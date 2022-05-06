Обзор дня Алексея Шевченко.

Смена

Московское «Динамо» избавилось от своих двух самых дорогих игроков — в Казань отдали Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова. Но это лишь продолжение развала. Из клуба уехали все легионеры, в «Локомотив» ушел вратарь Иван Бочаров, не стали продлевать отношения с Андреем Сергеевым. Вот-вот расторгнет контракт Станислав Галиев, возможно, придется искать новую команду Андрею Педану. Кажется, что удивляться нечему. После 24 февраля ожидалось, что «Динамо» сильно поменяется, ведь у основного спонсора возникли проблемы. Но на самом деле о смене «вектора развития» говорили давно, когда еще с деньгами все было в порядке. Советник президента Андрей Сафронов давно одержим идеей повторить успех с ХК МВД (выход в финал), а позже с «Динамо» (два Кубка Гагарина), считая, что тогда ему удалось сделать это без звезд, со скромным бюджетом. Какой смысл говорить сейчас, что времена изменились, да и слабость состава тех команд слишком переоценена.

Теперь менеджеры объявляют, что упор будет сделан на воспитанников академии, а также на ребят из питерского «Динамо». Финансовый кризис стал дополнительным аргументом, но не основным. Например, еще в марте в клубе уверяли, что все финансовые гарантии от спонсора предоставлены и бюджету ничего не угрожает. Остается только пожалеть динамовских болельщиков. Но они не первый и даже не второй раз переживают смутные времена. Сейчас наступает еще один темный период. В плей-офф команда должна попасть, вряд ли получится стать одним из трех худших клубов в конференции. Но мы вынуждены признать, что претендентов на кубок стало меньше.

Чемпион

«Ак Барс» в результате обмена не только получил Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, но и подписал двухлетнее соглашение с форвардом Кириллом Семеновым. Уже сейчас состав казанского клуба стал мощнейшим, рядом с ними никого нет. И это еще без Александра Радулова, Станислава Галиева и Игоря Ожиганова, которых могут подписать. И деньги на новых хоккеистов есть. Плюс команда сформирована без легионеров, правда, на иностранцев средств точно не останется, если подпишут всех тех, про кого говорят. Только представьте себе «Ак Барс» следующего сезона. Связка Шипачев — Кагарлицкий в первом звене, Галимов — Воронков — во втором, Семенов в центре третьей пятерки, а Александр Бурмистров с Артемом Лукояновым — в четвертой. В запасе остается даже Илья Сафонов, который сейчас в расположении сборной. А Данис Зарипов, если решит остаться, сможет выступать по индивидуальному графику, чтобы грамотно распределить силы.

Возможно, просядет вратарская линия. Амир Мифтахов пока не вернулся из-за океана, а Тимуру Билялову требуется хороший конкурент, молодые ребята из системы просто не потянут. Может быть, вместо Александра Радулова, чьи лучшие времена далеко позади, озаботиться поиском голкипера. Но где его взять? На рынке Алексей Мурыгин, Иван Налимов, а также те, кто чаще выступал в ВХЛ. Помешать такой команде победить может только чудо. Плюс Олег Знарок, который вот-вот возглавит клуб, совсем не похож на Дмитрия Квартальнова. И пусть у него не будет Харийса Витолиньша, зато в штаб войдет Юрий Бабенко, а это идеальный помощник. В КХЛ вроде бы боролись за то, чтобы была хоть какая-то интрига, но все пошло прахом. Понятно, что с прогнозами не согласны СКА, ЦСКА, «Металлург», но главный фаворит известен за четыре месяца до старта турнира.

Вратари

Два голкипера сменили клубы. Александр Шарыченков перебирается из Уфы в Москву, возвращается в ЦСКА, а с этой командой он два года назад дошел до финала. Красно-синие теряют Ивана Федотова, который отправляется за океан, под вопросом участие в турнире Адама Рейдеборна. Уверен, что переговоры прошли давным-давно, а ключевым аргументом в пользу ЦСКА стали даже не финансовые условия, а присутствие тренера Сергея Наумова. Латвийский специалист, с которым летом обязательно занимается Илья Сорокин, в свое время серьезно повысил уровень Александра. Да и посмотрите, как вырос за сезон тот же Федотов. Армейцы решили проблему с голкипером, есть надежда, что Шарыченков к 30 годам готов по-настоящему нести ответственность. Он должен осознавать, что теперь он основной вратарь топ-клуба, а заменить его некем.

«Салават Юлаев» официально подтвердил переход Ильи Ежова из «Витязя». И тут не все так однозначно. Ежов говорит, что давно хотел выступать за топ-клуб, но в его карьере уже был СКА, и не сказать, что там дела шли хорошо. В Подольске Илья провел три сезона, был основным, но в прошлом сезоне дела у него шли ужасно. Всего 6 побед в 32 матчах — это никуда не годится. Стиль игры Ежова какой-то нервный, он легко заводится и даже уже предлагал подраться нескольким хоккеистам. Ежову 35 лет, есть сомнения, что он сумеет перестроиться, прежде всего психологически. Но и выбора у Уфы нет.