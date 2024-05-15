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Сегодня, 16:00

«У нас появилось право на ошибку». Гендир «Салавата» — о жизни клуба после вылета в первом раунде плей-офф

В «Салавате Юлаеве» назвали минимальный результат в новом сезоне
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Ринат Баширов — о будущем «Салавата Юлаева».
Фото ХК «Салават Юлаев»
Интервью руководителя уфимской команды Рината Баширова.

«Салават Юлаев» второй год подряд вылетел в первом раунде плей-офф, но сохранил главного тренера Виктора Козлова. За селекцию команды продолжает отвечать Ринат Баширов. После совещания руководителей клубов КХЛ, которое состоялось 13 мая в Москве, генеральный директор уфимцев в интервью «СЭ» рассказал о будущем команды, изменениях в тренерском штабе, а также поиске иностранных игроков.

Не понимаю беспокойства за оборону

— Оффершиты в НХЛ считаются дурным тоном. В КХЛ ситуация другая. Через оффершит «Металлург» забрал у «Салавата Юлаева» Данила Башкирова. Как переход выглядел с вашей стороны?

— Эта ситуация выглядела плохо. С нами никто не разговаривал. Общение с агентом трудно было назвать переговорами. Больше это был ультимативный тон. Мы предлагали суммы, адекватные рынку. «Салават Юлаев» не стал чемпионом в этом году. Поэтому требовать с нас трехкратное увеличение зарплаты мы посчитали неверным.

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Заключение контракта в той сумме, которая нам предлагалась, тоже неверно по отношению к игрокам, которые уже подписали контракты с другими условиями. История нехорошая, мы сделали выводы. «Металлург» на нас не выходил, переговоры не вел. Видимо, чемпионство это позволяет. Наверное, когда мы тоже будем чемпионами, тоже так будем себя вести.

— Какие выводы можно сделать из ситуации? Стоит ли вопрос оффершитов обсуждать совместно с лигой?

— Это слишком долго. Мы проведем консультации со «Спартаком» — думаю, руководители этого клуба нас научат, как это делать.

— Пример «Спартака» — бесчеловечный по отношению к хоккеистам.

— Мы зайдем с другой стороны. Если бы «Салават Юлаев» сделал такой оффершит, то большинство специалистов были бы на нашей стороне.

Хокекист Евгений Бирюков
Евгений Бирюков.
Фото Global Look Press

— Евгений Бирюков завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева». Как появилось это решение?

— Виктор Николаевич Козлов сообщил нам о желании Евгения завершить карьеру и поработать тренером. Он нашел аргументы, чтобы убедить нас. Мы посчитали, что Евгений нам поможет. В течение сезона он много работал с молодыми игроками, оставался с ними после тренировок. Бирюков — спокойный человек, к мнению которого прислушиваются.

— Помимо Бирюкова и Владимира Потапова из «Толпара», клуб не пригласил тренеров со стороны. Считаете, что нынешний штаб приведет «Салават Юлаев» к успеху?

— Абсолютно. Владимир Потапов — очень подкованный специалист. Он привнесет новую базу для принятия верных решений тренерским штабом. Уверяю вас: никакой идиллии не будет.

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— Беспокоит оборона «Салавата Юлаева». Как идет работа по поиску защитников?

— Я не понимаю, почему сегодня возникло беспокойство за оборону. Молодые ребята, которые полностью готовы к КХЛ, заходят в основу: Варлов, Газимов, Комаров. У них и у нас есть право на ошибку. Оно появилось.

— Как право на ошибку появилось после двух вылетов в первом раунде плей-офф?

— Есть возможности, которые я не могу назвать. У тех, кто ставит нам задачу, есть определенные условия, которые говорят о том, что нам дадут продолжить строительство команды независимо от того, какой результат мы покажем. Конечно, я не говорю о невыходе в плей-офф.

— А какой минимальный результат на ближайший сезон?

— Пройти первый круг плей-офф.

Хоккеист «Салавата Юлаева» Николас Мелош
Николас Мелош.
Фото ХК «Салават Юлаев»

Мелош может остаться в «Салавате»

— Как ведется работа по иностранцам? Этот рынок открыт для «Салавата Юлаева»?

— Есть хорошие варианты по нападению. По защитникам пока нет игроков, которых мы ищем. Ждем завершения сезонов НХЛ и АХЛ. Мы ищем определяющего защитника под большинство, без которого было бы невозможно представить команду.

— Николас Мелош не подошел на эту роль?

— Не исключено, что он останется в команде. Это его первый сезон, он не сразу вошел в ритм, был без предсезонки. Пока все варианты, которые нам предлагаются, ниже уровня Мелоша.

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— Какое будущее в команде Николая Кулемина?

— Он хочет остаться. Будем смотреть. По здоровью у него все нормально. Есть вопросы нехоккейного плана. Если у Николая все сложится хорошо, то мы вернемся к обсуждению. Пока он сам не может сказать, сможет он играть или не сможет.

— Это семейные вопросы?

— Да.

— Президент ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с журналистами сказал, что сейчас обсуждается размер компенсации за нападающего «Салавата Юлаева» Ивана Дроздова. Как ситуация выглядит с вашей стороны?

— Иван Дроздов является игроком «Салавата Юлаева».

— Александр Самонов неудачно сыграл в плей-офф. Какие мысли по формированию вратарской бригады? Подпишете еще одного опытного бэкапа или доверитесь молодому Семену Вязовому?

— Мы доверимся Вязовому, он отличный вратарь. Может, он даже уже немного застоялся. Риски есть, но они не такие большие. Семен повзрослел, стал серьезным молодым человеком. Думаю, он сделает правильные выводы, а Александр Самонов ему поможет. У них будет хороший тандем. Александр поправится, и все будет нормально.

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— Какие глобальные выводы сделали по вылету в первом раунде плей-офф? «Салават Юлаев» в чем-то кардинально изменится в новом сезоне или вы будете продолжать строить команду в этом направлении?

— В этом смысле ничего не поменяется. Команда будет играть в активный и интересный для болельщиков хоккей. Это самая главная задача. Причины поражения назвать сложно. Их целый комплекс, всего по чуть-чуть не хватило: травмы игроков, тренерские решения, возможно, неправильные решения по кадрам и трансферам. Будем постепенно все настраивать. Катастрофы нет. Есть хорошая база. Мы будем только злее. Это не дежурная фраза. Когда ты два года не выходишь во второй круг плей-офф, становишься злее и профессиональнее.

— Финансовое положение «Салавата Юлаева» стабильно? Понимаете, сколько денег потратите на формирование команды?

— Бюджет нам никто не уменьшал. На прошедшем заседании совета директоров говорилось об этом. Мы наметили план мероприятий, чтобы не было никаких проблем в течение сезона. Это тоже повлияло на неудачный результат.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
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4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
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24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
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