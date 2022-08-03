Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:00

«У Овечкина получится побить рекорд Гретцки». Интервью Знарка — о Панарине и Алисе, наших звездах НХЛ и «Ак Барсе»

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Олег Знарок.
Фото ХК «Ак Барс»
Душевный разговор с главным тренером казанского клуба.

30 июля в Москве прошел благотворительный хоккейный матч, в котором приняли участие известные российские игроки из НХЛ и КХЛ. Команда нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграла вничью с командой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Встреча закончилась со счетом 10:10. Все средства, вырученные с продаж билетов на благотворительный матч, будут направлены на лечение Елисею Артамонову. У мальчика неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга. В Москву прилетел и новый главный тренер «Ак Барса», тесть Панарина — Олег Знарок. Во время мероприятия с ним поговорил обозреватель «СЭ».

С подписанием в «Ак Барс» меня поздравляли из «Вашингтона»

— Ваш зять Артемий Панарин уже не первый год занимается благотворительностью. Насколько важно это в нынешнее время?

— Очень важно. Жаль только, что мы можем помочь только одному парню, потому что таких особенных детей много. Когда слышишь о них, то сердце замирает. Наверное, правильно, что устраивают такие благотворительные матчи. Хорошо, что в этот раз собралось больше ребят, чем год назад. Даже Валерка Ничушкин пришел на костылях. Эту инициативу можно только приветствовать.

— Вы действующий тренер, у «Ак Барса» сейчас важный этап подготовки. Заранее планировали участие в такой игре?

— Честно, в планах этого матча не было. Вы же понимаете, что план подготовки пишется, когда ты подписываешь контракт. Вроде и хочешь отдохнуть, но мысли лезут. Когда появляется свободная минутка, садишься и начинаешь думать об этом. Я даже не знал, будет ли эта игра или нет.

Ребята (Артемий и Алиса) приезжали к нам в Ригу в этом сезоне. Были всего около 10 дней, и разговоры про матч не заходили. Я около 10 часов добирался на машине из Риги до Питера — по-другому сейчас не доехать. Пару дней побыл в Санкт-Петербурге и потом уже на самолете полетел в Казань. Там и зашел этот разговор. Артемий спросил: «Есть такая возможность?» Я ответил: «Кто тебе нужен?» Потом мне назвали фамилии.

Мы сели с тренерским штабом и думали, как нам организовать поездку без ущерба для подготовки команды. Но в голове уже держал мысль, что в любом случае найдем какой-то выход. Мы специально отработали пару лишних дней и дали команде два выходных. Нельзя делать так, чтобы четыре человека уехало, а остальные продолжали работать.

Олег Знарок. Знарок — официально в «Ак Барсе». Что ждет его в Казани?

— Сюда приезжают не только заниматься благотворительностью. Тут еще и атмосфера как на Кубке мира, словно здесь собралась семья и хоккеистам важно увидеть друг друга.

— Конечно. Но сюда ведь приехали и ребята из КХЛ. Они когда-то играли все вместе, и делали это неплохо. У них бурлила такая хоккейная жизнь. Наверное, и не только хоккейная (смеется). Поэтому ребята приезжают сюда с большим удовольствием. Просто поздороваться, пообщаться, обняться. В основном ведь они общаются друг с другом по телефону.

Например, я подписал контракт в Казани, и мне сразу начали звонить, несмотря на то что у меня уже поздняя ночь и четыре утра. Из «Вашингтона» поздравляли, другие ребята тоже звонили. Рад, что нам удавалось создавать такие близкие семейные отношения.

— Как вы относитесь к участию в разного рода маркетинговых мероприятиях по ходу сезона? «Ак Барс» славится медийными вещами, а вы человек старой закалки.

— Нет, это все ерунда. Какой старой закалки? Это святое дело. Мы же не в этот день играем. На такие вещи всегда можно найти время.

Александр Овечкин. Фото Global Look Press
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Друри подарил мне олимпийку «Рейнджерс»

— Раньше Панарин выкладывал фотографии, как вы вместе играете в шахматы. Как было в этом году?

— В этом году мы даже в теннис не сыграли.

— Почему?

— В том году у меня был старый теннисный стол, и потом мне Илона (супруга Знарка. — Прим. «СЭ») сказала: «Ну все! Выбрасывай уже его!» Он был старым, но в хорошем состоянии: с ракетками, с мячами, с сеткой. Жена взяла и отвезла, по-моему, в детский дом. Потому уже сама говорит мне: «Купи новый стол». Я так подумал: «А зачем? Мы ведь и не так часто играем». Хотя раньше прямо увлекались теннисом. У нас были очень хорошие соседи — мы с ними рубились каждый вечер.

В итоге я купил очень хороший стол, и начали играть. Но я не знал, что Артемий это делает настолько хорошо. Первую партию выиграл у меня. Я-то неплохо играю, но набрать всего десять... Потом вторая партия. А я, когда проигрываю, начинаю заводиться. Уже начал замахиваться на него (смеется). Это было в позапрошлом году. Но в прошлом году я обыграл его в двух из трех партий.

— Тренировались?

— Нет, не тренировался. Но ведь получилось. Значит, он занервничал. Когда игра идет очко в очко, то психология начинает влиять.

— Вы приезжали к Артемию и Алисе в Нью-Йорк. Он выкладывал, как вы стоите у бортика, смотрите тренировки «Рейнджерс».

