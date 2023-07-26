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Сегодня, 12:15

«Отмазывался от стереотипов, которые на меня повесили. Я что, страшный?» Разин — о приходе в «Магнитку»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Тренер Андрей Разин
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Тренер Андрей Разин
Андрей Разин.
Фото ХК «Металлург»
Хоккеисты «Металлурга»
Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»
Хоккеист Николай Голдобин
Николай Голдобин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью нового главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

Андрей Разин весной возглавил «Металлург». Экс-наставник «Северстали» пошел на повышение и принял команду, в которой во времена Суперлиги выигрывал чемпионат России как хоккеист. На днях «Магнитка» приступила к полноценным тренировкам. В интервью «СЭ» Разин рассказал о старте сборов, упражнениях с баллонами, разговорах с Егором Яковлевым и Николаем Голдобиным, а также о текущей селекции и планах по поиску центрального нападающего.

Баллоны, Яковлев, капитанство

— Как проходят сборы?

— Предсезонка началась два дня назад. Делать выводы сейчас преждевременно. Лагерь развития был по желанию для хоккеистов. Кто-то готовился самостоятельно, кто-то — здесь с тренерами. Официальные сборы начались два дня назад. То, что на первой тренировке с баллонами никто не побелел, уже радует.

— Почему вы ввели баллоны? Не каждый тренер использует их. Объясните пользу от упражнений.

— Баллоны ввел не я. Их используют давно, еще с прошлого века. Баллоны подразумевают разную нагрузку. Она своя у каждого тренера. Вчерашняя тренировка включала три тяжелые станции. Баллоны — самая легкая из них. Мы развиваем выносливость, скоростно-силовые качества, стартовую скорость. Все упражнения с баллонами и жилетами модернизированы тренерским штабом. Я сам выполнял их, когда был хоккеистом. В этих нагрузках нет ничего удивительного. Они приносят пользу. Когда я работал в «Автомобилисте», в паузах некоторые хоккеисты, особенно ветераны, ждали баллонов. Они добавляли сил.

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— Вы сказали, что баллоны не самая сложная станция. Что тогда сложнее?

— Давайте я не буду раскрывать весь тренировочный процесс. Есть упражнение на выносливость, хоккеист работает от 40 секунд до минуты. Организм окисляется. Тяжело преодолеть этот барьер, особенно в начале сборов.

— Баллоны — новый тип упражнений для многих игроков. Довольны, как они приняли их? Возмущенных лиц не заметили?

— Все игроки были предупреждены и знали, что их ждет. Они, конечно, не видели, какое конкретно будет задание, но готовились. Мы сказали, что нагрузки проверены и приносят свои плоды. Если вспоминать мое предыдущее место работы, все время команды функционально были хорошо готовы.

Тренер Андрей Разин
Андрей Разин.
Фото ХК «Металлург»

— Согласен, «Северсталь» хорошо бежала. Этого вы ждете и от «Металлурга»?

— «Хорошо бежала» — больше термин для футболистов. Назвал бы это функциональной готовностью. Команда должна быть мобильна, должна выполнять объем работы, который предназначен. Хоккей, в который мы хотим играть, — в давление, атакующий, подразумевающий владение шайбой — без физической готовности и хорошего состояния неприменим. Все факторы способствуют тому, что мы готовимся именно по такой программе.

— Первое знакомство с командой — всегда интересный процесс. Уже успели со всеми найти общий язык?

— После подписания контракта я три раза приезжал в Магнитогорск. Старался выцепить ребят, которые были здесь, и индивидуально поговорить. Особенно хотел видеть Егора Яковлева, как капитана и заслуженного человека. К сожалению, тогда его не было в городе. Потом я с ним созвонился. С некоторыми ребятами также долго разговаривал по телефону. По приезде встретил всех, кто есть, кроме молодых вратарей. Со всеми переговорил индивидуально, рассказал о себе и что хочу видеть. Первый контакт есть, знакомство произошло. Идем дальше.

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— Пока еще хоккеисты вас побаиваются или уже смогли расположить их к себе и есть контакт в раздевалке, между упражнениями?

— Хоккеисты меня побаиваются? Вы задаете такой вопрос... Мне приставили такое клеймо, но я уже давно от него освободился. Я что, страшный?

— Это не клеймо. Вы — новый тренер для них. Может быть, не побаиваются, а с осторожностью смотрят на вас. Замечаете это?

— Конечно. Вижу, как человек на меня смотрит, кто может что-то спросить, кто хочет, но не может спросить. Стараюсь раскрепостить каждого хоккеиста. Конечно, между тренером и игроком должна быть дистанция. Но должно быть уважение и прежде всего доверие.

— Когда вы подписали контракт, пошли разговоры о недопонимании с Егором Яковлевым. Сейчас у вас полный контакт?

