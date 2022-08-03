Классон о переходе в ЦСКА: «Я много лет пытался попасть в КХЛ»

Классон заявил, что много лет хотел перейти в клуб КХЛ

Защитник ЦСКА Фредерик Классон заявил, что несколько лет пытался попасть в КХЛ и надеется выиграть титул за московский клуб.

«У меня семья в Канаде: две девочки. Надеюсь, что смогу их привезти сюда как можно быстрее, — сказал Классон. — Многие шведы не хотят играть в КХЛ, я же много лет пытался попасть в эту лигу, приехал сюда играть и надеюсь выиграть титул», — приводит ТАСС слова Классона.

В прошлом сезоне 29-летний швед играл за фарм-клуб «Тампы» — «Сиракьюз». В 47 матчах он отметился 14 результативными предачами.

Для Классона ЦСКА стал первым клубом в КХЛ. Он был выбран под 126-м номером драфта НХЛ в 2011 году.