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21 ноября, 22:30

Судьи прибили «Ак Барс» в игре с «Динамо»? Нет, казанцы виноваты сами

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Фото ХК «Динамо»
Команда из столицы Татарстана проиграла лидеру «Запада», потерпев пятое поражение в последних шести матчах.

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» — 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)
Голы: Лукоянов — 5 (Дыняк), 23:28 — 0:1. Уил — 13 (Гусев, Кудашов), 24:49 — 1:1. Кудрявцев — 7, 25:27 — 2:1. О`Делл — 13 (бол., Пакетт, Уил), 30:59 — 3:1. О`Делл — 14 (Рашевский, Кудрявцев), 35:31 — 4:1.
Вратари: Коновалов — Билялов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 35 (12+15+8) — 22 (3+7+12).
Судьи: Наумов, Оскирко.
21 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 9815 зрителей

Давайте будем честны: Илью Коновалова вряд ли можно назвать одним из самых ярких и эффектным голкиперов КХЛ. Пусть он и успел в прошлом сезоне получить свою минуту славу, забросив шайбу в ворота «Торпедо». Первый номер «Динамо» практически не попадает в подборки лучших спасений, а его именем не называют победы команды Алексея Кудашова. Зато все в порядке у голкипера бело-голубых с эффективностью — на данный момент он занимает первое место в лиге по коэффициенту надежности (1.74), всего лишь три раза пропустив больше трех шайб за матч. И формула «лоска нет — результат есть» точно должна устраивать его команду.

Однако сегодня в домашнем матче с «Ак Барсом» Коновалов точно попал во все возможные хайлайты. За несколько минут до конца второго периода при счете 3:1 в пользу хозяев он выкатился за шайбой в середину своей зоны и отдал пас на крюк точно нападающему гостей Никиты Дыняку, подарив казанцам великолепный момент для того, чтобы устроить погоню за москвичами. Но уже через секунду сумел в прыжке зацепить шайбу клюшкой и исправил собственную ошибку, сотворив чумовой сейв. Куда удивительнее, что закончился главный момент игрового дня голом «Динамо».

Расплата за расточительность наступила для казанцев мгновенно. Уже через несколько секунд хозяева воспользовались ошибкой Дмитрия Юдина в средней зоне, соорудили свою атаку и тут же наказали гостей голом Эрика О'Делла с добивания. Все, что оставалось гостям, — это жаловаться арбитрам на выброшенную Коноваловым клюшку, которая в момент броска Дыняка еще не успела полностью уйти из руки голкипера. Наглядная демонстрация принципа «не забиваешь ты — забивают тебе». Вместо того чтобы сделать счет 3:2 и зацепиться за камбэк, абсолютно инертный «Ак Барс» лишь усугубил ситуацию. И отыграть три шайбы у второй команды «Запада» команде из столицы Татарстана оказалось не по силам.

— После попадания клюшка провернулась в руке и после этого вылетела, — сказал после игры сам Коновалов. —  Команде этот эпизод придал энергию.

Если домашняя победа над «Динамо» 16 ноября отчасти замаскировала спад Казани, то сегодня, напротив, обнажила все ее игровые проблемы: слабое большинство, зависимость команды от травмированного Александра Радулова, кризис идей в атаке, сытость возрастных нападающих и отсутствие отдачи от лидеров вроде Дмитрия Яшкина и Станислава Галиева. И если пике продолжится в матче с «Куньлунем», то у Билялетдинова будет повод для серьезного разбора полетов, который может закончиться ритуальными жертвами. Пятое поражение в шести последних играх — точно не то, чего все ждут от его звездного «Ак Барса».

Илья Коновалов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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