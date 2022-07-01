Фетисов пожелал Знарку удачи на посту главного тренера «Ак Барса»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Олега Знарка главным тренером «Ак Барса».

«Посмотрим, к чему это приведет. Тренер назначается под результат. Думаю, руководство «Ак Барса» понимает опыт Знарка и то, что он большой тренер, поэтому его и выбрали. Хочется пожелать удачи на новой работе», — сказал Фетисов «СЭ».

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт с 59-летним специалистом подписан на один год.

Ранее Знарок возглавлял московские «Динамо» и «Спартак», СКА, ХК МВД, а также сборные России и Латвии.