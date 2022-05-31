Радулов возвращается в КХЛ! «Ак Барс» собирает звезд под руководством Знарка

Александр станет самым высокооплачиваемым игроком лиги.

«Ак Барс» проводит мощную трансферную кампанию в это межсезонье — из московского «Динамо» выменяны Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев, а за центрфорварда Кирилла Семенова казанцы выиграли борьбу на рынке свободных агентов. Но в ближайшее время руководство «Ак Барса» должно взорвать общественность еще одним громким трансфером — в КХЛ возвращается Александр Радулов!

Нынешний сезон в «Далласе» у Радулова откровенно не задался — он стал для игрока худшим по статистике за карьеру в НХЛ, а в плей-офф Александр осел в запасе. Наверное, Радулов мог попытать счастья на рынке свободных агентов, но на приличную зарплату 36-летний игрок с неудачным последним сезоном вряд ли мог бы претендовать. Поэтому еще около месяца назад российские агенты Радулова начали работу по поиску команды в КХЛ, и основным претендентом сразу стал «Ак Барс».

В Казани назначили на пост главного тренера Олега Знарка и приглашают под него звезд — ставка на ближайший сезон очевидна. Кубок здесь и сейчас — главная цель для «Ак Барса», который уже четыре года не брал Кубок Гагарина. Поэтому и на Радулова денег не пожалели. По информации «СЭ», в Казани игрок может заработать до 150 миллионов рублей за сезон — притом что контракт будет двухлетним. Какая часть будет включена в оклад, а какая — в бонусы, рассуждать до официального оформления контракта бессмысленно. Но принципиальная договоренность с Радуловым есть, и в ближайшие дни о сделке должно быть объявлено официально.

Свободные средства под потолком зарплат у «Ак Барса» есть. После обмена были переподписаны контракты с Войновым и Шипачевым — годовая зарплата стала меньше, а срок контракта увеличился до трех лет. В «Торпедо» обменян нападающий Николай Коваленко, получавший 25 миллионов рублей в год. Не будет в «Ак Барсе» и канадского форварда Джордана Уила, зарплата которого составляет 65 миллионов в год.

Конечно, «Ак Барс» — главный фаворит предстоящего сезона в КХЛ. Собрать столько звезд в составе давно никому не удавалось. Вот только средний возраст команды уже перевалил за 30 лет, и непонятно, как это повлияет в плей-офф. Точно можно сказать, что к играм «Ак Барса» будет повышенное внимание: от обороны эта команда играть не будет. Радулов, Шипачев и остальные должны устроить настоящее шоу, за которое мы и любим хоккей.