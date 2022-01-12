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Сегодня, 18:00

Русские звезды вернулись. Малкин и Кучеров снова разрывают НХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
Евгений Малкин и Никита Кучеров.
Фото Getty Images
Длительная пауза, судя по всему, никак не повлияла на эффективность Евгения и Никиты. Они играют как в лучшие времена.

Пропустить полгода из-за операции и оформить дубль в первом же матче после возвращения. Набрать пять (3+2) очков в трех играх после почти трехмесячной паузы из-за травмы. Этими подвигами отметились русские звезды НХЛ — Евгений Малкин и Никита Кучеров. Их возвращения с нетерпением ждали болельщики — и с первых же матчей нападающие показали, что готовы разрывать лигу, как в лучшие времена. Словно и не было утомительных месяцев без хоккея.

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Малкин

Малкин не играл с 26 мая прошлого года. После вылета из плей-офф, который Евгений заканчивал с травмой, полученной еще по ходу регулярки, ему сделали операцию на правом колене. Евгений пропустил предсезонку и начало чемпионата. Восстановление затянулось. Только 29 ноября нападающий приступил к ледовым тренировкам, но первое время катался в специальном бесконтактном свитере. Шаг за шагом Малкин набирал форму, втягивался в процесс и с 18 декабря начал заниматься без ограничений.

Публикация от Pittsburgh Penguins (@penguins)

Тем не менее его дебюта в сезоне-2021/22 пришлось ждать до начала января. «Питтсбург» разумно отказался форсировать возвращение лидера. Команда и без Малкина набрала отличный ход, не проигрывала больше месяца — с 5 декабря по 7 января. «Пингвинз» ждали, когда Евгений полностью придет в себя. Колени — самые уязвимые суставы хоккеистов. Проблемы терзают игроков уже в юном возрасте. Поспешное возвращение может сыграть злую шутку и обнулить длительное лечение. Торопить игроков с нагрузками и требовать как можно быстрее вернуться на лед — противопоказано.

Малкину 35 лет, а травмы, как известно, имеют накопительный эффект. С годами начинаешь более ответственно относиться к здоровью, чтобы продлить жизнь в большом хоккее. Это прекрасно понимали и в клубе. Главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана журналисты терзали вопросами о возвращении Евгения не один день. Американец тактично отмечал прогресс нападающего, его работоспособность, но не раскрывал точную дату появления в составе.

Мне рассказывали, что восстановление складывалось для Малкина нелегко. Это самая длинная пауза без хоккея в карьере Евгения. Дубль и голевая передача с «Анахаймом» — награда за усердный труд, которая придаст нападающему уверенности в будущем. Любая вынужденная пауза не добавляет положительных эмоций, но минувшим вечером Малкин получил их сполна.

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Кучеров

За пару дней до феерии Евгения в Анахайме состоялось не менее яркое возвращение Никиты Кучерова. Форвард «Тампы» не играл с 17 октября, но почти трехмесячная пауза не повлияла на его эффективность на льду. Две крутые передачи украсили матч и помогли «Лайтнинг» обыграть «Калгари». А сколько голевых моментов создал Кучеров? Партнеры растранжирили пару шансов и помешали Никите улучшить статистику. Впрочем, достижения в регулярном чемпионате — это не про Кучерова. Для него важнее борьба за Кубок Стэнли. В твиттере болельщики «Тампы» даже иронизировали над тем, что Никита вернулся по ходу регулярки, хотя до плей-офф еще несколько месяцев.

Кажется, тяжелые травмы только закаляют таких мастеров, как Малкин и Кучеров. Каждый из них борется с повреждениями не первый год. За карьеру накопилось немало болячек, но оба форварда остаются в топе НХЛ. Им потребуется время, чтобы набрать игровую форму, но уже сейчас заметно, что они качественно подготовились к появлению в официальных матчах.

Истории Евгения и Никиты — это примеры мудрого отношения к здоровью. Они не гнались за скорым возвращением, выдержали паузу и следовали советам врачей. Самые важные матчи ждут «Питтсбург» и «Тампу» в плей-офф, а в регулярке команды справятся какое-то время без звезд. Уместно противопоставление с некоторыми российскими клубами, которые стремятся выжать из лидеров максимум в каждой игре, нередко вынуждая их играть с травмами. Что, несомненно, сказывается на их состоянии в будущем.

Малкин и Кучеров нужны своим клубам здоровыми на вторую половину чемпионата. Звезд принято беречь и относиться к ним аккуратно. Только тогда от них разумно ожидать максимальной эффективности. Следим за тем, что еще натворят эти парни в ближайших матчах, и тихо сожалеем, что Олимпиада пройдет без игроков НХЛ. Не сомневаюсь, что Малкин и Кучеров прилетели бы в Пекин на подъеме и устроили бы невероятное шоу.

Евгений Малкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 24 9 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 34 16 18 33
6 Филадельфия 35 13 22 33
7 Нью-Джерси 36 14 22 33
8 Айлендерс 28 10 18 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 24 12 53
2 Тампа-Бэй 38 24 14 53
3 Торонто 34 23 11 49
4 Бостон 32 19 13 40
5 Детройт 37 16 21 37
6 Баффало 35 10 25 26
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 34 7 27 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 37 24 13 50
2 Колорадо 33 22 11 47
3 Сент-Луис 36 21 15 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 33 16 17 37
6 Даллас 32 17 15 36
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 33 7 26 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 35 16 19 35
8 Сиэтл 34 10 24 24
Результаты / календарь
2.01
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12.01 03:00
Баффало – Тампа-Бэй
 1 : 6
12.01 03:00
Коламбус – Чикаго
 2 : 4
12.01 03:00
Флорида – Ванкувер
 5 : 2
12.01 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 5 : 4 ОТ
12.01 05:00
Калгари – Айлендерс
- : -
12.01 06:00
Анахайм – Питтсбург
 1 : 4
12.01 06:00
Вегас – Торонто
 3 : 4 Б
12.01 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 3 : 2 ОТ
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Чикаго

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И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

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