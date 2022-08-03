Знарок объяснил, почему ему легче работать со звездами

Бывший тренер сборной России, главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, что тренировки со звездными игроками своей нынешней команды получаются более качественными, чем это было в «Спартаке»

— Вернемся к российским делам. Вы успели в этом сезоне соскучиться по давлению? Казань, чемпионская задача, пришло много новых игроков.

— Ребят, ну у всех чемпионская задача. Что значит «в Казань пришло много игроков»? А что, в других командах по-другому?

— Есть же разница по сравнению с тем, что было в «Спартаке»?

— Конечно, есть. И по составу, и по базе, и по всему остальному.

— В такой атмосфере вам интереснее работать?

— С такими ребятами, которым не надо что-то повторять дважды, интереснее работать. Во-первых, и тренировки качественнее получаются. Ты не делаешь одно и то же. Что-то посмотрел, закрепил, переходишь дальше. В команде, где ребята менее оснащены технически, приходится затрачивать больше сил.

— Приходится больше кричать?

— Да я в принципе не кричу. Что вы из меня монстра-то делаете?

— Но если приходится повторять что-то много раз, то переживаете?

— Нет, как и все тренеры, кричу по делу, только когда надо. Зачем, чтобы они привыкали к моему крику?

Знарок официально возглавил «Ак Барс» в июле 2022 года. 59-летний специалист подписал контракт с казанским клубом на 1 год.