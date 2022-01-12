Русские звезды вернулись. Малкин и Кучеров снова разрывают НХЛ
Пропустить полгода из-за операции и оформить дубль в первом же матче после возвращения. Набрать пять (3+2) очков в трех играх после почти трехмесячной паузы из-за травмы. Этими подвигами отметились русские звезды НХЛ — Евгений Малкин и Никита Кучеров. Их возвращения с нетерпением ждали болельщики — и с первых же матчей нападающие показали, что готовы разрывать лигу, как в лучшие времена. Словно и не было утомительных месяцев без хоккея.
Малкин
Малкин не играл с 26 мая прошлого года. После вылета из плей-офф, который Евгений заканчивал с травмой, полученной еще по ходу регулярки, ему сделали операцию на правом колене. Евгений пропустил предсезонку и начало чемпионата. Восстановление затянулось. Только 29 ноября нападающий приступил к ледовым тренировкам, но первое время катался в специальном бесконтактном свитере. Шаг за шагом Малкин набирал форму, втягивался в процесс и с 18 декабря начал заниматься без ограничений.
Тем не менее его дебюта в сезоне-2021/22 пришлось ждать до начала января. «Питтсбург» разумно отказался форсировать возвращение лидера. Команда и без Малкина набрала отличный ход, не проигрывала больше месяца — с 5 декабря по 7 января. «Пингвинз» ждали, когда Евгений полностью придет в себя. Колени — самые уязвимые суставы хоккеистов. Проблемы терзают игроков уже в юном возрасте. Поспешное возвращение может сыграть злую шутку и обнулить длительное лечение. Торопить игроков с нагрузками и требовать как можно быстрее вернуться на лед — противопоказано.
Малкину 35 лет, а травмы, как известно, имеют накопительный эффект. С годами начинаешь более ответственно относиться к здоровью, чтобы продлить жизнь в большом хоккее. Это прекрасно понимали и в клубе. Главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана журналисты терзали вопросами о возвращении Евгения не один день. Американец тактично отмечал прогресс нападающего, его работоспособность, но не раскрывал точную дату появления в составе.
Malkin: «Thank you, guys. It's huge for me.»— Pittsburgh Penguins (@penguins) January 12, 2022
*puts on the Bold Penguin helmet*
«Too big.» ? pic.twitter.com/TvIj3mHjRe
Мне рассказывали, что восстановление складывалось для Малкина нелегко. Это самая длинная пауза без хоккея в карьере Евгения. Дубль и голевая передача с «Анахаймом» — награда за усердный труд, которая придаст нападающему уверенности в будущем. Любая вынужденная пауза не добавляет положительных эмоций, но минувшим вечером Малкин получил их сполна.
Кучеров
За пару дней до феерии Евгения в Анахайме состоялось не менее яркое возвращение Никиты Кучерова. Форвард «Тампы» не играл с 17 октября, но почти трехмесячная пауза не повлияла на его эффективность на льду. Две крутые передачи украсили матч и помогли «Лайтнинг» обыграть «Калгари». А сколько голевых моментов создал Кучеров? Партнеры растранжирили пару шансов и помешали Никите улучшить статистику. Впрочем, достижения в регулярном чемпионате — это не про Кучерова. Для него важнее борьба за Кубок Стэнли. В твиттере болельщики «Тампы» даже иронизировали над тем, что Никита вернулся по ходу регулярки, хотя до плей-офф еще несколько месяцев.
???@NewAmsterdam | #GoBolts pic.twitter.com/00KauNuTEp— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) January 12, 2022
Кажется, тяжелые травмы только закаляют таких мастеров, как Малкин и Кучеров. Каждый из них борется с повреждениями не первый год. За карьеру накопилось немало болячек, но оба форварда остаются в топе НХЛ. Им потребуется время, чтобы набрать игровую форму, но уже сейчас заметно, что они качественно подготовились к появлению в официальных матчах.
Истории Евгения и Никиты — это примеры мудрого отношения к здоровью. Они не гнались за скорым возвращением, выдержали паузу и следовали советам врачей. Самые важные матчи ждут «Питтсбург» и «Тампу» в плей-офф, а в регулярке команды справятся какое-то время без звезд. Уместно противопоставление с некоторыми российскими клубами, которые стремятся выжать из лидеров максимум в каждой игре, нередко вынуждая их играть с травмами. Что, несомненно, сказывается на их состоянии в будущем.
Малкин и Кучеров нужны своим клубам здоровыми на вторую половину чемпионата. Звезд принято беречь и относиться к ним аккуратно. Только тогда от них разумно ожидать максимальной эффективности. Следим за тем, что еще натворят эти парни в ближайших матчах, и тихо сожалеем, что Олимпиада пройдет без игроков НХЛ. Не сомневаюсь, что Малкин и Кучеров прилетели бы в Пекин на подъеме и устроили бы невероятное шоу.
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|В
|П
|О
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|24
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|53
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|11
|49
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|13
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|10
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|26
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|20
|20
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|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
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|37
|24
|13
|50
|2
|Колорадо
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|22
|11
|47
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|Сент-Луис
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|15
|47
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|Миннесота
|33
|21
|12
|44
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|Виннипег
|33
|16
|17
|37
|6
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|17
|15
|36
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|23
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|7
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|В
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|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
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|18
|18
|41
|4
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|37
|20
|17
|41
|5
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|33
|17
|16
|40
|6
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|34
|18
|16
|38
|7
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|16
|19
|35
|8
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|34
|10
|24
|24
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Коламбус – Чикаго
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Флорида – Ванкувер
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Нэшвилл – Колорадо
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|12.01
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|1 : 4
|12.01
|06:00
|
Вегас – Торонто
|3 : 4 Б
|12.01
|06:30
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Сан-Хосе – Детройт
|3 : 2 ОТ
|И
|О
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
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Александр Овечкин
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|37
|52
|И
|Г
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
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Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
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|23
|И
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