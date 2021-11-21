Безнадежный аутсайдер отказался от одного из самых умных форвардов страны. В 26 лет он может закончить карьеру в КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Шоу Мичкова

Никто не ожидал, что матч турнира в МХЛ между «Динамо» Санкт-Петербург и СКА-1946 получится таким зажигательным. Но как только были опубликованы составы, так сразу стало ясно — ждите веселья. Армейцы выставили на рядовую игру турнира «команду мечты». Были Никита Чибриков, Матвей Мичков, Федор Свечков. Накануне за основу сыграл Кирилл Кирсанов — выпустили и его. Плюс первый матч провел Семен Демидов, выменянный из Подольска. В общем, состав был максимально мощный. Перевели в молодежку Никиту Смирнова, который тоже возле первой команды.

Конечно, все закончилось разгромом — 10:2, а Мичков забросил пять шайб в равных составах плюс выполнил свой фирменный трюк. Руководство СКА никак не нарушило правила. Они включили в заявку тех, кого посчитали нужным, у них очень много талантливых парней в системе, никаких вопросов. Но не дает покоя мысль, что развитие хоккеистов идет как-то странно. Мы уже поняли все про Матвея, он совсем недавно выступал за национальную команду в рамках этапа Евротура. Какую пользу может принести Мичкову игра против молодых, заметно уступающих в классе динамовцев? Получит уверенность в себе? Да после гола в ворота сборной Швеции уверенности у него и так уже много. Что забыли в молодежной команде Чибриков и Свечков, которые, кстати, неплохо смотрелись в Высшей лиге? Такое ощущение, что молодежи устроили праздник, чтобы поднять настроение. Вот вам жертва, рвите ее. У «Динамо» — то было семь ребят 2004 года рождения, а один — 2005-го. Обыграть их в этот день мог любой соперник из Западной конференции. Ни за что не поверю, что такой матч даст молодежи СКА больше, чем тренировка в составе клуба КХЛ или игра на взрослом уровне Высшей лиги. Мичков — молодец. У него 17 шайб в 11 играх Молодежной лиги. Но это только цифры, причем бесполезные.

Обман

Накануне ЦСК ВВС потерпел очередное поражение в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Команда уступила «Торосу» на своем льду со счетом 1:6. Если вы не следите за турниром, то этот результат не должен никого удивлять. Самарская команда — последняя. У нее только две победы в 26 матчах. Плохо? Конечно. Но только игроки и тренеры последний раз получали зарплату в июне. То есть все сидят без денег уже полгода, и никто не знает, что будет дальше. Хоккеистам обещали выплатить часть зарплаты в прошедшую пятницу, но снова обманули.

В областном центре вообще какие-то чудеса происходят. Например, совсем недавно министр спорта Сергей Кобылянский встречался с неравнодушными болельщиками и сообщил им, что в клуб направлено 30 миллионов рублей, а уже потрачено 51. Никто этих денег в глаза не видел. Команда передвигается по стране на автобусе, а скоро сибирский выезд, куда таким транспортом не добраться. Плюс еще неизвестно, сколько хоккеистов согласится продолжить карьеру в Самаре. Уже в субботу тренер насобирал только 16 человек, но и оставшиеся ребята не готовы бесконечно слушать обещания, которые не выполняются. На словах министр — за сохранения клуба, на деле же не делается ничего. Например, в городе построена новая арена, как раз для хоккеистов, только их туда никто не пускает, и они выступают на площадке, которая не соответствует регламенту. Ни одно из обещаний не выполнено, а хоккеисты уже нехотя приходят в раздевалку. И с ЦСК ВВС так постоянно. В прошлом сезоне было то же самое, при этом постоянно рапортуют о том, что финансирование идет в полном объеме. В Самаре убивают хороший российский клуб, зачем-то позорят регион, но никто не реагирует. Такое ощущение, что команда нужна лишь формально, чтобы куда-то якобы отправлять транши.

Расставание

«Витязь» расстался с нападающим Вячеславом Лещенко, решив завершить сезон без него. То, что команда не попадет в плей-офф, уже очевидно. Захирели даже легионеры, а поражение во встрече с китайской командой окончательно прибило клуб. При этом руководство еще кого-то отчисляет, кого-то приглашает, хотя в этом нет никакого смысла. Отказались от Лещенко? Как это поможет? Да никак. При этом у Вячеслава было 7 (4+3) очков в 20 матчах. Если забыть про легионеров, которые играют на свою статистику, то он с Федором Малыхиным делит второе-третье место среди лучших снайперов команды. И это без большинства, ведь все отдано иностранцам.

Конечно, Лещенко вряд ли будет гордиться своей работой в Подольске. Не всегда его можно было заметить на площадке, но худшим игроком он точно не был. Правда, когда тот или иной клуб приглашает Вячеслава, то вспоминают, каким он был в «Спартаке» в сезоне-2015/16 или в чемпионате-2017/18. Это один из самых умных форвардов страны, который в полной мере никак не может себя реализовать. То ли характера не хватает, то ли уверенности в себе. Начиная с сезона-2019/20 Лещенко сменил уже пять команд. И неслучайно, что за это время побывал и в «Куньлуне», где давление на хоккеистов не самое сильное.

В прошлом чемпионате Вячеслав набрал 14 очков (8+6) в 33 матчах, смотрелся достаточно неплохо, частенько ставя своими решениями в тупик соперников. Но ведь за год до этого были «Сочи», «Ак Барс» и «Спартак». И нигде он не блеснул. А Вячеславу уже 26 лет. Он уже давно не перспективный, а скорее ветеран, который слишком часто меняет команды. Не уверен, что ему дадут шанс до дедлайна. А уходить в отпуск в ноябре — это практически гарантированный конец карьеры в лиге.