренерский штаб наблюдает, просматривает все на играх. Сочетания, которые видят тренеры, зависят не от меня. Тренеры принимают решение, что будет лучше для команды.

— Селекция «Магнитки» добавляла уверенности при выборе команды?

— Да. Я знал многих ребят. Основной костяк команды остался. Во многом это тоже повлияло на выбор.

— У вас не задалось начало прошлого сезона. Понимаете, чего нужно избежать, чтобы не повторить того результата?

— Да. Тогда я больше хотел забить этот первый гол. Возможно, нужно было остудить голову и попроще относиться к этому. Потом набрал свою форму и под конец сезона играл на своем уровне.

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— Это больше вопрос ответственности? От вас ведь ждали лидерской игры.

— Такое бывает с каждым хоккеистом. Вот и со мной так произошло. Я отдавал много передач — это тоже помогает команде. Буду работать над этим — надо стараться не думать об этих проблемах, а просто играть, получать удовольствие и помогать команде.

— С Андреем Разиным обсудили вашу роль в команде?

— Да, обсудили, я все понял. На эту роль я и ехал в команду. Буду стараться тренироваться, отдаваться игре, помогать команде и делать все, что от меня зависит.

— А что за роль?

— Увидите в сезоне.