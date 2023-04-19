Теперь фаворита финала определить невозможно. Армейцы сравняли счет в серии с «Ак Барсом»
КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Каменев — 9 (Окулов, Плотников), 12:32 — 0:1. Дыбленко — 2 (Григоренко, Полтапов), 34:02 — 0:2. Григоренко — 11 (п.в., Сергеев), 58:11 — 0:3.
Вратари: Билялов (57:00 — 58:11) — Рейдеборн.
Штраф: 9 — 8.
Броски: 29 (9+10+10) — 19 (6+7+6).
Судьи: Белов, Кулаков.
19 апреля. Казань. «Татнефть-Арена».
Счет в серии — 1-1
Начало финальной серии выдалось для ЦСКА максимально неудачным. И дело не только в поражении в первом матче при в целом равной игре. В Казань не приехал травмированный центрфорвард Андрей Светлаков, а в первом матче защитник ЦСКА Классон, пытаясь сделать силовой прием, попал не в Радулова, а в одноклубника Мамина. Максим в итоге не попал в состав на вторую игру.
Армейцы, кажется, решили, что единственно верный способ не пропускать от «Ак Барса» — полностью лишить соперника шайбы. Гости просто не выпускали казанцев из зоны, что логично привело к голу Каменева после паса Окулова из-за ворот.
Удивительно, но, как только гости забили, от их давления не осталось и следа. Казанцы давили, и в паре моментов гостей спас только не слишком удачно сыгравший в первом матче вратарь Рейдеборн.
Вряд ли Сергей Федоров планировал отдавать инициативу при минимальном перевесе, и после выхода из раздевалки армейцы вернулись к своей игре. Как результат — еще одна шайба после позиционной атаки и броска защитника Дыбленко.
Гости не давали соперникам шанса в равных составах, но при этом дважды нарушили правила, предоставив хозяевам шанс полторы минуты играть в формате «5 на 3». Забить казанцам не удалось, а вскоре Кирилл Адамчук заработал пятиминутный штраф за удар локтем в голову Сергея Плотникова.
ЦСКА не забил в большинстве, но это и не было их главной задачей. Армейцы выиграли второй матч серии, показав свой эталонный хоккей. И кто теперь фаворит, сказать просто невозможно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.04
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|0 : 3