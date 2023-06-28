Уже не фавориты. «Авангард» провалил межсезонье: что теперь будет с командой?
Если выбрать в КХЛ одну команду, которая стала слабее в межсезонье больше остальных, то это, конечно, «Авангард». Два года назад клуб выигрывал Кубок Гагарина, а сейчас в чемпионские амбиции омичей совсем не верится. Тем более покинул свой пост председатель совета директоров Александр Крылов, с именем которого связаны последние успехи клуба.
По ходу прошлого сезона ушел генеральный менеджер Алексей Волков, обязанности которого перешли к Рашиду Хабибулину. Он успешно завалил переговоры с ключевыми игроками — в итоге в межсезонье команду покинули защитник Алексей Береглазов, нападающие Сергей Толчинский, Арсений Грицюк и Владимир Ткачев. Шансы подписать последнего еще есть, но сам игрок склоняется к продолжению карьеры в Северной Америке.
Единственный лидер, которого в «Авангарде» сумели сохранить, — защитник Дамир Шарипзянов. Но это было существенно проще, ведь он не выходил на рынок, а становился ограниченно свободным агентом. В итоге Шарипзянов подписал трехлетний контракт с постепенным повышением зарплаты, которая составит соответственно 65, 75 и 80 миллионов рублей в год.
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Суммарная зарплатная ведомость омичей составляет около 680 миллионов рублей в год — под потолком еще есть больше 200. Вот только на кого их тратить? Легионерские вакансии заняты, ключевые российские свободные агенты уже подписаны в других клубах.
И ведь не назовешь отдельные трансферы «Авангарда» провальными. Например, чешский защитник Либор Шулак в прошлом сезоне был одним из лучших игроков КХЛ в своем амплуа. Большинство омичей он точно усилит. Вот только креатив при численном преимуществе чаще всего шел от Ткачева или Толчинского. Кто способен их равноценно заменить?
Место Владимира в тройке с Корбаном Найтом и Ридом Буше наверняка займет новичок команды Игорь Гераськин. В «Северстали» один из самых невысоких игроков лиги показал себя умным и взрывным нападающим, который может создавать моменты для партнеров. Но пока есть большие сомнения, что он может играть на уровне Ткачева.
Вторая тройка нападения вызывает еще большие вопросы. Если в прошлом сезоне там играли Толчинский, Грицюк и американский центрфорвард Алекс Бродхерст, то теперь она даже для середняка выглядит не очень. Валентин Пьянов провел хороший сезон в «Сибири», но готов ли он играть в топ-6 клуба, ставящего самые высокие задачи? Дмитрий Соколов наконец заиграл в КХЛ в минском «Динамо», но и лидером белорусской команды его назвать было нельзя. А Кирилл Панюков объективно выпадал из суперзвездного состава «Ак Барса», где после подписания Жафярова и Яшкина для него просто не осталось места.
Наверняка «Авангард» еще будет усиливаться. Омичам нужны как минимум один крайний нападающий в топ-6, один-два форварда в нижние тройки и один защитник для глубины состава. И тут с нового генменеджера «Авангарда» Антона Курьянова будет сложно спрашивать. Работа во многом была завалена еще до него, и разгребать это все предстоит долго.
Для нынешнего «Авангарда» второй раунд плей-офф выглядит пределом. Да, есть неплохой вратарь, крепкая по именам оборона, но омичи потеряли куда больше конкурентов. А ведь со второго раунда начинается перекрестный плей-офф. И предполагаемая первая четверка Западной конференции выглядит очень солидно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3