Знарок: «Задача в «Ак Барсе» — создать команду, которая будет биться за Кубок Гагарина»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился ожиданиями от работы в казанском клубе.

«Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в «Ак Барс». Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Уверен, в нашей раздевалке все хотят выиграть. Задача тренеров — за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», — приводит слова Знарка официальный сайт клуба.

1 июля «Ак Барс» объявил о назначении Знарка главным тренером клуба.

В сезоне-2021/22 казанский клуб дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Авангарду» (3-4).