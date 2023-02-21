Защитник «Витязя» Бусыгин получил денежный штраф
Защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин оштрафован по итогам матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3).
В конце второго периода он применил опасный силовой прием против одного из соперников.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Витязя» Ярослава Бусыгина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.
Отметим, что защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин был признан лучшим новичком прошедшей недели в КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|48
|18
|101
|2
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|3
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|65
|29
|36
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|66
|28
|38
|64
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Авангард
|65
|37
|28
|81
|4
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|5
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|6
|Металлург
|65
|34
|31
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|65
|28
|37
|66
|11
|Барыс
|66
|27
|39
|61
Результаты / календарь
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
|21.02
|19:10
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -
|21.02
|19:30
|
СКА – Куньлунь
|- : -
Новости