«Отмазывался от стереотипов, которые на меня повесили. Я что, страшный?» Разин — о приходе в «Магнитку»

Интервью нового главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

Андрей Разин весной возглавил «Металлург». Экс-наставник «Северстали» пошел на повышение и принял команду, в которой во времена Суперлиги выигрывал чемпионат России как хоккеист. На днях «Магнитка» приступила к полноценным тренировкам. В интервью «СЭ» Разин рассказал о старте сборов, упражнениях с баллонами, разговорах с Егором Яковлевым и Николаем Голдобиным, а также о текущей селекции и планах по поиску центрального нападающего.

Баллоны, Яковлев, капитанство

— Как проходят сборы?

— Предсезонка началась два дня назад. Делать выводы сейчас преждевременно. Лагерь развития был по желанию для хоккеистов. Кто-то готовился самостоятельно, кто-то — здесь с тренерами. Официальные сборы начались два дня назад. То, что на первой тренировке с баллонами никто не побелел, уже радует.

— Почему вы ввели баллоны? Не каждый тренер использует их. Объясните пользу от упражнений.

— Баллоны ввел не я. Их используют давно, еще с прошлого века. Баллоны подразумевают разную нагрузку. Она своя у каждого тренера. Вчерашняя тренировка включала три тяжелые станции. Баллоны — самая легкая из них. Мы развиваем выносливость, скоростно-силовые качества, стартовую скорость. Все упражнения с баллонами и жилетами модернизированы тренерским штабом. Я сам выполнял их, когда был хоккеистом. В этих нагрузках нет ничего удивительного. Они приносят пользу. Когда я работал в «Автомобилисте», в паузах некоторые хоккеисты, особенно ветераны, ждали баллонов. Они добавляли сил.

— Вы сказали, что баллоны не самая сложная станция. Что тогда сложнее?

— Давайте я не буду раскрывать весь тренировочный процесс. Есть упражнение на выносливость, хоккеист работает от 40 секунд до минуты. Организм окисляется. Тяжело преодолеть этот барьер, особенно в начале сборов.

— Баллоны — новый тип упражнений для многих игроков. Довольны, как они приняли их? Возмущенных лиц не заметили?

— Все игроки были предупреждены и знали, что их ждет. Они, конечно, не видели, какое конкретно будет задание, но готовились. Мы сказали, что нагрузки проверены и приносят свои плоды. Если вспоминать мое предыдущее место работы, все время команды функционально были хорошо готовы.

Андрей Разин. Фото ХК «Металлург»

— Согласен, «Северсталь» хорошо бежала. Этого вы ждете и от «Металлурга»?

— «Хорошо бежала» — больше термин для футболистов. Назвал бы это функциональной готовностью. Команда должна быть мобильна, должна выполнять объем работы, который предназначен. Хоккей, в который мы хотим играть, — в давление, атакующий, подразумевающий владение шайбой — без физической готовности и хорошего состояния неприменим. Все факторы способствуют тому, что мы готовимся именно по такой программе.

— Первое знакомство с командой — всегда интересный процесс. Уже успели со всеми найти общий язык?

— После подписания контракта я три раза приезжал в Магнитогорск. Старался выцепить ребят, которые были здесь, и индивидуально поговорить. Особенно хотел видеть Егора Яковлева, как капитана и заслуженного человека. К сожалению, тогда его не было в городе. Потом я с ним созвонился. С некоторыми ребятами также долго разговаривал по телефону. По приезде встретил всех, кто есть, кроме молодых вратарей. Со всеми переговорил индивидуально, рассказал о себе и что хочу видеть. Первый контакт есть, знакомство произошло. Идем дальше.

— Пока еще хоккеисты вас побаиваются или уже смогли расположить их к себе и есть контакт в раздевалке, между упражнениями?

— Хоккеисты меня побаиваются? Вы задаете такой вопрос... Мне приставили такое клеймо, но я уже давно от него освободился. Я что, страшный?

— Это не клеймо. Вы — новый тренер для них. Может быть, не побаиваются, а с осторожностью смотрят на вас. Замечаете это?

— Конечно. Вижу, как человек на меня смотрит, кто может что-то спросить, кто хочет, но не может спросить. Стараюсь раскрепостить каждого хоккеиста. Конечно, между тренером и игроком должна быть дистанция. Но должно быть уважение и прежде всего доверие.

— Когда вы подписали контракт, пошли разговоры о недопонимании с Егором Яковлевым. Сейчас у вас полный контакт?

