«У Овечкина получится побить рекорд Гретцки». Интервью Знарка — о Панарине и Алисе, наших звездах НХЛ и «Ак Барсе»

Душевный разговор с главным тренером казанского клуба.

30 июля в Москве прошел благотворительный хоккейный матч, в котором приняли участие известные российские игроки из НХЛ и КХЛ. Команда нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграла вничью с командой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Встреча закончилась со счетом 10:10. Все средства, вырученные с продаж билетов на благотворительный матч, будут направлены на лечение Елисею Артамонову. У мальчика неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга. В Москву прилетел и новый главный тренер «Ак Барса», тесть Панарина — Олег Знарок. Во время мероприятия с ним поговорил обозреватель «СЭ».

С подписание м в «Ак Барс» меня поздравляли из «Вашингтона»

— Ваш зять Артемий Панарин уже не первый год занимается благотворительностью. Насколько важно это в нынешнее время?

— Очень важно. Жаль только, что мы можем помочь только одному парню, потому что таких особенных детей много. Когда слышишь о них, то сердце замирает. Наверное, правильно, что устраивают такие благотворительные матчи. Хорошо, что в этот раз собралось больше ребят, чем год назад. Даже Валерка Ничушкин пришел на костылях. Эту инициативу можно только приветствовать.

— Вы действующий тренер, у «Ак Барса» сейчас важный этап подготовки. Заранее планировали участие в такой игре?

— Честно, в планах этого матча не было. Вы же понимаете, что план подготовки пишется, когда ты подписываешь контракт. Вроде и хочешь отдохнуть, но мысли лезут. Когда появляется свободная минутка, садишься и начинаешь думать об этом. Я даже не знал, будет ли эта игра или нет.

Ребята (Артемий и Алиса) приезжали к нам в Ригу в этом сезоне. Были всего около 10 дней, и разговоры про матч не заходили. Я около 10 часов добирался на машине из Риги до Питера — по-другому сейчас не доехать. Пару дней побыл в Санкт-Петербурге и потом уже на самолете полетел в Казань. Там и зашел этот разговор. Артемий спросил: «Есть такая возможность?» Я ответил: «Кто тебе нужен?» Потом мне назвали фамилии.

Мы сели с тренерским штабом и думали, как нам организовать поездку без ущерба для подготовки команды. Но в голове уже держал мысль, что в любом случае найдем какой-то выход. Мы специально отработали пару лишних дней и дали команде два выходных. Нельзя делать так, чтобы четыре человека уехало, а остальные продолжали работать.

— Сюда приезжают не только заниматься благотворительностью. Тут еще и атмосфера как на Кубке мира, словно здесь собралась семья и хоккеистам важно увидеть друг друга.

— Конечно. Но сюда ведь приехали и ребята из КХЛ. Они когда-то играли все вместе, и делали это неплохо. У них бурлила такая хоккейная жизнь. Наверное, и не только хоккейная (смеется). Поэтому ребята приезжают сюда с большим удовольствием. Просто поздороваться, пообщаться, обняться. В основном ведь они общаются друг с другом по телефону.

Например, я подписал контракт в Казани, и мне сразу начали звонить, несмотря на то что у меня уже поздняя ночь и четыре утра. Из «Вашингтона» поздравляли, другие ребята тоже звонили. Рад, что нам удавалось создавать такие близкие семейные отношения.

— Как вы относитесь к участию в разного рода маркетинговых мероприятиях по ходу сезона? «Ак Барс» славится медийными вещами, а вы человек старой закалки.

— Нет, это все ерунда. Какой старой закалки? Это святое дело. Мы же не в этот день играем. На такие вещи всегда можно найти время.

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

Друри подарил мне олимпийку «Рейнджерс»

— Раньше Панарин выкладывал фотографии, как вы вместе играете в шахматы. Как было в этом году?

— В этом году мы даже в теннис не сыграли.

— Почему?

— В том году у меня был старый теннисный стол, и потом мне Илона (супруга Знарка. — Прим. «СЭ») сказала: «Ну все! Выбрасывай уже его!» Он был старым, но в хорошем состоянии: с ракетками, с мячами, с сеткой. Жена взяла и отвезла, по-моему, в детский дом. Потому уже сама говорит мне: «Купи новый стол». Я так подумал: «А зачем? Мы ведь и не так часто играем». Хотя раньше прямо увлекались теннисом. У нас были очень хорошие соседи — мы с ними рубились каждый вечер.

В итоге я купил очень хороший стол, и начали играть. Но я не знал, что Артемий это делает настолько хорошо. Первую партию выиграл у меня. Я-то неплохо играю, но набрать всего десять... Потом вторая партия. А я, когда проигрываю, начинаю заводиться. Уже начал замахиваться на него (смеется). Это было в позапрошлом году. Но в прошлом году я обыграл его в двух из трех партий.

— Тренировались?

— Нет, не тренировался. Но ведь получилось. Значит, он занервничал. Когда игра идет очко в очко, то психология начинает влиять.

