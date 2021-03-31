В «Динамо» предстоит борьба за власть. Кто хочет прийти на смену нынешнему руководству?

Обзор дня Алексея Шевченко.

В «Калгари» — еще один россиянин

В «Калгари» появится еще один российский хоккеист. Защитник Ян Кузнецов, выбранный на последнем драфте под 50-м номером, подписал трехлетний контракт новичка с «Калгари». Кузнецова помнят по игре в России только те, кто внимательно следит за первенствами различных регионов. Начинал в московских «Белых Медведях», затем переехал в Санкт-Петербург, выпускался в ЦСКА, но не провел в МХЛ не единого матча и отправился за океан. При этом Ян выбрал не юниорские лиги, а студенческие. Последние пару сезонов он выступал за университет Коннектикута, вряд ли в России найдется больше десяти человек, которые знают, что там и как, но в Северной Америке следят за турниром весьма плотно. Кузнецова, впрочем, всегда приглашали в сборную по всем возрастам, он выступал на юниорском чемпионате мира, а в этом сезоне просидел в «пузыре» Эдмонтона. На первенстве мира не особо впечатлил. То есть он вообще ничем не выделялся, играл спокойно, но без каких-то всплесков, не набрал ни одного очка и завершил турнир с показателем полезности «минус 2». Говорят, что по его кандидатуре решали до последнего, в итоге предпочли человека, знакомого с североамериканским стилем, а не челябинца Александра Кирпичникова.

The #Flames have signed defenceman Yan Kuznetsov to an entry-level contract.



Welcome to the #CofRed, Yan! https://t.co/h3Yht8IJ7K — Calgary Flames (@NHLFlames) March 30, 2021

Что уж там разглядели в «Калгари», трудно понять, но теперь Яну предстоит дебютировать в АХЛ. «Стоктон», как и все команды канадского дивизиона лиги фарм-клубов, довольно суетливая и нестабильная команда. Относительно недавно у них была длительная победная серия, но в последних восьми матчах — всего одна победа. Сейчас за командой, которая выступает в Калгари, но носит название американского города, будет следить еще интересней, ведь там Артем Загидулин, Александр Елесин и Дмитрий Завгородний. И хочется скорее увидеть Яна, так как на таком уровне он никогда не выступал.

Кто останется в Ярославле

В Ярославле не стали дожидаться 30 апреля, а прямо сейчас дали болельщикам возможность подумать и поспорить насчет хоккеистов, которых стоит оставлять в команде, а кого и можно отпустить на все четыре стороны. У 21 хоккеиста заканчиваются контракты, правда, в списке много ребят из МХЛ, которые даже в Высшей лиге не играли. Но с молодыми попроще — права у клуба, а в Ярославле скорее загубят хоккеиста, чем отпустят его на все четыре стороны с правами.

Но менеджерам и тренерам есть над чем поразмышлять. Стоит ли предлагать соглашение Антону Ландеру? Опытный и обученный центральный во время плей-офф превращается в тень, и его не видно. Его старания не хватило против ЦСКА. И самое главное, что у него огромная зарплата. Наверное, лучше освободить 85 миллионов, чем надеяться на то, что у форварда проснется совесть. Вряд ли принесет большую пользу Егор Аверин, хотя в этом сезоне он добавил, но все-таки ему уже 31 год, а в системе полно талантов за меньшие деньги. Атте Охтамаа понравился, за исключением серии с ЦСКА, наверное, стоит подумать о сохранении Тему Пулккинена.

Но прежде всего стоит любыми способами сохранить защитника Рушана Рафикова. Как-то незаметно он превратился в одного из сильнейших игроков КХЛ, а ведь если ему сейчас не дать контракт на два-три года, то он уедет за океан. В списке «Локомотива» Егор Коршков, но уже известно, что он останется на год в Ярославле. Есть смысл потратиться и на Владимира Ткачева. Он уже ни в какую Америку не поедет, но для КХЛ является весьма крепким форвардом, к которому будет интерес на рынке.

Попытка

Никогда просто так бывший генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов не обрушился бы с критикой на нынешнее руководство бело-голубых. Значит, в клубе ожидается борьба за власть и у нынешних менеджеров уязвимое положение. Потратив по максимуму, команда КХЛ даже не попала в финал «Запада». А Сафронов едва-едва пару лет назад не вернулся в клуб, он уже начал формировать состав, когда его отстранили от управления. Был курьезный эпизод, когда с какими-то хоккеистами подписывали контракты, а потом игрокам говорили, что сделка недействительная.

Теперь — новый виток противостояния и борьбы за власть. И, наверное, в данный момент отходят на второй план вопросы с главным тренером, продлением контрактов с лидерами. Теперь бы нынешнему руководству усидеть на своем месте. При этом схема высказываний Сафронова предсказуемая. Надо поругать за недостатки, а потом похвалить руководство СКА. Смотрится это очень смешно, но, видимо, сейчас в хоккейном мире такие правила. Думаю, что Андрей Сафронов решил все-таки вернуться в клуб, а его проект с возрождением профсоюза игроков заходит в тупик.

Профсоюз нужен. Однако объединить хоккеистов не получается, КХЛ больше не хочет делать членство в профсоюзе обязательным, вот Андрей Сафронов и планирует вернуться к тому, что у него получалось лучше. При нем в «Динамо» действительно был порядок в организации, два Кубка Гагарина, а нынешнему руководству клуба похвастаться нечем. Они даже долги не отдали, заявив, что это было «другое «Динамо».