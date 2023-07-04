Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно

Разбираем состав и зарплаты екатеринбуржцев.

Регулярные неудачи «Автомобилиста» в плей-офф уже стали традицией. Команда из Екатеринбурга может по-разному выглядеть в регулярном чемпионате, но в кубковых играх неизменно проваливается. При этом совершенно неважно, кто тренирует «Автомобилист» и кто за него играет. Кажется, духом некубковости на Урале уже успели пропитаться. Естественно, никого в клубе это не устраивает, и в межсезонье ситуацию попытались исправить.

Поражение от «Магнитки» в первом раунде плей-офф в прошлом сезоне можно списать на роковое стечение обстоятельств. Если бы не получил травму основной вратарь «Автомобилиста» Юхан Маттсон, екатеринбуржцы, скорее всего, прошли бы дальше. Заменивший же шведа Бобков сыграл неуверенно, чем и воспользовался соперник. Поэтому вполне логично, что на посту главного тренера остался Николай Заварухин — вряд ли к его работе могут быть серьезные претензии.

В итоге теперь в клубе нет ни Маттсона, ни Бобкова, а на роль основного вратаря приглашен Евгений Аликин, который несколько лет тащил на себе «Амур». Пока есть сомнения, что он готов к тому, чтобы играть на том же уровне в клубе, который ставит перед собой более серьезные задачи. Но при этом Аликин — один из самых стабильных вратарей КХЛ последних лет. Так что не стоит удивляться солидному контракту Евгения, по которому он будет получать 52 миллиона рублей в год и войдет в тройку самых высокооплачиваемых вратарей лиги.

Фото ХК «Автомобилист»

Точечно усилили в клубе и оборонительную линию. Кирилл Воробьев за последние годы заработал репутацию «железного человека» за невероятную самоотверженность и большое количество заблокированных бросков. Борьба за капитана «Нефтехимика» на рынке свободных агентов была серьезной, но «Автомобилист» ее выиграл, предложив двухлетний контракт с зарплатой в 35 и 40 миллионов в год соответственно. Аналогичные условия — у защитника Максима Осипова, от которого ранее отказался «Локомотив».

«Автомобилист» не смог договориться о новом контракте с Никитой Трямкиным, но запросы игрока начинались с 65 миллионов. Настолько ли он полезнее того же Воробьева? В этом есть большие сомнения. При этом Никита до сих пор остается без контракта, и если у него не получится найти вариант за океаном, не исключено, что он продолжит карьеру в Екатеринбурге. Сейчас в платежке клуба занято 778 миллионов, поэтому место для Трямкина еще есть.

Все зарплаты «Автомобилиста» — смотреть здесь!

Атакующей линии «Авто» многие и так могли позавидовать: мастеров тут предостаточно. Что говорить, если одному из лучших снайперов сезона Александру Шарову не стали обещать место в первой спецбригаде большинства и он в итоге выбрал «Салават Юлаев». А тут еще и один из лучших свободных российских центров выбрал Екатеринбург: Алексей Бывальцев подписал двухлетний контракт с зарплатой в 55 миллионов.

Для «Автомобилиста» важнейшее значение будет определять решение властей Казахстана — пока непонятно, останутся ли местные паспорта у Джесси Блэкера и Кертиса Волка. Если оба станут легионерами, то Блэкер с большой долей вероятности покинет команду, а Волк будет четвертым иностранцем при нынешнем лимите в три. Это существенно ослабит позиции екатеринбуржцев, которые в предстоящем сезоне должны наконец-то прервать череду неудачных сезонов. С учетом потерь конкурентов по «Востоку» традиционный вылет в первом раунде можно будет считать грандиозным провалом.