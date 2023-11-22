Фигурист Савосин — о ЦСКА: «Не согласен что состав исчерпал себя. Верю в третий подряд кубок Федорова»
Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» поделился мнением о текущих результатах хоккейного ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Абсолютно не согласен что ЦСКА исчерпал себя. Тут скорее дело в том, что общий уровень КХЛ вырос и сейчас многие команды подтянулись, конкуренция невероятная. Посмотрите на «Спартак» и «Ладу», кто ждал от них таких выступлений? Проходных команд не осталось в лиге, каждый матч нужно играть в полную силу. Поэтому и такого невероятного результата с длинными победными сериями, как в прошлых сезонах, уже нет. Но плей-офф все покажет.
Видно, что ЦСКА многие команды превосходит по уровню, так что, вполне вероятно, на свой максимум Федоров выведет коллектив к весне. Хотя просто не будет, нас ждет самый интересный плей-офф в истории лиги, ведь он будет перекрестным. Стоит ожидать неожиданного финалиста, возможно, будет даже такая команда, которая никогда до высоких стадий плей-офф не доходила. Я лично верю в третий подряд кубок для Федорова. Непреодолимых препятствий для этого нет», — сказал Савосин.
На данный момент ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции. У команды 17 побед и 15 поражений в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|33
|22
|11
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|33
|19
|14
|40
|5
|Трактор
|33
|18
|15
|40
|6
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|7
|Сал. Юлаев
|33
|19
|14
|39
|8
|Нефтехимик
|33
|14
|19
|33
|9
|Сибирь
|33
|14
|19
|33
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|22.11
|15:30
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Сибирь – Сочи
|- : -
|22.11
|17:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|- : -
|22.11
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -