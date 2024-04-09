Уральская аномалия. «Автомобилист» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Магнитки» на последних секундах
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (2:3, 1:0, 2:0)
Голы: Гребенкин — 3 (Гераськин, Минулин), 2:18 — 0:1. Петунин — 2 (бол., Пресс, Джонсон), 5:07 — 0:2. Юров — 4 (Петунин, Пресс), 7:20 — 0:3. Да Коста — 5 (Голышев, Хрипунов), 8:20 — 1:3. Кизимов — 3 (Мэйсек, Волк), 18:42 — 2:3. Голышев — 7, 37:34 — 3:3. Хрипунов — 3 (Мэйсек), 59:53 — 4:3. Голышев — 8 (п.в., Макеев), 59:59 — 5:3.
Вратари: Галкин (Аликин, 5:07) — Набоков (59:53 — 59:59).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 24 (13+5+6) — 41 (13+12+16).
Судьи: Беляев, Юдаков.
9 апреля. Екатеринбург. «Уралец».
Счет в серии: 2-2
Такой невероятный сценарий четвертого матча изначально предугадать было невозможно. Абсолютно некубковый по своему содержанию первый период игры в Екатеринбурге оказался богатым эмоциями и заброшенными шайбами. Логическому объяснению этот мимолетный праздник жизни совершенно не поддавался и воспринимался как чистая аномалия. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин перед игрой решил удивить и сделал ставку в воротах на Владимира Галкина. Всего через пять с небольшим минут с начала встречи специалист пожалел о своем решении, при счете 0:2 вернув в дело Евгения Аликина.
«Металлург» забил даже в большинстве, что в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина само по себе почти музейная редкость. Это обстоятельство еще раз подчеркнуло уникальный характер матча — такого количества атак с ходу с численным преимуществом и в любительском хоккее не часто увидишь. Оборонительные капканы в средней зоне были словно сметены могучим ураганом. Аликин продержался «сухим» всего 133 секунды, но на его команде это печальное событие не сказалось. Уже через минуту Стефан Да Коста забил и поднял «Автомобилист» в погоню.
Команды могли уйти на первый перерыв при счете 3:3, будь хозяева чуть удачливее. Этот период стал, вероятно, самым зрелищным в нынешнем плей-офф. Глаз от происходящего было не оторвать. Забивать с такой частотой на протяжении всей игры невозможно. Зато количество ярких атак и голевых моментов по-прежнему оставалось астрономическим для этого времени года. Удалось забить только проводящему лучший отрезок в карьере Анатолию Голышеву. Отыграться с 0:3 в кубковом матче — это мощное проявление характера, чего за екатеринбуржцами не водилось много лет.
Обе команды стали действовать попроще и повнимательнее в третьем периоде. Игра от этого скучнее стала лишь немного — моменты периодически возникали как в одной зоне атаки, так и в другой. Не хотелось, чтобы эта игра заканчивалась в основное время. Но драматичная ошибка Игоря Гераськина в чужой зоне привела к контратаке, в которой Степан Хрипунов оформил блестящий камбэк «Автомобилиста».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|2 - 2
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|9.04
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|5 : 3