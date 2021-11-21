Такой кошмарной серии у СКА в истории КХЛ не было никогда. ЦСКА нокаутировал питерцев за восемь минут

Матч не закончился разгромом, но выходов из кризиса у армейцев с Невы пока не видно.

Сейчас уже можно говорить, не сглаживая углы, — клубная карьера Валерия Брагина со скоростью Коннора Макдэвида летит в тартары. Не так давно мой коллега Михаил Зислис написал большой текст о том, что происходит в СКА, логично спрогнозировав возможные изменения в тренерском штабе питерцев в случае поражения от ЦСКА. И похоже, герою золотого Баффало точно не избежать отставки — сегодня его команда отлетела от московских одноклубников 1:3, установила клубный антирекорд, проиграв шесть матчей подряд, и сделала все, чтобы «Северсталь» завтра выкинула ее из топ-4 «Запада».

Красно-синие устроили сопернику вынос тела за восемь минут. Причем для того, чтобы открыть счет хозяевам хватило первого же сносного момента, который им на ровном месте подарил Даниил Пыленков. Стоило 21-летнему защитнику не глядя отброситься прямо на крюк Владиславу Каменеву, как бывший нападающий петербуржцев, вовремя закрывший зону, доставил шайбу к воротам Ларса Юханссона, а другой экс-форвард СКА Сергей Плотников быстро размочил шведа после череды отскоков.

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Ну а после быстрого гола москвичи включили режим доминации, раз за разом начали закрывать гостей в чужой зоне и через несколько минут усилиями третьего звена снова победно вскинули руки. Далеко не самая креативная тройка ЦСКА Нордстрем — Андронов — Соркин развернула размашистую позиционку, выиграла абсолютно всю борьбу у бортов у первой пятерки СКА, и в конце концов абсолютно неприкрытый на правой штанге Андронов не дал пропасть роскошному пасу Нордстрема из-за ворот.

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Впрочем, даже после шайбы капитана ЦСКА команда Брагина не начала шевелиться и уже через полторы минуты пропустила реактивную контратаку, которую спокойно завершил оживший в последних матчах Михаил Григоренко, а Юханссон уже на девятой минуте покатил на скамейку и уступил место в рамке 21-летнему питерцу Дмитрию Николаеву, которому пришлось экстренно дебютировать в КХЛ.

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Можете ли вы представить, что СКА с Гусевым, Кузьменко, Бурдасовым и Комаровым к середине первого периода уступал по броскам 1:10 и за стартовую двадцатиминутку насобирал всего три броска по воротам Ивана Федотова? Казалось, бы сюрреализм, да и только.

В итоге все, на что сподобились гости этим вечером, — это гол Антона Бурдасова в концовке матча. И несколько символично, что шанс на спасение за 5:42 до финальной сирены подарил не просто капитан СКА, но еще и золотой призер МЧМ-2011.

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«Много игроков уезжало в сборные, много игроков после травм, еще не те кондиции. Все вместе сейчас будем вылезать из этой ситуации. Конечно, травмы двух ведущих защитников — Ожиганова и Лехтонена — тоже сказываются», — традиционно был краток коуч СКА на пресс-конференции.

Вот только валиться питерцы начали еще до травмы Лехтонена и ухода на перерыв в начале ноября. Да и можно ли спихивать все на повреждения двух защитников, когда у тебя в ростере людей хватит на три клуба? Решайте сами.