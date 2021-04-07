Капитану «Авангарда» грозит пересадка печени. Что с ним будет дальше и откуда в деле взялись наркотики?

Алексей Емелин в больнице, ему предстоит операция.

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин продолжает находиться в тяжелом состоянии. Сейчас он под наблюдением врачей в институте Склифосовского, куда его перевезли из Казани после токсического шока печени.

Что произошло с хоккеистом?

Как ранее сообщал «СЭ», Емелину стало плохо в три часа ночи после первого матча серии с «Ак Барсом», и практически сразу же он в сознании был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу. Изначально казанские врачи поставили капитану «Авангарда» диагноз «гепатит», однако после получения результатов анализов обнаружили у хоккеиста токсический шок печени и оценили его состояние как тяжелое, при этом не сумев установить причину дисфункции этого органа.

Как реагирует «Авангард»?

Издание «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Татарстан сообщило сегодня, что в анализах Емелина обнаружены следы опиатов и каннабиоидов. Оперативники уже посетили отель, в котором проживал «Авангард» в Казани. Позже информацию, также со ссылкой на пресс-службу, сообщил «Коммерсантъ — Казань».

Клуб назвал эту новость провокацией: «На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ. Также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой».

Как попали наркотики в организм игрока, неизвестно. Возможно, это следствие применения сильных анальгетиков — иногда их используют, когда спортсмены выступают с тяжелыми травмами, например переломами.

Также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой. — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 7, 2021

Что будет с Емелиным?

По нашей информации, вероятность операции по пересадке печени все же есть. Орган игрока перестал функционировать, на врачебном языке — печень «свернулась». Это могло стать следствием совместного действия двух препаратов: вероятность этого была невероятно мала. Как сообщают анонимные источники, «одна на миллион».

При этом врачи могут оставить часть печени, которая не задета: этот орган хорошо регенерируется. Печень может снова вырасти до нормального размера из одной доли.

Как происходит трансплантация печени?

Донорскую печень можно получить как от погибшего человека, так и от живого. Из-за хорошей регенерирующей способности печени существует возможность трансплантировать сегмент печени живого человека тому, кто нуждается в пересадке. При этом если донор является родственником (родители, дети, братья, сестры), то шансы на совместимость повышаются. Должна совпадать и группа крови. Операция может длиться от 8 до 12 часов.

После завершения операции пациент как минимум неделю проводит в реанимации, где врачи следят за состоянием пересаженного органа. Иногда возникают случаи, когда организм по каким-то причинам начинает отторгать донорскую печень. Обычно это происходит в первые три дня после операции. Если по прошествии трех дней никаких признаков отторжения нет, то пересадку считают успешной.