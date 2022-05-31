Радулов возвращается в КХЛ! «Ак Барс» собирает звезд под руководством Знарка
«Ак Барс» проводит мощную трансферную кампанию в это межсезонье — из московского «Динамо» выменяны Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев, а за центрфорварда Кирилла Семенова казанцы выиграли борьбу на рынке свободных агентов. Но в ближайшее время руководство «Ак Барса» должно взорвать общественность еще одним громким трансфером — в КХЛ возвращается Александр Радулов!
Нынешний сезон в «Далласе» у Радулова откровенно не задался — он стал для игрока худшим по статистике за карьеру в НХЛ, а в плей-офф Александр осел в запасе. Наверное, Радулов мог попытать счастья на рынке свободных агентов, но на приличную зарплату 36-летний игрок с неудачным последним сезоном вряд ли мог бы претендовать. Поэтому еще около месяца назад российские агенты Радулова начали работу по поиску команды в КХЛ, и основным претендентом сразу стал «Ак Барс».
В Казани назначили на пост главного тренера Олега Знарка и приглашают под него звезд — ставка на ближайший сезон очевидна. Кубок здесь и сейчас — главная цель для «Ак Барса», который уже четыре года не брал Кубок Гагарина. Поэтому и на Радулова денег не пожалели. По информации «СЭ», в Казани игрок может заработать до 150 миллионов рублей за сезон — притом что контракт будет двухлетним. Какая часть будет включена в оклад, а какая — в бонусы, рассуждать до официального оформления контракта бессмысленно. Но принципиальная договоренность с Радуловым есть, и в ближайшие дни о сделке должно быть объявлено официально.
Свободные средства под потолком зарплат у «Ак Барса» есть. После обмена были переподписаны контракты с Войновым и Шипачевым — годовая зарплата стала меньше, а срок контракта увеличился до трех лет. В «Торпедо» обменян нападающий Николай Коваленко, получавший 25 миллионов рублей в год. Не будет в «Ак Барсе» и канадского форварда Джордана Уила, зарплата которого составляет 65 миллионов в год.
Конечно, «Ак Барс» — главный фаворит предстоящего сезона в КХЛ. Собрать столько звезд в составе давно никому не удавалось. Вот только средний возраст команды уже перевалил за 30 лет, и непонятно, как это повлияет в плей-офф. Точно можно сказать, что к играм «Ак Барса» будет повышенное внимание: от обороны эта команда играть не будет. Радулов, Шипачев и остальные должны устроить настоящее шоу, за которое мы и любим хоккей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4