— Вы приезжали к Артемию и Алисе в Нью-Йорк. Он выкладывал, как вы стоите у бортика, смотрите тренировки «Рейнджерс».

— Это такой серьезный опыт. А он что-то снимал?

— Да, было видео, где вы стоите, кажется, в кепке «Рейнджерс».

— В олимпийке. Это мне Крис Друри подарил. Сам генеральный менеджер. Там на тренировочной арене есть специальный балкончик, и мы сидели на нем вместе. Правда, по-английски не удалось поговорить. Он мне сам сказал через переводчика: «Я с тобой очень хотел поговорить про хоккей». К сожалению, я «му-му» по-английски.

— Вы специально следили за «Рейнджерс»?

— Ходил к ним на тренировки и записывал их. Я ведь специально приезжал для этого. Просил, чтобы Тема поговорил с Друри и тот дал мне разрешение.

— То есть приезжали не просто так.

— Я бы мог приехать и просто так. Но ведь какое-то уважение должно быть. Я привык спрашивать разрешения. Ты ведь приходишь в чужой монастырь.

— За их игрой в плей-офф следили?

— Да, внимательно смотрел.

— Какие эмоции были, когда Артемий забил в овертайме в серии с «Питтсбургом» и «Рейнджерс» вытащили серию с 1-3?

— Мы раньше смотрели хоккей ночью вместе с женой. Но если «Рейнджерс» проигрывают, то меня всегда обвиняют в поражении.

— Почему?

— Это не примета. Мы с женой по-разному болеем. Она эмоционально переживает, а я начинаю комментировать и кого-то обсуждать. Ей это не нравится. Тогда мы решили смотреть матчи по отдельности. Во время плей-офф она оставалась наверху в спальне и не смотрела, но и не спала. Я думаю, что ей пришлось тяжелее. Она не видит игры и только ждет результата. Но когда я заорал, Илона поняла, что мы победили. Это был очень эмоциональный момент.

— Чего не хватило «Рейнджерс» в серии против «Тампы»?

— Наверное, не хватило состава. Там были травмированные ребята. Я не знаю, как вообще Валерка Ничушкин в «Колорадо» играл на уколах. Ему потом сделали операцию, и я сейчас посмотрел на фотографии — там чуть ли не восемь шурупов. И многие ребята так играли.

— Рады за Игоря Шестеркина, который выиграл «Везину»?

— Конечно. Очень. Он молодец.

— Можно было ожидать от него такого, когда он выступал в СКА?

— Честно? Ожидал. Уже тогда было понятно, что это талантливый и перспективный голкипер. Только тренер по вратарям чаще общается с ним, а мы только прислушиваемся. Шестеркин психологически готов очень серьезно. Он здорово потащил «Рейнджерс» в этом сезоне.

Артемий Панарин (слева). Фото Global Look Press

В душе мы добрые и местами ранимые

— Вернемся к российским делам. Вы успели в этом сезоне соскучиться по давлению? Казань, чемпионская задача, пришло много новых игроков.

— Ребят, ну у всех чемпионская задача. Что значит «в Казань пришло много игроков»? А что, в других командах по-другому?

— Есть же разница по сравнению с тем, что было в «Спартаке»?

— Конечно, есть. И по составу, и по базе, и по всему остальному.

— В такой атмосфере вам интереснее работать?

— С такими ребятами, которым не надо что-то повторять дважды, интереснее работать. Во-первых, и тренировки качественнее получаются. Ты не делаешь одно и то же. Что-то посмотрел, закрепил, переходишь дальше. В команде, где ребята менее оснащены технически, приходится затрачивать больше сил.

— Приходится больше кричать?

— Да я в принципе не кричу. Что вы из меня монстра-то делаете?

— Но если приходится повторять что-то много раз, то переживаете?

— Нет, как и все тренеры, кричу по делу, только когда надо. Зачем, чтобы они привыкали к моему крику?

— Всегда приятно видеть, когда вы встречаетесь с Александром Овечкиным. Сразу вспоминается 2014-й, когда он был капитаном сборной России. У вас ментальная связь?

— Сашка — хороший парень и хороший человек. Мы уже давно знакомы. Важно, что он меня помнит.

— Разве были хоккеисты, которые вас забывают?

— Нет, такого нет. Думаю, мне повезло в жизни, что ребята звонят. Вот это греет душу. Другое дело — и я иногда звоню кого-то поддержать. Иногда вижу, что где-то что-то не идет. Позвонил, поддержал, успокоил.

— Вам интересна гонка Овечкина за Гретцки или это только для журналистов?

— На него оказывается очень большое давление. Думаю, у него получится. Он ведь все понимает. Знаете, это со стороны мы смотримся крепкими мужиками, а в душе-то совсем другие — добрые и местами ранимые. С возрастом это проявляется больше.

— То есть кожа не нарастает.

— Нет-нет-нет. Сентиментальности с возрастом проявляется все больше.