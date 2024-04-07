Звягин заработает 75 миллионов рублей в «Авангарде»

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Как стало известно «СЭ», главный тренер Сергей Звягин по новому контракту с «Авангардом» заработает 75 миллионов рублей за два года.

Звягин работает в тренерском штабе омского клуба с 2018 года. 19 марта специалист стал исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Михаила Кравца.

1 апреля «Авангард» объявил о заключении полноценного контракта 53-летним Звягиным до конца сезона-2025/26.