— Контакт полный. Мы с Егором созвонились и обсудили эту ситуацию. Не знаю, зачем люди распускают слухи и домыслы. Сталкивание лбами тренеров и хоккеистов всегда было и будет. Это нормальное явление. Мы не закрываемся друг от друга. Я всегда общался с командой и индивидуально с каждым хоккеистом. Стараюсь предвидеть проблемы и через общение решать их. С Егором мы все решили, расставили все точки. Дальше война план покажет. В сезоне будут трудные ситуации. От них никуда не денешься, и преодолевать их нужно будет вместе.

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— Егор останется капитаном «Металлурга»?

— У меня принцип такой: капитана выбирает команда. Этот вопрос мы тоже обсудили. На предсезонке я стараюсь экспериментировать — для этого она и дана. Буду менять капитана на каждую игру. Это полезно и Егору — может быть, новый человек подскажет ему новые мысли в плане капитанства. На 99 процентов уверен, что команда выберет Егора капитаном.

— Вы сами сказали о сталкивании лбами. Понимаете, откуда это идет? Не помешает ли это вашей работе?

— Всегда в работе — тем более в такой, на которую направлены телекамеры и все обсуждается — найдутся завистники и люди, которые хотят видеть на этом месте своего человека или оказаться на этом месте сами. Я не хочу об этом постоянно думать. Мне, наоборот, это мешает. Так было и будет. Кому-то нравится мой стиль работы, кому-то — нет. Кому-то нравится хоккей, в который играют мои команды, кому-то — нет. Это нормально. Кто-то ставит палки в колеса, кто-то, наоборот, восхищается тобой. Я не буду обращать на это лишний раз внимание. В телеграм-канале и запрещенной сети я отмазывался от стереотипов, которые на меня повесили. Тот момент мне было очень сложно пережить, я долго был без работы. Сейчас я занял какую-то нишу, мне намного легче, я стал спокойнее реагировать. Сосредоточился на работе — это главное.

Хоккеист Николай Голдобин
Николай Голдобин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Селекция, уход Голдобина

— На отдыхе вы, конечно, напугали хоккеистов. То крокодилов кормили, то из оружия стреляли.

— Я напугал хоккеистов тем, что кормил крокодилов? Это чушь. В телеграм-канале я больше высказывался, писал, отвечал. Фотографии тоже интересны болельщикам. От этого я не отказался, но высказывать мнение по разным ситуациям перестал.

— Насколько вы довольны селекцией «Металлурга» на данный момент? Все ли ваши пожелания получилось осуществить?

— Я доволен, что участвую в этом процессе и мое слово не последнее. То, что не получилось сделать оффершиты и оставить хоккеистов, которых мы хотели, — радует, что мы хотели это сделать вместе. Все происходит коллегиально. Мы думаем одинаково. С Сергеем Юрьевичем Гомоляко мы знакомы давно и видим хоккей, как мне кажется, одинаково. Получилось или нет — другой вопрос. Самое главное — плыть в одной лодке и грести в одну сторону, что сейчас и происходит.

— Пытались ли вы уговорить остаться Николая Голдобина?

— Пытался, неоднократно делал попытки уговорить его остаться, говорил о его роли в команде. Причем после одного из разговоров я думал, что на следующее утро он уже подпишет контракт. Это выбор каждого. Думаю, много аспектов, которые повлияли на выбор Николая не в пользу Магнитогорска. Это его выбор, мы его уважаем.

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— Никита Михайлис может стать заменой Голдобина?

— Это совсем разные хоккеисты. Голдобин — игрок-наконечник, который может реализовать нестопроцентный или стопроцентный момент. Михайлис — человек, способный делать огромный объем черновой работы. Это не только отбор шайбы и игра в большинстве. Это доставка шайбы в чужую зону, контроль, нестандартная игра, когда он не забил гол и не отдал пас, но в ситуации, когда забили гол, его роль очень большая. Это разные игроки. Хорошо, что пришел Михайлис. Это большой плюс. Но минус, что ушел Голдобин.

— Вы просите ускорить работу по поиску центрального нападающего? Либо вы видите, что с этими форвардами можно зайти в сезон?

— Просить ускорить — значит взять первого попавшегося центрального нападающего. Я хочу, чтобы он был качественный, который подойдет на роль, которую мы хотим видеть в играх. Мы работаем над этим. Все знают, какая сейчас ситуация. Мало иностранцев едет, их сложно уговорить. Я не тороплю. Пусть он приедет попозже, пусть приедет в декабре — в дедлайн. Задача — подойти в хорошей форме к плей-офф и там себя проявить. Мы стараемся подобрать качественного центрального нападающего. Сейчас у нас есть хороший центр Зернов, есть примерно три одноплановых нападающих: Квартальнов, Неколенко, Мухаметов, хотя он потехничнее. Мне нравится молодой Грасс. Конечно, ему еще физически тяжело. Посмотрим, подкачаем его — может быть, он займет нишу в нашей команде. Играть есть кем, но усилиться, конечно, хочется.