— Это такой серьезный опыт. А он что-то снимал?

— Да, было видео, где вы стоите, кажется, в кепке «Рейнджерс».

— В олимпийке. Это мне Крис Друри подарил. Сам генеральный менеджер. Там на тренировочной арене есть специальный балкончик, и мы сидели на нем вместе. Правда, по-английски не удалось поговорить. Он мне сам сказал через переводчика: «Я с тобой очень хотел поговорить про хоккей». К сожалению, я «му-му» по-английски.

Артемий Панарин. «Спекулянты, негодяи!» Панарин разгромил слухи об обмене из «Рейнджерс»

— Вы специально следили за «Рейнджерс»?

— Ходил к ним на тренировки и записывал их. Я ведь специально приезжал для этого. Просил, чтобы Тема поговорил с Друри и тот дал мне разрешение.

— То есть приезжали не просто так.

— Я бы мог приехать и просто так. Но ведь какое-то уважение должно быть. Я привык спрашивать разрешения. Ты ведь приходишь в чужой монастырь.

— За их игрой в плей-офф следили?

— Да, внимательно смотрел.

— Какие эмоции были, когда Артемий забил в овертайме в серии с «Питтсбургом» и «Рейнджерс» вытащили серию с 1-3?

— Мы раньше смотрели хоккей ночью вместе с женой. Но если «Рейнджерс» проигрывают, то меня всегда обвиняют в поражении.

— Почему?

— Это не примета. Мы с женой по-разному болеем. Она эмоционально переживает, а я начинаю комментировать и кого-то обсуждать. Ей это не нравится. Тогда мы решили смотреть матчи по отдельности. Во время плей-офф она оставалась наверху в спальне и не смотрела, но и не спала. Я думаю, что ей пришлось тяжелее. Она не видит игры и только ждет результата. Но когда я заорал, Илона поняла, что мы победили. Это был очень эмоциональный момент.

— Чего не хватило «Рейнджерс» в серии против «Тампы»?

— Наверное, не хватило состава. Там были травмированные ребята. Я не знаю, как вообще Валерка Ничушкин в «Колорадо» играл на уколах. Ему потом сделали операцию, и я сейчас посмотрел на фотографии — там чуть ли не восемь шурупов. И многие ребята так играли.

— Рады за Игоря Шестеркина, который выиграл «Везину»?

— Конечно. Очень. Он молодец.

— Можно было ожидать от него такого, когда он выступал в СКА?

— Честно? Ожидал. Уже тогда было понятно, что это талантливый и перспективный голкипер. Только тренер по вратарям чаще общается с ним, а мы только прислушиваемся. Шестеркин психологически готов очень серьезно. Он здорово потащил «Рейнджерс» в этом сезоне.

Артемий Панарин (слева). Фото Global Look Press
Артемий Панарин (слева).
Фото Global Look Press

В душе мы добрые и местами ранимые

— Вернемся к российским делам. Вы успели в этом сезоне соскучиться по давлению? Казань, чемпионская задача, пришло много новых игроков.

— Ребят, ну у всех чемпионская задача. Что значит «в Казань пришло много игроков»? А что, в других командах по-другому?

— Есть же разница по сравнению с тем, что было в «Спартаке»?

— Конечно, есть. И по составу, и по базе, и по всему остальному.

— В такой атмосфере вам интереснее работать?

— С такими ребятами, которым не надо что-то повторять дважды, интереснее работать. Во-первых, и тренировки качественнее получаются. Ты не делаешь одно и то же. Что-то посмотрел, закрепил, переходишь дальше. В команде, где ребята менее оснащены технически, приходится затрачивать больше сил.

— Приходится больше кричать?

— Да я в принципе не кричу. Что вы из меня монстра-то делаете?

— Но если приходится повторять что-то много раз, то переживаете?

— Нет, как и все тренеры, кричу по делу, только когда надо. Зачем, чтобы они привыкали к моему крику?

— Всегда приятно видеть, когда вы встречаетесь с Александром Овечкиным. Сразу вспоминается 2014-й, когда он был капитаном сборной России. У вас ментальная связь?

— Сашка — хороший парень и хороший человек. Мы уже давно знакомы. Важно, что он меня помнит.

Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов. Почему все уверены, что «Ак Барс» уже чемпион? Причин провалиться у казанцев полно

— Разве были хоккеисты, которые вас забывают?

— Нет, такого нет. Думаю, мне повезло в жизни, что ребята звонят. Вот это греет душу. Другое дело — и я иногда звоню кого-то поддержать. Иногда вижу, что где-то что-то не идет. Позвонил, поддержал, успокоил.

— Вам интересна гонка Овечкина за Гретцки или это только для журналистов?

— На него оказывается очень большое давление. Думаю, у него получится. Он ведь все понимает. Знаете, это со стороны мы смотримся крепкими мужиками, а в душе-то совсем другие — добрые и местами ранимые. С возрастом это проявляется больше.

— То есть кожа не нарастает.

— Нет-нет-нет. Сентиментальности с возрастом проявляется все больше.

Артемий Панарин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Олег Знарок
1
0
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Капа с Валей Карнавал, спор Дацика и Монсона: кто из них больше русский
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Один из самых богатых клубов КХЛ потерял ведущего форварда. Как будет выглядеть его состав
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Сал. Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 00:00
ЦСКА – Металлург
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости