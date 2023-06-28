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Сегодня, 10:30

Уже не фавориты. «Авангард» провалил межсезонье: что теперь будет с командой?

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеисты «Авангарда»
Хоккеисты «Авангарда» начнут сезон в обновленном составе.
Фото ХК «Авангард»
Разбираем обновленный состав омичей.

Если выбрать в КХЛ одну команду, которая стала слабее в межсезонье больше остальных, то это, конечно, «Авангард». Два года назад клуб выигрывал Кубок Гагарина, а сейчас в чемпионские амбиции омичей совсем не верится. Тем более покинул свой пост председатель совета директоров Александр Крылов, с именем которого связаны последние успехи клуба.

По ходу прошлого сезона ушел генеральный менеджер Алексей Волков, обязанности которого перешли к Рашиду Хабибулину. Он успешно завалил переговоры с ключевыми игроками — в итоге в межсезонье команду покинули защитник Алексей Береглазов, нападающие Сергей Толчинский, Арсений Грицюк и Владимир Ткачев. Шансы подписать последнего еще есть, но сам игрок склоняется к продолжению карьеры в Северной Америке.

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Единственный лидер, которого в «Авангарде» сумели сохранить, — защитник Дамир Шарипзянов. Но это было существенно проще, ведь он не выходил на рынок, а становился ограниченно свободным агентом. В итоге Шарипзянов подписал трехлетний контракт с постепенным повышением зарплаты, которая составит соответственно 65, 75 и 80 миллионов рублей в год.

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Суммарная зарплатная ведомость омичей составляет около 680 миллионов рублей в год — под потолком еще есть больше 200. Вот только на кого их тратить? Легионерские вакансии заняты, ключевые российские свободные агенты уже подписаны в других клубах.

И ведь не назовешь отдельные трансферы «Авангарда» провальными. Например, чешский защитник Либор Шулак в прошлом сезоне был одним из лучших игроков КХЛ в своем амплуа. Большинство омичей он точно усилит. Вот только креатив при численном преимуществе чаще всего шел от Ткачева или Толчинского. Кто способен их равноценно заменить?

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Место Владимира в тройке с Корбаном Найтом и Ридом Буше наверняка займет новичок команды Игорь Гераськин. В «Северстали» один из самых невысоких игроков лиги показал себя умным и взрывным нападающим, который может создавать моменты для партнеров. Но пока есть большие сомнения, что он может играть на уровне Ткачева.

Хоккеисты «Авангарда»
Фото ХК «Авангард»

Вторая тройка нападения вызывает еще большие вопросы. Если в прошлом сезоне там играли Толчинский, Грицюк и американский центрфорвард Алекс Бродхерст, то теперь она даже для середняка выглядит не очень. Валентин Пьянов провел хороший сезон в «Сибири», но готов ли он играть в топ-6 клуба, ставящего самые высокие задачи? Дмитрий Соколов наконец заиграл в КХЛ в минском «Динамо», но и лидером белорусской команды его назвать было нельзя. А Кирилл Панюков объективно выпадал из суперзвездного состава «Ак Барса», где после подписания Жафярова и Яшкина для него просто не осталось места.

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Наверняка «Авангард» еще будет усиливаться. Омичам нужны как минимум один крайний нападающий в топ-6, один-два форварда в нижние тройки и один защитник для глубины состава. И тут с нового генменеджера «Авангарда» Антона Курьянова будет сложно спрашивать. Работа во многом была завалена еще до него, и разгребать это все предстоит долго.

Для нынешнего «Авангарда» второй раунд плей-офф выглядит пределом. Да, есть неплохой вратарь, крепкая по именам оборона, но омичи потеряли куда больше конкурентов. А ведь со второго раунда начинается перекрестный плей-офф. И предполагаемая первая четверка Западной конференции выглядит очень солидно.

Ориентировочный состав «Авангарда» на сезон-2023/24
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
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29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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