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Сегодня, 20:00

«Магнитка» в шаге от финала. По ходу игры снова был провал, но «Металлург» сумел с ним справиться

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
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Фото ХК «Металлург»
Хет-трик Зернова в пятом матче полуфинала помог магнитогорцам выйти вперед в серии с «Автомобилистом».

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Пятый матч
«Металлург» — «Автомобилист» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: Зернов — 6 (Орехов, Силантьев), 9:50 — 1:0. Зернов — 7 (Силантьев), 19:40 — 2:0. Голышев — 9 (Баранцев, Зборовский), 37:26 — 2:1. Воробьев — 1 (Макеев, Голышев), 42:54 — 2:2. Вовченко — 2 (бол., Петунин, Гераськин), 46:36 — 3:2. Зернов — 8 (Канцеров, Еременко), 56:52 — 4:2. Гераськин — 4 (п.в., Карпов, Маклюков), 59:58 — 5:2.
Вратари: Набоков — Аликин (57:09 — 57:47, 58:16 — 59:58).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (12+9+11) — 38 (11+11+16).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
11 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
Счет в серии: 3-2

Серия, которая начиналась пресно и местами даже тоскливо, теперь радует содержанием, интригой и эмоциями. Две уральские команды выдали второй драматичный и крайне зрелищный матч подряд. «Металлург» с трудом избежал прежних ошибок, хотя и выдал более цельную игру, чем два дня назад. К энергии и желанию хоккеистов «Магнитки» добавилась аккуратность при действиях у своих ворот. Нельзя сказать, что у голкипера Ильи Набокова совсем не было работы. Но ему жилось гораздо спокойнее, чем его коллеге из «Автомобилиста» Евгению Аликину. Екатеринбуржцы снова провалили первый период, если отталкиваться и от счета, и от характера игры.

«Металлург» лучше контролировал шайбу и опаснее смотрелся в контратаках. Про нападающего Дмитрия Силантьева, который невероятно здорово проявляет себя в этом плей-офф, хотя прошлый сезон провел в ВХЛ, было сказано и написано уже много. Приходится повторяться — он не оставляет выбора своей эффективной игрой. Рядом с ним расцвел даже приунывший в какой-то момент Денис Зернов. Он сделал дубль уже в первом периоде, причем Силантьев заработал две голевые передачи. Это скрытый фаворит в борьбе за звание самого ценного игрока плей-офф. Хотя для начала «Магнитке» еще надо выйти в финал. «Автомобилист» в серии просто так не сдастся.

Гости снова проявили характер. Шанс на повторение сценария игры двухдневной давности своей команде подарил Анатолий Голышев. Никогда ранее не приходилось видеть этого нападающего «Автомобилиста» в такой форме, как сейчас. В нынешнем плей-офф он играет на невероятном уровне, забросив уже девятую шайбу и догнав в списке снайперов звезду «Авангарда» Рида Буше. Настоящая голевая машина! Этот глоток свежего воздуха в концовке второго периода позволил екатеринбуржцам рассчитывать на камбэк.

«Магнитке» поначалу не помог даже перерыв, когда можно было успокоиться и вернуть голову на место. Главный тренер Андрей Разин еще во втором периоде усадил на скамейку до конца игры Никиту Гребенкина. Но даже радикальные методы не всегда бывают полезными. Гости без проблем создавали моменты в чужой зоне, пока Стефан Да Коста не сравнял счет. Это потрясение могло похоронить шансы «Металлурга» в серии. Его хоккеисты постарались отодвинуть игру от своих ворот, а потом им невольно помог форвард соперника Алексей Макеев. Он чуть увлекся и въехал в голкипера Набокова, который живописно рухнул на лед. Очевидное удаление шикарно реализовал Даниил Вовченко.

Два необязательных фола Зернова могли сделать из него антигероя, реализуй специальные бригады «Автомобилиста» свои шансы. Набоков и его партнеры с превеликими трудностями отстояли преимущество. Зернов выскочил со скамейки, почти сразу же воспользовался ситуацией, убежал от Эберта, перехитрил Аликина и сделал второй хет-трик в карьере.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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Такой «Автомобилист» может выиграть Кубок Гагарина
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
3 - 2
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
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13.04
11.04 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 5 : 2
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