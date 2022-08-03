Знарок рассказал, как обыграл Панарина в теннис
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок в интервью «СЭ» рассказал о спортивном соперничестве со звездой «Рейнджерс» Артемием Панариным, чьим тестем он является.
— Раньше Панарин выкладывал фотографии, как вы вместе играете в шахматы. Как было в этом году?
— В этом году мы даже в теннис не сыграли.
— Почему?
— В том году у меня был старый теннисный стол, и потом мне Илона (супруга Знарка. — Прим. «СЭ») сказала: «Ну все! Выбрасывай уже его!» Он был старым, но в хорошем состоянии: с ракетками, с мячами, с сеткой. Жена взяла и отвезла, по-моему, в детский дом. Потому уже сама говорит мне: «Купи новый стол». Я так подумал: «А зачем? Мы ведь и не так часто играем». Хотя раньше прямо увлекались теннисом. У нас были очень хорошие соседи — мы с ними рубились каждый вечер.
В итоге я купил очень хороший стол, и начали играть. Но я не знал, что Артемий это делает настолько хорошо. Первую партию выиграл у меня. Я-то неплохо играю, но набрать всего десять... Потом вторая партия. А я, когда проигрываю, начинаю заводиться. Уже начал замахиваться на него (смеется). Это было в позапрошлом году. Но в прошлом году я обыграл его в двух из трех партий.
— Тренировались?
— Нет, не тренировался. Но ведь получилось. Значит, он занервничал. Когда игра идет очко в очко, то психология начинает влиять.
Панарин женат на Алисе Знарок — дочери Олега Знарка.
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