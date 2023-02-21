Звягин заявил, что в России в детском хоккеи не думают о вратарях
Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин высказался о детском хоккее в России и о работе в подготовке вратарей.
«Скажу так: в работе по улучшению взаимопонимания с защитниками у нас есть большой потенциал. Начиная с детских возрастов, главный тренер строит тренировку для команды, для полевых игроков и не думает о голкиперах. Наша задача состоит в том, чтобы посоветовать тренеру выбирать такие упражнения, которые приносили бы пользу и вратарям. Не факт, что главный тренер согласится это делать, но нужно доносить свое мнение. В профессиональных командах очень легко включить в упражнение вратаря. Как раз при Бобе Хартли огромная часть тренировок была направлена на коммуникацию голкипера с обороной. Возможно, Лехтонен как раз и говорит и о том, что раньше на всем этом не заострялось внимание в России. Но сейчас ситуация меняется, и в «Авангарде» и при Хартли, и сейчас голкиперы присутствуют на всех командных собраниях и участвуют в обсуждениях разных ситуаций», — приводит слова Звягина «Чемпионат».
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