«У нас появилось право на ошибку». Гендир «Салавата» — о жизни клуба после вылета в первом раунде плей-офф
«Салават Юлаев» второй год подряд вылетел в первом раунде плей-офф, но сохранил главного тренера Виктора Козлова. За селекцию команды продолжает отвечать Ринат Баширов. После совещания руководителей клубов КХЛ, которое состоялось 13 мая в Москве, генеральный директор уфимцев в интервью «СЭ» рассказал о будущем команды, изменениях в тренерском штабе, а также поиске иностранных игроков.
Не понимаю беспокойства за оборону
— Оффершиты в НХЛ считаются дурным тоном. В КХЛ ситуация другая. Через оффершит «Металлург» забрал у «Салавата Юлаева» Данила Башкирова. Как переход выглядел с вашей стороны?
— Эта ситуация выглядела плохо. С нами никто не разговаривал. Общение с агентом трудно было назвать переговорами. Больше это был ультимативный тон. Мы предлагали суммы, адекватные рынку. «Салават Юлаев» не стал чемпионом в этом году. Поэтому требовать с нас трехкратное увеличение зарплаты мы посчитали неверным.
Заключение контракта в той сумме, которая нам предлагалась, тоже неверно по отношению к игрокам, которые уже подписали контракты с другими условиями. История нехорошая, мы сделали выводы. «Металлург» на нас не выходил, переговоры не вел. Видимо, чемпионство это позволяет. Наверное, когда мы тоже будем чемпионами, тоже так будем себя вести.
— Какие выводы можно сделать из ситуации? Стоит ли вопрос оффершитов обсуждать совместно с лигой?
— Это слишком долго. Мы проведем консультации со «Спартаком» — думаю, руководители этого клуба нас научат, как это делать.
— Пример «Спартака» — бесчеловечный по отношению к хоккеистам.
— Мы зайдем с другой стороны. Если бы «Салават Юлаев» сделал такой оффершит, то большинство специалистов были бы на нашей стороне.
— Евгений Бирюков завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева». Как появилось это решение?
— Виктор Николаевич Козлов сообщил нам о желании Евгения завершить карьеру и поработать тренером. Он нашел аргументы, чтобы убедить нас. Мы посчитали, что Евгений нам поможет. В течение сезона он много работал с молодыми игроками, оставался с ними после тренировок. Бирюков — спокойный человек, к мнению которого прислушиваются.
— Помимо Бирюкова и Владимира Потапова из «Толпара», клуб не пригласил тренеров со стороны. Считаете, что нынешний штаб приведет «Салават Юлаев» к успеху?
— Абсолютно. Владимир Потапов — очень подкованный специалист. Он привнесет новую базу для принятия верных решений тренерским штабом. Уверяю вас: никакой идиллии не будет.
— Беспокоит оборона «Салавата Юлаева». Как идет работа по поиску защитников?
— Я не понимаю, почему сегодня возникло беспокойство за оборону. Молодые ребята, которые полностью готовы к КХЛ, заходят в основу: Варлов, Газимов, Комаров. У них и у нас есть право на ошибку. Оно появилось.
— Как право на ошибку появилось после двух вылетов в первом раунде плей-офф?
— Есть возможности, которые я не могу назвать. У тех, кто ставит нам задачу, есть определенные условия, которые говорят о том, что нам дадут продолжить строительство команды независимо от того, какой результат мы покажем. Конечно, я не говорю о невыходе в плей-офф.
— А какой минимальный результат на ближайший сезон?
— Пройти первый круг плей-офф.
Мелош может остаться в «Салавате»
— Как ведется работа по иностранцам? Этот рынок открыт для «Салавата Юлаева»?
— Есть хорошие варианты по нападению. По защитникам пока нет игроков, которых мы ищем. Ждем завершения сезонов НХЛ и АХЛ. Мы ищем определяющего защитника под большинство, без которого было бы невозможно представить команду.
— Николас Мелош не подошел на эту роль?
— Не исключено, что он останется в команде. Это его первый сезон, он не сразу вошел в ритм, был без предсезонки. Пока все варианты, которые нам предлагаются, ниже уровня Мелоша.
— Какое будущее в команде Николая Кулемина?
— Он хочет остаться. Будем смотреть. По здоровью у него все нормально. Есть вопросы нехоккейного плана. Если у Николая все сложится хорошо, то мы вернемся к обсуждению. Пока он сам не может сказать, сможет он играть или не сможет.
— Это семейные вопросы?
— Да.
— Президент ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с журналистами сказал, что сейчас обсуждается размер компенсации за нападающего «Салавата Юлаева» Ивана Дроздова. Как ситуация выглядит с вашей стороны?
— Иван Дроздов является игроком «Салавата Юлаева».
— Александр Самонов неудачно сыграл в плей-офф. Какие мысли по формированию вратарской бригады? Подпишете еще одного опытного бэкапа или доверитесь молодому Семену Вязовому?
— Мы доверимся Вязовому, он отличный вратарь. Может, он даже уже немного застоялся. Риски есть, но они не такие большие. Семен повзрослел, стал серьезным молодым человеком. Думаю, он сделает правильные выводы, а Александр Самонов ему поможет. У них будет хороший тандем. Александр поправится, и все будет нормально.
— Какие глобальные выводы сделали по вылету в первом раунде плей-офф? «Салават Юлаев» в чем-то кардинально изменится в новом сезоне или вы будете продолжать строить команду в этом направлении?
— В этом смысле ничего не поменяется. Команда будет играть в активный и интересный для болельщиков хоккей. Это самая главная задача. Причины поражения назвать сложно. Их целый комплекс, всего по чуть-чуть не хватило: травмы игроков, тренерские решения, возможно, неправильные решения по кадрам и трансферам. Будем постепенно все настраивать. Катастрофы нет. Есть хорошая база. Мы будем только злее. Это не дежурная фраза. Когда ты два года не выходишь во второй круг плей-офф, становишься злее и профессиональнее.
— Финансовое положение «Салавата Юлаева» стабильно? Понимаете, сколько денег потратите на формирование команды?
— Бюджет нам никто не уменьшал. На прошедшем заседании совета директоров говорилось об этом. Мы наметили план мероприятий, чтобы не было никаких проблем в течение сезона. Это тоже повлияло на неудачный результат.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2