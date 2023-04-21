Две победы до кубка. ЦСКА снова обыграл «Ак Барс»

Армейцы укатали соперника дома.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч

ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Григоренко — 12 (бол., Нестеров, Окулов), 22:12 — 1:0. Воронков — 7 (Журавлев), 22:40 — 1:1. Соркин — 4 (Полтапов), 32:06 — 2:1. Слепышев — 6 (бол., Нестеров, Окулов), 35:56 — 3:1. Радулов — 9 (Адамчук, Юдин), 45:11 — 3:2.

Вратари: Рейдеборн — Билялов (Мифтахов, 40:00, 57:08).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 13 (6+5+2) — 28 (6+15+7).

Судьи: Беляев, Гашилов.

21 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 10284 зрителя.

Счет в серии: 2-1

В Москве финальная серия Кубка Гагарина началась с нуля. Не только потому, что в казанском туре команды обменялись победами. ЦСКА по-прежнему играет без Максима Мамина и Андрея Светлакова. Оба тренера отказались от перестановок в составах. Сергей Федоров не видит в основе Кристиана Яроша, полагаясь на семь защитников с лимитчиком Николаем Макаровым. В бой брошены все, кто в большей или меньшей степени поможет в решающей серии. Недаром говорят, что в плей-офф не играют только мертвые. Эта аллегория подходит и к нынешнему финалу.

Команды с первых смен ввязались в обмен атаками. Никто не летел вперед со всех ног, но и не собирался отсиживаться в обороне, дожидаясь осечек соперника. Билялов и Рейдеборн не тосковали без работы, хотя большинство атак проходили чересчур прямолинейно. Броски шли либо со входа в зону, либо после одной передачи и отыгрыша с партнером. После выстрела Сафонова Рейдеборн дотянулся до шайбы только черенком клюшки, а забить Воронкову с пятака помешал защитник. На этом действительно опасные моменты «Ак Барса» закончились.

У армейцев активничал 20-летний Прохор Полтапов. Форвард, который только с этого сезона закрепился в основе чемпионской команды, смело лез на ворота, пытался обыгрывать, простреливал или искал передачами ближнего. В одном моменте нашел Максима Соркина, но 27-й номер ЦСКА из опасной позиции бросил рядом со штангой. Почти девять минут игра шла без пауз, но не теряла нерва. Хоккей действительно смотрелся, а эпизодические стычки добавляли матчу драйва.

Второй период ЦСКА начал с большинства, которое мастерски реализовал Михаил Григоренко, воспользовавшись тем, что Билялов потерял шайбу. «Ак Барс» моментально ответил не менее роскошным голом Дмитрия Воронкова после поперечной передачи. Прошлые заслуги обнулились к 23-й минуте. Казанцы правильно отреагировали на пропущенную в меньшинстве шайбу, а Воронков доказал, что умеет не только бороться на пятаке и выбивать душу из соперников у бортов, но и классно бросать в касание.

ЦСКА показал феноменальную реализацию моментов во втором периоде. С трех бросков в створ к середине отрезка армейцы забили два гола. Энерджайзер Полтапов не забросил сам, зато создал-таки момент для Соркина. Прохор доставил шайбу на пятак, откуда партнер добил ее в ворота. И если на первый гол Григоренко «Ак Барс» ответил в лучших традициях кубкового бойца, то второй период для команды Билялетдинова не задался. Казанцы получили третью шайбу в меньшинстве от Антона Слепышева. А большинство заработал, между прочим, неугомонный Полтапов, который по двум периодам потянул бы на MVP матча.

На третью 20-минутку «Ак Барс» вывел Амир Мифтахов. Нельзя сказать, что Билялов завалил игру и виновен в трех шайбах. Тимур, скорее, не выручил команду. Не сделал то, что требуется от элитного вратаря в трудные моменты, пропустив три гола с 11 бросков. Лидеры ЦСКА перевернули игру во втором периоде. Слепышев и Соркин забили важные голы, пока казанские звезды молчали. Продолжалось это, правда, недолго. Александр Радулов не был особо заметен 40 минут. Зато включился в начале третьего периода и в феноменальном сольном проходе отыграл одну шайбу. Трибуны встретили объявление диктором автора гола умеренным гулом.

ЦСКА умеет играть по счету примерно так же, как асфальтоукладчик укатывает дороги. Спокойно и без лишних движений. «Ак Барс», несмотря на минимальное отставание, обреченно доигрывал матч. Атаки казанцев застревали в капканах, расставленных в средней зоне. Подобие финального штурма с пустыми воротами не спасло Билялетдинова. Наставник «Ак Барса» рискнул, убрал Мифтахова почти за три минуты до сирены, но ЦСКА безошибочно провел концовку и повел в серии.