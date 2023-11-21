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Сегодня, 22:50

Билялетдинов — о выбросе клюшки Коновалова: «Решения арбитров обсуждать не собираюсь. Наша ошибка»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:4) прокомментировал эпизод с четвертой заброшенной шайбой соперника. 

Перед этим голом в контратаке нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк мог забить, но шайбу остановил клюшкой вратарь «Динамо» Илья Коновалов. Ряд экспертов писали о том, что необходимо было назначить буллит в ворота хозяев и отменить гол «Динамо».

«Когда Дыняк не забил? Этот эпизод интересует? Знаете, я решения арбитров обсуждать не собираюсь. Прошла контратака, не знаю, может реакция такая была, но во всяком случае мы допустили ошибку. Это наша ошибка была.

Легионеры у нас всегда были, но мы, откровенно говоря, умышленно пошли по-другому пути. Достаточно времени было, хотели теми ребятами, что сейчас есть, пройти определенный этап. Сейчас нам нужны дополнительные игроки, но в целом и те игроки, которые есть сейчас, должны играть, можно было решить ситуацию… Но вот мы играем после Дальнего Востока и игры не очень хорошие идут. Правда, это не связано с общением, у нас нормально все с ребятами, проблем нет.

На сегодняшний день решили поставить такой состав, возможно в следующей игре будет другой, но игра только закончилась. Какие очки набрал Дамир Жафяров? У нас серьезных вопросов к нему нет, они есть, но он пытается решить», — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» проиграл пятый матч из шести последних игр. Команда занимает четвертое место на «Востоке», набрав 40 очков в 33 играх.

 
&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;. Судьи прибили «Ак Барс» в игре с «Динамо»? Нет, казанцы виноваты сами

 

ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Зинэтула Билялетдинов
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