— Контакт полный. Мы с Егором созвонились и обсудили эту ситуацию. Не знаю, зачем люди распускают слухи и домыслы. Сталкивание лбами тренеров и хоккеистов всегда было и будет. Это нормальное явление. Мы не закрываемся друг от друга. Я всегда общался с командой и индивидуально с каждым хоккеистом. Стараюсь предвидеть проблемы и через общение решать их. С Егором мы все решили, расставили все точки. Дальше война план покажет. В сезоне будут трудные ситуации. От них никуда не денешься, и преодолевать их нужно будет вместе.

— Егор останется капитаном «Металлурга»?

— У меня принцип такой: капитана выбирает команда. Этот вопрос мы тоже обсудили. На предсезонке я стараюсь экспериментировать — для этого она и дана. Буду менять капитана на каждую игру. Это полезно и Егору — может быть, новый человек подскажет ему новые мысли в плане капитанства. На 99 процентов уверен, что команда выберет Егора капитаном.

— Вы сами сказали о сталкивании лбами. Понимаете, откуда это идет? Не помешает ли это вашей работе?

— Всегда в работе — тем более в такой, на которую направлены телекамеры и все обсуждается — найдутся завистники и люди, которые хотят видеть на этом месте своего человека или оказаться на этом месте сами. Я не хочу об этом постоянно думать. Мне, наоборот, это мешает. Так было и будет. Кому-то нравится мой стиль работы, кому-то — нет. Кому-то нравится хоккей, в который играют мои команды, кому-то — нет. Это нормально. Кто-то ставит палки в колеса, кто-то, наоборот, восхищается тобой. Я не буду обращать на это лишний раз внимание. В телеграм-канале и запрещенной сети я отмазывался от стереотипов, которые на меня повесили. Тот момент мне было очень сложно пережить, я долго был без работы. Сейчас я занял какую-то нишу, мне намного легче, я стал спокойнее реагировать. Сосредоточился на работе — это главное.

Николай Голдобин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Селекция, уход Голдобина

— На отдыхе вы, конечно, напугали хоккеистов. То крокодилов кормили, то из оружия стреляли.

— Я напугал хоккеистов тем, что кормил крокодилов? Это чушь. В телеграм-канале я больше высказывался, писал, отвечал. Фотографии тоже интересны болельщикам. От этого я не отказался, но высказывать мнение по разным ситуациям перестал.

— Насколько вы довольны селекцией «Металлурга» на данный момент? Все ли ваши пожелания получилось осуществить?

— Я доволен, что участвую в этом процессе и мое слово не последнее. То, что не получилось сделать оффершиты и оставить хоккеистов, которых мы хотели, — радует, что мы хотели это сделать вместе. Все происходит коллегиально. Мы думаем одинаково. С Сергеем Юрьевичем Гомоляко мы знакомы давно и видим хоккей, как мне кажется, одинаково. Получилось или нет — другой вопрос. Самое главное — плыть в одной лодке и грести в одну сторону, что сейчас и происходит.

— Пытались ли вы уговорить остаться Николая Голдобина?

— Пытался, неоднократно делал попытки уговорить его остаться, говорил о его роли в команде. Причем после одного из разговоров я думал, что на следующее утро он уже подпишет контракт. Это выбор каждого. Думаю, много аспектов, которые повлияли на выбор Николая не в пользу Магнитогорска. Это его выбор, мы его уважаем.

— Никита Михайлис может стать заменой Голдобина?

— Это совсем разные хоккеисты. Голдобин — игрок-наконечник, который может реализовать нестопроцентный или стопроцентный момент. Михайлис — человек, способный делать огромный объем черновой работы. Это не только отбор шайбы и игра в большинстве. Это доставка шайбы в чужую зону, контроль, нестандартная игра, когда он не забил гол и не отдал пас, но в ситуации, когда забили гол, его роль очень большая. Это разные игроки. Хорошо, что пришел Михайлис. Это большой плюс. Но минус, что ушел Голдобин.

— Вы просите ускорить работу по поиску центрального нападающего? Либо вы видите, что с этими форвардами можно зайти в сезон?

— Просить ускорить — значит взять первого попавшегося центрального нападающего. Я хочу, чтобы он был качественный, который подойдет на роль, которую мы хотим видеть в играх. Мы работаем над этим. Все знают, какая сейчас ситуация. Мало иностранцев едет, их сложно уговорить. Я не тороплю. Пусть он приедет попозже, пусть приедет в декабре — в дедлайн. Задача — подойти в хорошей форме к плей-офф и там себя проявить. Мы стараемся подобрать качественного центрального нападающего. Сейчас у нас есть хороший центр Зернов, есть примерно три одноплановых нападающих: Квартальнов, Неколенко, Мухаметов, хотя он потехничнее. Мне нравится молодой Грасс. Конечно, ему еще физически тяжело. Посмотрим, подкачаем его — может быть, он займет нишу в нашей команде. Играть есть кем, но усилиться, конечно, хочется.

