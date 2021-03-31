Подводим итоги самой длинной серии текущего плей-офф и разбираемся, за счет чего побеждают армейцы.

Команды, охраняющие кукурузу

Когда мы с коллегами выбирали серии, которые будем освещать во втором раунде, мне все откровенно сочувствовали, услышав, что я хочу взять пару ЦСКА — «Локомотив». Тогда мало кто понимал, как можно не уснуть, глядя на хоккей команд, которые, выражаясь словами Евгения Кузнецова, будут на дистанции «охранять кукурузу». Пока все ждали феерии в «Зеленом дерби», мне было гораздо интереснее посмотреть, как команды с лучшими оборонами в лиге будут играть в хоккейные шахматы и за счет чего будут вскрывать друг друга. Россыпи голов и чумовых качелей, как и предполагалось, в самом долгом противостоянии этого плей-офф не было, а вот единоборств, стыков и игры «кость в кость» хватило с избытком. И как-то не получилось заснуть за семь матчей.

В чем первая команда конференции была сильнее четвертой? По большому счету, ни в чем — фаворит просто реже ошибался. По ходу серии я несколько раз отмечал, что Никитин предпочел сыграть против Скабелки вторым номером. С позиции силы ЦСКА действовал, пожалуй, только в двух матчах: во втором, когда армейцам нельзя было позволить «Локомотиву» уехать на домашние матчи в Ярославль со счетом 2:0, и в седьмом, когда решалось абсолютно все. И, отдав шайбу сопернику, перманентный лидер «Запада» чувствовал себя вполне комфортно, очень компактно оборонялся, допускал минимум брака и наказывал ярославцев за малейшие погрешности.

При этом в чужой зоне ЦСКА проводил в два раза меньше времени, чем соперник, и, если верить данным от InStat, в четырех из семи встреч уступил «Локомотиву» по количеству голевых моментов. Убежден, что за счет реализации и минимального количества своих ошибок команда Никитина и прошла дальше.

Кратко описать игру команды, чьим спонсором выступает богатый нефтяной гранд, во втором раунде можно по очень простой формуле: мы отдаем вам контроль, играем максимально надежно в своей зоне, по возможности усложняем вход в нее, когда нужно, замедляем темп матча и моментально конвертируем малейшие ошибки «Локомотива» в голы.

Среди коллег было расхожим мнение, что ЦСКА прошел соперника практически без моментов. Истинным это утверждение точно не назовешь, но к своим шансам москвичи действительно подходили трепетно и бережливо.

Игра звена Мамин — Шалунов — Окулов: чистый кайф

Самый наглядный пример — третий матч (2:1 ОТ), который армейцы реально выиграли в две атаки. К середине первого периода у ЦСКА не было ни одного опасного броска по воротам Паскуале, но стоило Егору Коршкову и Владимиру Ткачеву засбоить и застрять в средней зоне, как звено Шалунова сразу же казнило «Локомотив». Следующую грубую ошибку команда Скабелки сделала только в овертайме, когда потеряла двух человек под воротами. И ЦСКА вновь ею воспользовался.

Действующий чемпион не был на голову сильнее соперника — он просто свел к минимуму количество брака, потерь, упущенных возможностей и прочих микроизъянов. В конце концов, было бы глупо рассчитывать на то, что проверенная годами система Никитина сложится как карточный домик. Серию действительно выиграл тот, кто меньше ошибся.

Впрочем, нынешний ЦСКА — это не эталон из Палаты мер и весов. Второй раунд показал, что у команды есть зависимость от звена Мамин — Шалунов — Окулов. Именно оно определяло результат, и когда армейский монстр не «звенел», у красно-синих неизменно возникали проблемы. Игра номинально второй тройки Никитина, которая уже этой весной может распасться, — это чистый кайф и настоящая эстетика. Только за ее пределами у москвичей не было реальных лидеров, которые в случае чего могли бы вытащить отдельно взятый матч. И слабо верится, что достаточно гибкий СКА можно будет пройти одной тройкой без помощи Слепышева, Карнаухова, Андронова и остальных.

«Локомотив» покажет себя в следующем сезоне

А вот у одной из самых симпатичных команд этого плей-офф силы, аналогичной звену Шалунова, не нашлось. На дистанции в семь матчей у железнодорожников на первый план поочередно выходили такие личности, как Коршков, Коваленко, Петерссон, Пулккинен и Ткачев, однако ярко выраженного ударного сочетания не проявилось. Правда, корневая проблема ярославцев в другом — они не наказывали ЦСКА в те редкие моменты, когда тот давал слабину. Забей получивший от РЖД за два сезона 170 миллионов рублей Антон Ландер хотя бы треть из всех своих моментов, и серия могла бы закончиться не в пользу армейцев.

«Локомотив», несмотря на шероховатости, движется в правильном направлении. Да, он допустил на несколько ошибок больше и пока не выработал инстинкт убийцы. Но это не значит, что система Скабелки хуже системы Никитина. Вовсе нет. Просто она еще в начале пути и будет эволюционировать, будет не раз шлифоваться, будет доводиться до автоматизма. ЦСКА культивировал свой хоккей несколько сезонов и в итоге превратился в машину, которой боятся и ненавидят и которую одновременно уважают. В Ярославле у Скабелки есть не только время на построение чемпионской команды, но и созревший для больших дел качественный молодой русский костяк, который еще не уперся в свой потолок, а за ним — многомилионная армия местных юниоров.

Поражение белорусского тренера в семи матчах — это не тот случай, когда нужно искать виноватых и отвечать на два извечных вопроса. Для того чтобы обыграть ЦСКА, нужно было быть идеальным. «Локомотив» к идеалу по-прежнему стремится, и стерильно равная серия против действующего чемпиона показала, что до него команде Скабелки не так уж и далеко. Сейчас Ярославлю нужна простая отладка и периодическая профилактика, но никак не перестройка или рестайлинг. Нужно только подождать.