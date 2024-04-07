Ковальчук может стать генменеджером «Спартака»

По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Илья Ковальчук может завершить карьеру и стать генменеджером клуба.

Красно-белые рассматривают возможность предложить хоккеисту должность, которую он занимал в сборной России во время Олимпиады-2022 в Пекине. Тогда он также работал в связке с главным тренером Алексеем Жамновым.

В сезоне КХЛ-2023/24 40-летний Ковальчук провел за красно-белых 25 матчей и набрал 8 (4+4) очков.