— Данила Юров рассматривается как центральный нападающий?

— Да. Мы не откидываем этот вариант.

Хоккеисты «Металлурга». Фото ХК «Металлург»

Выбор вратарей, конкуренты

— Артем Загидулин созрел, чтобы стать основным вратарем на уровне КХЛ?

— Мы с ним хорошо пообщались. Он готов. И по взгляду, и по настроению видно, что парень уверен в себе. Игры покажут.

— «Металлург» пригласил 35-летнего Александра Судницина. Понимали, что два молодых вратаря за спиной Загидулина — не самая надежная конструкция?

— Двум молодым вратарям нужно играть. Если один будет задействован не так часто, то второй вообще останется без игр. Кого-то из них мы отдадим в «Южный Урал», чтобы получал как можно больше игровой практики. Возможно, будем проводить ротацию. Александр Судницин — третий вратарь, но жизнь штука сложная. Кто знает, может быть, он съест всех вратарей и станет основным.

— В «Южный Урал» уже отправлены Егор Пензин, Алексей Фурса и Иннокентий Рыбин. Почему не взяли их на сборы и не познакомили с баллонами?

— Состав не резиновый. И так 30 человек, шесть пятерок — это очень много. Я приезжал, смотрел тренировки и игры. Просил ребят максимально проявить себя. Учитывалось мнение Сергея Юрьевича Гомоляко, Дмитрия Денисова, Валерия Викторовича Никулина. Мы совместно решали. Выбор пал на ребят, которые сейчас с нами. Но мы будем следить за «Южным Уралом». Если ребята проявят себя — как, например, Кузнецов, которому дали шанс здесь, — то мы пригласим их.

— С сезона-2023/24 КХЛ ввела новые правила. Что думаете о них? Особенно интересно мнение о трехсекундой зоне за своими воротами.

— Если вы посмотрите игры «Северстали», я всегда требовал от хоккеистов не раскатываться из-за ворот. Ребята никогда не стояли за ними. Я даже рад, что чужих игроков не нам надо будет выгонять, а это будут делать судьи. Я рад этому изменению правил. Оно нисколько не меняет тактические действия, которые мы требовали и будем требовать от хоккеистов. Хотелось бы пожелать судьям удачной работы и без травм.

— Насколько за межсезонье вы следили за соперниками? Яркую селекцию провел «Ак Барс», но у других грандов «Востока» не все складывается хорошо.

— А как я могу не следить? Первое, что я делаю, когда открываю глаза, — сразу включаю интернет и смотрю последние новости. И весь день я в новостях на всех ведущих каналах, начиная с вашего издания, заканчивая малоизвестными. Семь — десять изданий я постоянно штудирую и слежу за всеми новостями. «Ак Барс» усилился фамилиями, а играть будут люди. Не факт, что Казань так сильно усилилась, а «Магнитка» — не усилилась. Сезон покажет.

— Заинтриговали вы, конечно, болельщиков.

— Тренеру всегда надо верить в своих ребят. Своей уверенностью надо давать им уверенность. Плохо, когда болельщики, которые поддерживают свою команду, вносят негатив и недоверие к ребятам. Любому спортсмену приятно, когда о нем говорят только хорошее. Это вдохновляет, придает сил и окрыляет. Постараюсь сделать все, чтобы ребята чувствовали уверенность.

— Мне кажется, это не недоверие. Когда болельщик видит фамилии Яшкин и Мухаметов, он испытывает совершенно разные эмоции от трансферов.

— Все понятно. Болельщики переживают и хотели бы видеть Кросби, Малкина и Макдэвида в нашей команде. Но давайте думать, что и Мухаметов, и Квартальнов сыграют на своем максимуме и сделают все, чтобы «Магнитка» оказалась на самой вершине. Это громкие слова, но и я когда-то был хоккеистом Высшей лиги и до 24 лет не попадал в состав команды. Но потом в меня поверил Валерий Константинович Белоусов, и я достиг какого-то уровня. Надо верить в ребят. Они прогрессируют и способны достичь высот в большом спорте.

— Вы считаете, что нынешняя команда собрана для больших задач уже в этом сезоне? Вам нужно выиграть Кубок Гагарина за два года.

— Даже если тренер подписывает длительный контракт, не факт, что ему дадут доработать первый сезон. Такие случаи были. Надо приходить на работу с позитивом. Верить в себя и ребят. Я, без обмана, верю и чувствую, что мы сможем забраться как можно выше. Этого хотят все. Не могу кидаться фразами, что за два года мы обязательно выиграем кубок. Конечно, хочется в первом сезоне выйти в финал, а во втором — выиграть кубок. Это было бы идеально.