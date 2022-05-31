Матчи КХЛ могут перейти на платный канал. Что это даст лиге и болельщикам?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Предложение

У КХЛ есть шанс начать зарабатывать хоть какие-то деньги в следующем сезоне. Сервис Оkko предлагает один миллиард рублей за право показа российского турнира. Сумма очень маленькая, например, это меньше бюджета многих клубов. Речь не только про зарплатный фонд. Но миллиард — это хоть что-то. Лига все время гордилась тем, что ей удается зарабатывать на телевидении, но это было не совсем так. Спасал контракт с европейским каналом, которого сейчас не будет по понятным причинам. Было соглашение с американцами, которое тоже подвисло. Известно, что подписка на оба хоккейных канала внутри страны, а также продажа интернет-трансляций не приносит существенного дохода. Цифры не раскрываются, но это совсем не те деньги, которыми можно гордиться.

Миллиард от Оkko — это хотя бы начало. Правда, лиге по понятным причинам не хочется терять аудиторию «Матча», но это вопрос переговоров. Впрочем, никто не должен заставлять владельцев отдавать какие-то игры бесплатно. Потому что больше денег сейчас никто не даст. Стриминговый сервис и без этого сильно рискует, так как КХЛ в нынешнем сезоне будет неидеальным турниром. Многие наши звезды выступают в Северной Америке, хороших легионеров будет мало. Но даже из этого можно сделать продукт, который хочется покупать.

Существует сложность с регионами. Сейчас в городах показывают игры своих команд практически бесплатно. Тоже проблема. Говорят, что Оkko прославился хорошими «обертками» во время трансляций английской премьер-лиги. Будет здорово, если они так же серьезно подойдут и к работе с КХЛ. Потому что сейчас на профильных хоккейных каналах кроме матчей смотреть нечего. Существует лишь отличная «Судейская», а все остальное — проходной продукт, неспособный заинтересовать болельщиков. Если сделают отличные программы, то вообще будет здорово. Смущает срок. Пять лет с фиксированной ценой — это мало. Кто знает, может, через пару лет все изменится. Теперь посмотрим, что выберет КХЛ. У нас не всегда побеждает тот, кто дает лучшую цену.

Контракт

«Автомобилист» заключил соглашение с защитником Сергеем Зборовским. Это случилось лишь в конце мая: известно, что хоккеист планировал перебраться в другой клуб, а в списке вероятных претендентов на первом месте было московское «Динамо». Не договорились, и хоккеист остался в Екатеринбурге.

Карьера у Зборовского не самая ровная. Устанавливая рекорды по показателю полезности в Западной хоккейной лиге на юниорском уровне (после одного сезона у него было «плюс 92»), хоккеист провалил переход во взрослый хоккей. «Рейнджерс», выбрав его в третьем раунде, довольно быстро поставил крест на хоккеисте. В АХЛ он провел десять матчей и был отправлен в ECHL, а следующим летом с Сергеем без сожаления расстались, дав понять, что не видят перспектив. Не слишком удачным было возвращение в «Сочи», но все изменил переход в «Торпедо». Защитник вдруг стал играть на довольно приличном уровне. И многие это связывают с работой Сандиса Озолиньша, умеющего найти подход к любому хоккеисту. Позапрошлый сезон, но уже в «Автомобилисте», стал лучшим в карьере Зборовского. Учитывая, что сейчас происходит в Екатеринбурге, Сергей попытался найти для себя команду, в которой будет хоть немного спокойнее, но никто не захотел платить компенсацию, так как защитник был ограниченно свободным агентом.

Для «Автомобилиста» ситуация решилась лучшим образом. Если Джесси Блэкер приедет (а у него действующий контракт), то в обойме, кроме Сергея, будут Денис Баранцев, Ефим Гуркин, Никита Трямкин, Александр Щемеров. Плюс ряд ребят на двусторонних контрактах. Через год Зборовский имеет отличные шансы существенно поднять свою цену.

Комплектование минчан

Минское «Динамо» значительно отстает от своих конкурентов по Западной конференции в комплектовании состава. Уже начинается лето, а в обойме у Крейга Вудкрофта нет даже двух полноценных звеньев и всего одна пара нападающих. Накануне белорусская команда заключила контракты с двумя форвардами. Дмитрий Буйницкий мог бы стать сейчас лидером сборной, но на его карьере очень сильно сказалась торопливость некоторых менеджеров. Если вы помните, то после единственного удачного сезона в «Динамо» форварда перекупил «Металлург», причем Дмитрию выписали такую зарплату, какую он не смог «унести». Ни одной заброшенной шайбы в девяти матчах, странный обмен в «Авангард», где Боб Хартли вообще ни разу не выпустил его на лед, ссылка в фарм-клуб и не самая лучшая игра в ВХЛ.

До сих пор Буйницкий так и не оправился. Одна шайба в сезоне-2020/21, четыре гола без гарантированного места в составе в прошлом. Уже никто и не вспоминает, как Дмитрий был хорош в сезоне-2018/19. Сейчас задача — хотя бы стать нападающим основного состава.

Новый контракт заключил форвард Виталий Пинчук, но пока про него рассказать совсем нечего. Сейчас хоккеист, которому в январе исполнилось 20 лет, имеет за спиной 17 матчей в КХЛ без набранных очков и показатель полезности «минус 10». Белорусскому клубу надо поднажать на рынке, но ситуация усложняется тем, что до сих пор у клуба нет подтвержденного (не в письмах, а на делах) бюджета, а также ответа на традиционный вопрос, сколько легионеров позволят приобрести. У минчан пока всего девять хоккеистов, а клуб опережает на «Западе» только «Куньлунь», где нет вообще ничего, кроме договора об аренде стадиона.