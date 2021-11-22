ЦСКА снова вернулся в лидеры. Как Сергей Федоров придумал выбраться из кризиса

Обзор дня Алексея Шевченко.

Результат

ЦСКА обыгрывает СКА со счетом 3:1, выходит на второе место в Западной конференции, догоняя «Йокерит» по набранным очкам. Удивительное событие. То есть три месяца мы ругали команду, хихикали над ее «советским стилем», а она набирала очки и забиралась на вершину. Это что получается? Сергей Федоров действительно хороший тренер, а замена Игоря Никитина на него была оправданной? Это так и не так. Правильного ответа нет. ЦСКА хоть и побеждает, но при этом уж точно ее нельзя назвать самой зрелищной командой турнира. Более того, с прошлого сезона совсем ничего не изменилось. Смотреть игры армейцев по-прежнему весьма непросто, но есть победы, и на их фоне говорить о проблемах как-то неловко.

Есть версия, что это Сергей Федоров стал совсем другим по сравнению с началом сезона. То есть если в первые месяцы он пытался что-то изменить, привить какой-то новый стиль, то потом прекратил это делать и позволил играть хоккеистам в то, что они привыкли. Мы видим очень аккуратный стиль, который и был при Игоре Никитине, а результат приходит за счет исполнителей. Разошелся Михаил Григоренко, тренер прекратил воспитывать Константина Окулова и отпустил ситуацию, в обороне тоже решено ничего не ломать, а заниматься тем, к чему игроки привыкли в последние годы. Можно было бы и Дмитрия Юшкевича не увольнять, сейчас бы пропускали еще меньше. ЦСКА берет за счет четырех ровных звеньев, хорошего обмена, когда к ним пришел Владислав Каменев, а также обученной защиты. Ни о каком «старом хоккее», о котором говорили раньше, и речи не идет. Это то, что делал Игорь Никитин, только на скамейке другой человек. Болельщикам ЦСКА это нравится, но остальные немного разочарованы.

Вратарь

Голкипер «Нефтехимика» Александр Судницин не пропускает два матча подряд, а его команда побеждает пятый раз в последних шести встречах и поднимается на седьмое место в турнирной таблице. Уже внизу «Автомобилист» с бюджетом в 800 с лишним миллионов, тренером из НХЛ и баскетбольным руководством, которое так и не поняло, что здесь уровень конкуренции выше, чем в женской лиге. «Нефтехимик» приятно удивляет, но то, что делает вратарь, — маленький спортивный подвиг. Этим летом на Александра вообще никто не обращал внимания. Он был свободным агентом, сидел на рынке, но, когда менеджерам разных клубов предлагали голкипера, они отмахивались. Мол, а чем он может помочь, да и когда последний раз Александр действительно играл на высоком уровне?

Пессимизм понятен. Получив травму в сезоне-2019/20 в матчах за «Авангард», голкипер очень долго восстанавливался. Повреждение было серьезным, приходилось много заниматься ногой, а специфика российского хоккея в том, что если ты не на виду, то тебя быстро забывают. Прошлый сезон получился плохим. Александр хоть и подписал контракт с «Трактором», но просидел в ВХЛ, да и там выглядел не лучшим образом. В конце концов он уехал в Швецию, в какой-то клуб, о котором никто толком не знает. Этим летом вернулся, но снова оставался без контракта. Руку протянула «Ижсталь» — одна из самых слабых команд лиги, в которой платят совсем уж маленькие деньги даже по общероссийским меркам. Но именно в Удмуртии Александр стал резко прогрессировать. Вроде бы только одна победа в пяти матчах, но при этом 91,4 процента отраженных бросков. А если вы вратарь ижевской команды, то у ваших ворот всегда будет от десяти до двадцати опасных моментов вне зависимости от соперника. Судницина заметили в Нижнекамске, и он легко «съел» финского легионера. У Александра было несколько удачных сезонов (он, кстати, первый чемпион ВХЛ), лучший пришелся на сезон-2017/18 в «Локомотиве», сейчас он готов к тому, чтобы все это повторить. Вознагражден за терпение и труд.

Кризис

Еще один клуб Высшей хоккейной лиги в сложнейшем финансовом положении. Конечно, ситуация в «Буране» чуть лучше, чем в Самаре, но смысл один — в этих командах нарушаются сроки финансирования, не платят зарплату и премиальные, вписанные в контракт. В Воронеже совсем недавно со скрипом отдали сентябрьскую зарплату, но при этом «забыли» о премиях, а это важная часть заработка спортсмена в ВХЛ. Тут же клуб стали покидать хоккеисты. Уехал Аслан Раисов, который совсем недавно заключил контракт, вроде бы не собирается тренироваться и играть вратарь Андрей Литвинов. Михаил Бирюков, занимавший одновременно должность генерального директора и главного тренера, подал в отставку с первого поста. Хотел уйти и со второго, но уговорили остаться, типа бросать команду в сложный момент не очень хорошо.

Из клуба увольняются сотрудники, им сидеть без денег тоже не хочется. Хоккей в Воронеже в последние годы прибивают изо всех сил. При этом «Буран» не закрывают, так как еще находятся люди, желающие сохранить профессиональный клуб, но власти держат хоккеистов впроголодь. Там на первом месте футбол, в местный «Факел» в последние годы вбухали столько, что хватило бы и на три клуба ВХЛ, и все они боролись бы за кубок. И ничего с этим сделать нельзя. Только тоска от того, что в некоторых регионах так относятся к хоккею. Не исключено, что через какое-то время долги отдадут, но будет уже поздно. И главное, перед сезоном обещали совсем другое финансирование, потому туда и ехали.