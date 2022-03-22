Не списывайте «Магнитку»! Шикарный Голдобин сделал хет-трик и выиграл матч для команды

Магнитогорцы отомстили «Авангарду» за два домашних поражения.

КХЛ. Кубок Гагарина. Восток. 1/2 финала конференций. Третий матч.

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Голы: Найт — 3 (бол., Емелин, Толчинский), 18:58 — 1:0. Голдобин — 2 (Маклюков, Дронов), 30:53 — 1:1. Чибисов — 3 (бол., Яковлев, Лайпсик), 38:41 — 1:2. Голдобин — 3 (бол., Майе), 42:58 — 1:3. Сошников — 4 (Береглазов, Якупов), 46:34 — 2:3. Голдобин — 4, 55:49 — 2:4. Никонцев — 2 (п.в.), 58:35 — 2:5.

Вратари: Грубец (57:21 — 58:35) — Кошечкин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (10+7+12) — 31 (8+13+10).

Судьи: Морозов, Оленин.

22 марта. Балашиха. «Арена Балашиха». 4710 зрителей.

Счет в серии: 2-1

«Металлург» не провалил начало

Форвард «Магнитки» Никита Коростелев емко объяснил причину двух домашних поражений. «Во втором периоде мы показали, как можем и должны играть каждый период. А мы из шести периодов так сыграли один», — сказал нападающий после второго матча. Один крутой период из шести привел к 0-2 в серии. Дважды «Металлург» провалил первые отрезки, предлагая «Авангарду» солидную фору. Колоссальная разница в скорости, опасности созданных моментов и индивидуальных ошибок — все это мешало уральцам показать хоккей, к которому они приучили в регулярке.

Перед третьим матчем Илья Воробьев произвел точечные изменения в составе: убрал в запас медленного Линуса Виделля и провалившего домашние игры Семена Кошелева. Их заменили врезающийся во все живое Егор Коробкин и Анатолий Никонцев. Последний и заработал на себе первое удаление. Реализовать большинство не получилось, а через пару минут в штраф-бокс отправился Коробкин. Его нарушение «ястребы» трансформировали в первый гол.

«Авангард» в плей-офф не проиграл ни одного стартового периода. Подпортить омичам статистику магнитогорцы не смогли и сегодня. Впрочем, 0:1 — прогресс по сравнению с кошмарными 0:4 и 1:4 в прошлых матчах. «Металлург» больше времени провел в атаке, не проиграл точку, создал пару опасных моментов у ворот Шимона Грубеца, проверил на прочность металл балашихинских штанг, но спецбригады омичей сработали эффективнее. Бросивший от синей линии Алексей Емелин и подставивший на пятаке клюшку Корбэн Найт наглядно показали, как надо забивать двухметровому Василию Кошечкину.

«Металлург» на третий матч вышел с лучшей концентрацией, боролся за каждую шайбу, но с компенсацией скорости и поиском пространства для юрких форвардов возникали проблемы. Атаки уральцев затухали, когда омичи встречали игроков в средней зоне либо вытесняли к бортам. Изъяны сверхплотной обороны «Авангарда» гости нашли только во втором периоде.

Грубец не спас «Авангард»

Прессинг «Авангарда» затруднял жизнь защитникам «Магнитки». Команда Боба Хартли бежит в давление быстрее озабоченных мнимым дефицитом сахара пенсионеров. «Металлург» тратил время и силы, чтобы уходить от опеки и искать передачей партнеров. Редкий тактический просчет омичей преобразовал в гол Николай Голдобин. «Фетисовский пас» Алексея Маклюкова вывел партнера один на один с вратарем, и форвард положил шайбу в дальнюю «девятку».

«Авангард» вариативнее и опаснее разыгрывал большинство. Не стеснялись подключаться защитники, проверяющие Кошечкина дальними бросками. «Магнитка» ставила на розыгрыш до верного, который упирался в магнитящих на себя шайбы защитников омичей. Как только до Грубеца доходили хлесткие прицельные броски, чешский вратарь испытывал трудности. Так было с шайбой Голдобина, а позднее — с голом Андрея Чибисова, реализовавшего «пять на четыре» с третьей попытки. Большинство магнитогорцы получили ценой повреждения Филиппа Майе — его не по правилам атаковал Николай Прохоркин, но канадец продолжил матч.

Шайба Чибисова раззадорила «Металлург» и озадачила «Авангард». До второго перерыва оставалось полторы минуты, но магнитогорцы успели сообразить третий гол. Через работу, агрессию на пятаке и неуверенность Грубеца. Чех отразил шайбу перед собой, и Павел Акользин занес ее за ленточку. Но сделал это «частью тела», из-за чего арбитры после видеопросмотра отменили гол.

Экс-форвард «Металлурга» Николай Прохоркин, обменянный перед стартом регулярки на Дениса Зернова, подпортил нервы магнитогорцам в домашних матчах. Сегодня действия омского нападающего приносили больше пользы уральцам. Команда Ильи Воробьева реализовала два удаления Прохоркина. Вторая шайба Голдобина только подтвердила, что на опасные броски с чистого льда, без помощи защитников, Грубец реагирует хуже.

Сегодня «Авангард» не придумал, как забить Кошечкину, если вратарь справляется с дальними бросками и трафиком на пятаке. В третьем периоде «Металлург» терпел и перебросил силы на помощь голкиперу. Гол Никиты Сошникова не надломил «Магнитку», которая наказала полетевших вперед «ястребов» за потерю на синей линии. Прохоркин с Емелиным подарил шайбу Голдобину — Николай убежал от защитника и издевательски разобрался с Грубецом, оформив хет-трик. Поразивший пустые ворота Никонцев поставил жирную точку в матче. План Ильи Воробьева на третью игру сработал. «Металлург» рано списывать со счетов.