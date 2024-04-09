Такой «Автомобилист» может выиграть Кубок Гагарина
В первом периоде четвертого матча серии «Автомобилиста» с «Магниткой» казалось, что исторический сезон Екатеринбурга близится к концу. 0:3 уже к середине первой 20-минутки — такое отставание ликвидируют редко. Но хозяева льда в этом плей-офф (а особенно в нынешнем противостоянии) демонстрируют невероятный характер. В первых трех встречах с «Металлургом» команда Николая Заварухина забивала в последние две минуты основного времени. А сейчас и вовсе сотворила что-то невероятное!
Еще до первого перерыва «Авто» забросил две шайбы, сумев зажечь трибуны дворца «Уралец». А что творилось на них в концовке второго периода, когда Анатолий Голышев сравнял счет!
Такой матч екатеринбуржцы проиграть не могли. В концовке гости заперли соперника в его зоне, но воплотить преимущество в голы не сумели. А ошибка Игоря Гераськина стоила магнитогорцам поражения. Мэйсек перехватил шайбу и отправил Хрипунова забивать победный. И теперь, несмотря на то, как закончится серия, этот сезон можно назвать лучшим в истории хоккея Екатеринбурга.
Лучшим результатом в истории Свердловска стало пятое место в чемпионате СССР-1969, сейчас же команда гарантировала себе бронзовые медали и сохраняет хорошие шансы на выход в финал. При этом насколько мощно действует «Авто»!
Разыгрался в плей-офф Стефан Да Коста, которого принято считать некубковым игроком. Лучшие матчи в карьере приберег ставший легендой в родном клубе Анатолий Голышев. Ловит на себя все, что летит в створ, железный человек Кирилл Воробьев. Забивает важнейшие шайбы Семен Кизимов, пропустивший почти всю регулярку из-за тяжелейшей травмы.
По ходу следующего сезона в Екатеринбурге планируют ввести в эксплуатацию арену, рассчитанную на 12 тысяч зрителей. Хоккейный бум как раз кстати. Старенький «Уралец» явно не вмещает всех желающих — билеты на матчи с «Магниткой» раскупили за час. С такой игрой, как сейчас, начнет заполняться и новый дворец. Но с таким характером вполне можно привезти Кубок Гагарина уже в «Уралец».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
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|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|2 - 2
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|9.04
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|5 : 3