Уже не фавориты. «Авангард» провалил межсезонье: что теперь будет с командой?

Разбираем обновленный состав омичей.

Если выбрать в КХЛ одну команду, которая стала слабее в межсезонье больше остальных, то это, конечно, «Авангард». Два года назад клуб выигрывал Кубок Гагарина, а сейчас в чемпионские амбиции омичей совсем не верится. Тем более покинул свой пост председатель совета директоров Александр Крылов, с именем которого связаны последние успехи клуба.

По ходу прошлого сезона ушел генеральный менеджер Алексей Волков, обязанности которого перешли к Рашиду Хабибулину. Он успешно завалил переговоры с ключевыми игроками — в итоге в межсезонье команду покинули защитник Алексей Береглазов, нападающие Сергей Толчинский, Арсений Грицюк и Владимир Ткачев. Шансы подписать последнего еще есть, но сам игрок склоняется к продолжению карьеры в Северной Америке.

Единственный лидер, которого в «Авангарде» сумели сохранить, — защитник Дамир Шарипзянов. Но это было существенно проще, ведь он не выходил на рынок, а становился ограниченно свободным агентом. В итоге Шарипзянов подписал трехлетний контракт с постепенным повышением зарплаты, которая составит соответственно 65, 75 и 80 миллионов рублей в год.

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Суммарная зарплатная ведомость омичей составляет около 680 миллионов рублей в год — под потолком еще есть больше 200. Вот только на кого их тратить? Легионерские вакансии заняты, ключевые российские свободные агенты уже подписаны в других клубах.

И ведь не назовешь отдельные трансферы «Авангарда» провальными. Например, чешский защитник Либор Шулак в прошлом сезоне был одним из лучших игроков КХЛ в своем амплуа. Большинство омичей он точно усилит. Вот только креатив при численном преимуществе чаще всего шел от Ткачева или Толчинского. Кто способен их равноценно заменить?

Место Владимира в тройке с Корбаном Найтом и Ридом Буше наверняка займет новичок команды Игорь Гераськин. В «Северстали» один из самых невысоких игроков лиги показал себя умным и взрывным нападающим, который может создавать моменты для партнеров. Но пока есть большие сомнения, что он может играть на уровне Ткачева.

Фото ХК «Авангард»

Вторая тройка нападения вызывает еще большие вопросы. Если в прошлом сезоне там играли Толчинский, Грицюк и американский центрфорвард Алекс Бродхерст, то теперь она даже для середняка выглядит не очень. Валентин Пьянов провел хороший сезон в «Сибири», но готов ли он играть в топ-6 клуба, ставящего самые высокие задачи? Дмитрий Соколов наконец заиграл в КХЛ в минском «Динамо», но и лидером белорусской команды его назвать было нельзя. А Кирилл Панюков объективно выпадал из суперзвездного состава «Ак Барса», где после подписания Жафярова и Яшкина для него просто не осталось места.

Наверняка «Авангард» еще будет усиливаться. Омичам нужны как минимум один крайний нападающий в топ-6, один-два форварда в нижние тройки и один защитник для глубины состава. И тут с нового генменеджера «Авангарда» Антона Курьянова будет сложно спрашивать. Работа во многом была завалена еще до него, и разгребать это все предстоит долго.

Для нынешнего «Авангарда» второй раунд плей-офф выглядит пределом. Да, есть неплохой вратарь, крепкая по именам оборона, но омичи потеряли куда больше конкурентов. А ведь со второго раунда начинается перекрестный плей-офф. И предполагаемая первая четверка Западной конференции выглядит очень солидно.