— Данила Юров рассматривается как центральный нападающий?

— Да. Мы не откидываем этот вариант.

Хоккеисты «Металлурга»
Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»

Выбор вратарей, конкуренты

— Артем Загидулин созрел, чтобы стать основным вратарем на уровне КХЛ?

— Мы с ним хорошо пообщались. Он готов. И по взгляду, и по настроению видно, что парень уверен в себе. Игры покажут.

— «Металлург» пригласил 35-летнего Александра Судницина. Понимали, что два молодых вратаря за спиной Загидулина — не самая надежная конструкция?

— Двум молодым вратарям нужно играть. Если один будет задействован не так часто, то второй вообще останется без игр. Кого-то из них мы отдадим в «Южный Урал», чтобы получал как можно больше игровой практики. Возможно, будем проводить ротацию. Александр Судницин — третий вратарь, но жизнь штука сложная. Кто знает, может быть, он съест всех вратарей и станет основным.

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— В «Южный Урал» уже отправлены Егор Пензин, Алексей Фурса и Иннокентий Рыбин. Почему не взяли их на сборы и не познакомили с баллонами?

— Состав не резиновый. И так 30 человек, шесть пятерок — это очень много. Я приезжал, смотрел тренировки и игры. Просил ребят максимально проявить себя. Учитывалось мнение Сергея Юрьевича Гомоляко, Дмитрия Денисова, Валерия Викторовича Никулина. Мы совместно решали. Выбор пал на ребят, которые сейчас с нами. Но мы будем следить за «Южным Уралом». Если ребята проявят себя — как, например, Кузнецов, которому дали шанс здесь, — то мы пригласим их.

— С сезона-2023/24 КХЛ ввела новые правила. Что думаете о них? Особенно интересно мнение о трехсекундой зоне за своими воротами.

— Если вы посмотрите игры «Северстали», я всегда требовал от хоккеистов не раскатываться из-за ворот. Ребята никогда не стояли за ними. Я даже рад, что чужих игроков не нам надо будет выгонять, а это будут делать судьи. Я рад этому изменению правил. Оно нисколько не меняет тактические действия, которые мы требовали и будем требовать от хоккеистов. Хотелось бы пожелать судьям удачной работы и без травм.

— Насколько за межсезонье вы следили за соперниками? Яркую селекцию провел «Ак Барс», но у других грандов «Востока» не все складывается хорошо.

— А как я могу не следить? Первое, что я делаю, когда открываю глаза, — сразу включаю интернет и смотрю последние новости. И весь день я в новостях на всех ведущих каналах, начиная с вашего издания, заканчивая малоизвестными. Семь — десять изданий я постоянно штудирую и слежу за всеми новостями. «Ак Барс» усилился фамилиями, а играть будут люди. Не факт, что Казань так сильно усилилась, а «Магнитка» — не усилилась. Сезон покажет.

— Заинтриговали вы, конечно, болельщиков.

— Тренеру всегда надо верить в своих ребят. Своей уверенностью надо давать им уверенность. Плохо, когда болельщики, которые поддерживают свою команду, вносят негатив и недоверие к ребятам. Любому спортсмену приятно, когда о нем говорят только хорошее. Это вдохновляет, придает сил и окрыляет. Постараюсь сделать все, чтобы ребята чувствовали уверенность.

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— Мне кажется, это не недоверие. Когда болельщик видит фамилии Яшкин и Мухаметов, он испытывает совершенно разные эмоции от трансферов.

— Все понятно. Болельщики переживают и хотели бы видеть Кросби, Малкина и Макдэвида в нашей команде. Но давайте думать, что и Мухаметов, и Квартальнов сыграют на своем максимуме и сделают все, чтобы «Магнитка» оказалась на самой вершине. Это громкие слова, но и я когда-то был хоккеистом Высшей лиги и до 24 лет не попадал в состав команды. Но потом в меня поверил Валерий Константинович Белоусов, и я достиг какого-то уровня. Надо верить в ребят. Они прогрессируют и способны достичь высот в большом спорте.

— Вы считаете, что нынешняя команда собрана для больших задач уже в этом сезоне? Вам нужно выиграть Кубок Гагарина за два года.

— Даже если тренер подписывает длительный контракт, не факт, что ему дадут доработать первый сезон. Такие случаи были. Надо приходить на работу с позитивом. Верить в себя и ребят. Я, без обмана, верю и чувствую, что мы сможем забраться как можно выше. Этого хотят все. Не могу кидаться фразами, что за два года мы обязательно выиграем кубок. Конечно, хочется в первом сезоне выйти в финал, а во втором — выиграть кубок. Это было бы идеально.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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