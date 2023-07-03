КХЛ и НХЛ будут спорить за Федотова? А где хочет играть он сам? Новые вопросы по истории российского вратаря
Через год после того, как российский вратарь Иван Федотов стал центральной фигурой главной хоккейной темы лета, история может повториться. Только теперь вместо вопроса с армией на первый план выходят контрактные споры.
На момент возвращения Федотова из армии все указывало на то, что он продолжит карьеру в ЦСКА. Во-первых, слова президента клуба Игоря Есмантовича, который не раз говорил о желании вернуть Ивана. Во-вторых, что даже более важно, действия чемпиона на рынке — москвичи отпустили основного голкипера Адама Рейдеборна и никого не взяли взамен. К концу июня на рынке уже нет сильных вратарей. ЦСКА с его ресурсами, конечно, попроще решить такую проблему, чем остальным, но было очевидно, что там ждут именно Федотова. Наконец, пошли инсайды — Metaratings.ru сообщил о скором подписании двухлетнего контракта, а близкий к армейскому клубу Telegram-канал «За пределами Ленинградки» — о том, что соглашение отправлено в ЦИБ КХЛ.
Не сильно смутила и история со вчерашней фотографией Федотова из Дубая: поехал отдыхать после армии — что тут такого?
Оставался лишь вопрос с годичным контрактом с «Филадельфией», который был заморожен НХЛ и перенесен на сезон-2023/24. Можно было предположить, что «Флайерз» не будут бороться за российского вратаря и расторгнут с ним договор.
«СЭ» отправил запрос в КХЛ по этой ситуации и получил ответ от пресс-службы лиги:
— Со времени подписания с НХЛ Меморандума о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения. Последние два сезона положения договора соблюдались обеими сторонами. ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарем Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока.
Напомним, что впервые документ об уважении контрактов был подписан в 2011 году, чтобы избежать «краж» хоккеистов лигами друг у друга. После ответа КХЛ «СЭ» получил комментарий от заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли:
— В КХЛ сообщили, что лига обратилась в НХЛ по поводу контрактного статуса Ивана Федотова с «Филадельфией», так как ЦСКА хочет заключить с ним контракт. Какая позиция НХЛ по этой ситуации? Получали ли вы запрос КХЛ? — вопрос Дэйли.
— Да. Мы проинформировали КХЛ, что у Федотова действующий обязывающий контракт с «Филадельфией».
Дэйли всегда отвечает сухо и конкретно на запросы СМИ и говорит о текущей ситуации, а не о предполагаемой, но намек очевиден: НХЛ рассчитывает, что Федотов будет играть за «Флайерз».
При этом, по информации ряда источников «СЭ», есть вероятность, что Иван все еще рассматривает вариант с «Филадельфией» (возможно, даже в ближайшее время полетит в США) и не факт, что он приедет в ЦСКА.
Для НХЛ и КХЛ ситуация в таком случае разрешится сама собой, а вот в минусе может остаться армейский клуб, который, очевидно, рассчитывал на другой исход. Возможно, у ЦСКА существовала устная договоренность с Иваном — и поэтому руководство было уверено, что другой топ-вратарь команде не понадобится.
Финального ответа на вопрос — КХЛ или НХЛ, ЦСКА или «Филадельфия» — пока нет, хотя и юридические моменты, и инсайдерская информация делают фаворитом американский клуб. Но не стоит забывать, что трансферная история Федотова отличается от всех других — переворот на 180 градусов может случиться в любой момент.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3