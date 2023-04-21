Две победы до кубка. ЦСКА снова обыграл «Ак Барс»
КХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч
ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Голы: Григоренко — 12 (бол., Нестеров, Окулов), 22:12 — 1:0. Воронков — 7 (Журавлев), 22:40 — 1:1. Соркин — 4 (Полтапов), 32:06 — 2:1. Слепышев — 6 (бол., Нестеров, Окулов), 35:56 — 3:1. Радулов — 9 (Адамчук, Юдин), 45:11 — 3:2.
Вратари: Рейдеборн — Билялов (Мифтахов, 40:00, 57:08).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 13 (6+5+2) — 28 (6+15+7).
Судьи: Беляев, Гашилов.
21 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 10284 зрителя.
Счет в серии: 2-1
В Москве финальная серия Кубка Гагарина началась с нуля. Не только потому, что в казанском туре команды обменялись победами. ЦСКА по-прежнему играет без Максима Мамина и Андрея Светлакова. Оба тренера отказались от перестановок в составах. Сергей Федоров не видит в основе Кристиана Яроша, полагаясь на семь защитников с лимитчиком Николаем Макаровым. В бой брошены все, кто в большей или меньшей степени поможет в решающей серии. Недаром говорят, что в плей-офф не играют только мертвые. Эта аллегория подходит и к нынешнему финалу.
Команды с первых смен ввязались в обмен атаками. Никто не летел вперед со всех ног, но и не собирался отсиживаться в обороне, дожидаясь осечек соперника. Билялов и Рейдеборн не тосковали без работы, хотя большинство атак проходили чересчур прямолинейно. Броски шли либо со входа в зону, либо после одной передачи и отыгрыша с партнером. После выстрела Сафонова Рейдеборн дотянулся до шайбы только черенком клюшки, а забить Воронкову с пятака помешал защитник. На этом действительно опасные моменты «Ак Барса» закончились.
У армейцев активничал 20-летний Прохор Полтапов. Форвард, который только с этого сезона закрепился в основе чемпионской команды, смело лез на ворота, пытался обыгрывать, простреливал или искал передачами ближнего. В одном моменте нашел Максима Соркина, но 27-й номер ЦСКА из опасной позиции бросил рядом со штангой. Почти девять минут игра шла без пауз, но не теряла нерва. Хоккей действительно смотрелся, а эпизодические стычки добавляли матчу драйва.
Второй период ЦСКА начал с большинства, которое мастерски реализовал Михаил Григоренко, воспользовавшись тем, что Билялов потерял шайбу. «Ак Барс» моментально ответил не менее роскошным голом Дмитрия Воронкова после поперечной передачи. Прошлые заслуги обнулились к 23-й минуте. Казанцы правильно отреагировали на пропущенную в меньшинстве шайбу, а Воронков доказал, что умеет не только бороться на пятаке и выбивать душу из соперников у бортов, но и классно бросать в касание.
ЦСКА показал феноменальную реализацию моментов во втором периоде. С трех бросков в створ к середине отрезка армейцы забили два гола. Энерджайзер Полтапов не забросил сам, зато создал-таки момент для Соркина. Прохор доставил шайбу на пятак, откуда партнер добил ее в ворота. И если на первый гол Григоренко «Ак Барс» ответил в лучших традициях кубкового бойца, то второй период для команды Билялетдинова не задался. Казанцы получили третью шайбу в меньшинстве от Антона Слепышева. А большинство заработал, между прочим, неугомонный Полтапов, который по двум периодам потянул бы на MVP матча.
На третью 20-минутку «Ак Барс» вывел Амир Мифтахов. Нельзя сказать, что Билялов завалил игру и виновен в трех шайбах. Тимур, скорее, не выручил команду. Не сделал то, что требуется от элитного вратаря в трудные моменты, пропустив три гола с 11 бросков. Лидеры ЦСКА перевернули игру во втором периоде. Слепышев и Соркин забили важные голы, пока казанские звезды молчали. Продолжалось это, правда, недолго. Александр Радулов не был особо заметен 40 минут. Зато включился в начале третьего периода и в феноменальном сольном проходе отыграл одну шайбу. Трибуны встретили объявление диктором автора гола умеренным гулом.
ЦСКА умеет играть по счету примерно так же, как асфальтоукладчик укатывает дороги. Спокойно и без лишних движений. «Ак Барс», несмотря на минимальное отставание, обреченно доигрывал матч. Атаки казанцев застревали в капканах, расставленных в средней зоне. Подобие финального штурма с пустыми воротами не спасло Билялетдинова. Наставник «Ак Барса» рискнул, убрал Мифтахова почти за три минуты до сирены, но ЦСКА безошибочно провел концовку и повел в серии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 2
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.04
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|3 : 2