В казахстанском клубе КХЛ творится хаос. Убирают легионеров, увольняют менеджмент
В «Барысе» снова непонятная ситуация. Казалось, клуб как-то старается не повторять провал прошлого сезона, когда команда не попала в плей-офф, но на деле это совсем не так. Команда из Казахстана формируется странно, а на клуб уже подали жалобу.
Сначала по самому главному событию последних дней. Речь о разрыве контракта с Майклом Шапю. Это довольно запутанная ситуация. 1 июля клуб заключил новый контракт с канадским форвардом, а 26 июля расторг его. Причем в Астане как бы даже гордятся, что сделали это без компенсации.
Когда в «Барысе» спрашивают, почему так получилось, они сообщают, что хоккеист «не прибыл вовремя на тренировочный сбор». Нарушение? Безусловно, но ведь Шапю не просто так решил пропустить начало тренировочного процесса.
В прошлом сезоне контракт Шапю был одним из самых неудачных в истории КХЛ. В сентябре ему предложили договор, а в октябре он получил первую травму. Затем вторую, в ноябре хоккеист вообще взял отпуск без сохранения зарплаты, чтобы подлечиться, но в декабре все-таки выбыл до конца сезона.
Хоккеист оказался совестливым и понимал, что его приглашали не для того, чтобы он нагружал работой медицинский штаб. Тогда в декабре он договорился с руководством, что поедет восстанавливать здоровье за свой счет, но в обмен с ним подписывают новый контракт на чемпионат-2023/24. Ударили по рукам, казахстанский клуб подписал с ним контракт с зарплатой 42 миллиона.
Операция была непростой, восстановление трудное, врачи настоятельно рекомендовали хоккеисту начинать не в середине июля, а ближе к концу августа. Майкл не хотел снова получать повреждение, и он предупредил руководство «Барыса», что приедет позже, но окончательно здоровым. Вместо благодарности с ним разорвали контракт.
Понятно, что агенту хоккеиста не понравилось это нарушение всех договоренностей, и в КХЛ уже подана жалоба. Тем более что «Барыс» вообще решил ничего не платить хоккеисту, который год назад поступил честно и не стал требовать ничего. Что же происходит-то в клубе?
Кажется, что это настоящий беспорядок. И это касается не только «Барыса», но и обстановки вокруг. Все началось год назад, когда некоторые общественные деятели начали борьбу за чистоту казахстанской сборной и настояли на том, чтобы все легионеры, получившие паспорт этой страны, но не отказавшиеся от прежнего паспорта своей родины, сдали документ и не могли помогать сборной, так как по закону гражданин Казахстана не может иметь двойное гражданство. Да, казахстанская сборная чудом осталась в группе А, но мы-то понимаем, что и звезды сошлись, и уровень турнира заметно понизился.
Общественники, почуяв, что их слушают, принялись за главный клуб. Теперь они еще сильнее требуют отставки всего менеджерского состава, главного тренера, кроме того, в списке условий — делать ставку на местных игроков, да и вообще надо привозить как можно меньше легионеров. В чем-то, может быть, они и правы, но, например, вмешиваться в формирование команды не стоит. Или тогда берите клуб в свои руки, формируйте бюджет и делайте что хотите. Вы хотите побед или поражений?
Но и «Барыс» ведет себя странно. Никто никогда не пытался встретиться с народом, чтобы хотя бы объяснить свою позицию, поговорить с ним. Внутри офиса как будто напуганы. Например, объявлено, что должность генерального менеджера покинул Вячеслав Белан. Но все знают, что он продолжает работать, да и он сообщает, что ничего не изменилось, а отставка была для галочки и ни на что не повлияла. Плюс там начали мудрить с контрактами. Был случай, когда одному хоккеисту отказали в договоре, но как только он взял другого агента, моментально подписали. Это весьма подозрительно. И вдобавок ко всему случилась история с Шапю, которая еще может выйти боком.
Видимо, прошлый неудачный сезон в Астане намерены повторить.
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