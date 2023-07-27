В казахстанском клубе КХЛ творится хаос. Убирают легионеров, увольняют менеджмент

Что происходит в «Барысе».

В «Барысе» снова непонятная ситуация. Казалось, клуб как-то старается не повторять провал прошлого сезона, когда команда не попала в плей-офф, но на деле это совсем не так. Команда из Казахстана формируется странно, а на клуб уже подали жалобу.

Сначала по самому главному событию последних дней. Речь о разрыве контракта с Майклом Шапю. Это довольно запутанная ситуация. 1 июля клуб заключил новый контракт с канадским форвардом, а 26 июля расторг его. Причем в Астане как бы даже гордятся, что сделали это без компенсации.

Когда в «Барысе» спрашивают, почему так получилось, они сообщают, что хоккеист «не прибыл вовремя на тренировочный сбор». Нарушение? Безусловно, но ведь Шапю не просто так решил пропустить начало тренировочного процесса.

В прошлом сезоне контракт Шапю был одним из самых неудачных в истории КХЛ. В сентябре ему предложили договор, а в октябре он получил первую травму. Затем вторую, в ноябре хоккеист вообще взял отпуск без сохранения зарплаты, чтобы подлечиться, но в декабре все-таки выбыл до конца сезона.

Майкл Шапю. Фото ХК «Барыс»

Хоккеист оказался совестливым и понимал, что его приглашали не для того, чтобы он нагружал работой медицинский штаб. Тогда в декабре он договорился с руководством, что поедет восстанавливать здоровье за свой счет, но в обмен с ним подписывают новый контракт на чемпионат-2023/24. Ударили по рукам, казахстанский клуб подписал с ним контракт с зарплатой 42 миллиона.

Операция была непростой, восстановление трудное, врачи настоятельно рекомендовали хоккеисту начинать не в середине июля, а ближе к концу августа. Майкл не хотел снова получать повреждение, и он предупредил руководство «Барыса», что приедет позже, но окончательно здоровым. Вместо благодарности с ним разорвали контракт.

Понятно, что агенту хоккеиста не понравилось это нарушение всех договоренностей, и в КХЛ уже подана жалоба. Тем более что «Барыс» вообще решил ничего не платить хоккеисту, который год назад поступил честно и не стал требовать ничего. Что же происходит-то в клубе?

Кажется, что это настоящий беспорядок. И это касается не только «Барыса», но и обстановки вокруг. Все началось год назад, когда некоторые общественные деятели начали борьбу за чистоту казахстанской сборной и настояли на том, чтобы все легионеры, получившие паспорт этой страны, но не отказавшиеся от прежнего паспорта своей родины, сдали документ и не могли помогать сборной, так как по закону гражданин Казахстана не может иметь двойное гражданство. Да, казахстанская сборная чудом осталась в группе А, но мы-то понимаем, что и звезды сошлись, и уровень турнира заметно понизился.

Вячеслав Белан. Фото ХК «Барыс»

Общественники, почуяв, что их слушают, принялись за главный клуб. Теперь они еще сильнее требуют отставки всего менеджерского состава, главного тренера, кроме того, в списке условий — делать ставку на местных игроков, да и вообще надо привозить как можно меньше легионеров. В чем-то, может быть, они и правы, но, например, вмешиваться в формирование команды не стоит. Или тогда берите клуб в свои руки, формируйте бюджет и делайте что хотите. Вы хотите побед или поражений?

Но и «Барыс» ведет себя странно. Никто никогда не пытался встретиться с народом, чтобы хотя бы объяснить свою позицию, поговорить с ним. Внутри офиса как будто напуганы. Например, объявлено, что должность генерального менеджера покинул Вячеслав Белан. Но все знают, что он продолжает работать, да и он сообщает, что ничего не изменилось, а отставка была для галочки и ни на что не повлияла. Плюс там начали мудрить с контрактами. Был случай, когда одному хоккеисту отказали в договоре, но как только он взял другого агента, моментально подписали. Это весьма подозрительно. И вдобавок ко всему случилась история с Шапю, которая еще может выйти боком.

Видимо, прошлый неудачный сезон в Астане намерены повторить.