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Сегодня, 10:00

Фигурист Савосин — о ЦСКА: «Не согласен что состав исчерпал себя. Верю в третий подряд кубок Федорова»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» поделился мнением о текущих результатах хоккейного ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Абсолютно не согласен что ЦСКА исчерпал себя. Тут скорее дело в том, что общий уровень КХЛ вырос и сейчас многие команды подтянулись, конкуренция невероятная. Посмотрите на «Спартак» и «Ладу», кто ждал от них таких выступлений? Проходных команд не осталось в лиге, каждый матч нужно играть в полную силу. Поэтому и такого невероятного результата с длинными победными сериями, как в прошлых сезонах, уже нет. Но плей-офф все покажет.

Видно, что ЦСКА многие команды превосходит по уровню, так что, вполне вероятно, на свой максимум Федоров выведет коллектив к весне. Хотя просто не будет, нас ждет самый интересный плей-офф в истории лиги, ведь он будет перекрестным. Стоит ожидать неожиданного финалиста, возможно, будет даже такая команда, которая никогда до высоких стадий плей-офф не доходила. Я лично верю в третий подряд кубок для Федорова. Непреодолимых препятствий для этого нет», — сказал Савосин.

 
Роман Савосин. «Прихожу к мысли, что на международной арене уже не выступлю». Фигурист Савосин пропустил год, но теперь в числе лучших

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции. У команды 17 побед и 15 поражений в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

Фигурное катание
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Савосин
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 34 22 12 48
2 Авангард 33 22 11 47
3 Лада 34 19 15 44
4 Ак Барс 33 19 14 40
5 Трактор 33 18 15 40
6 Автомобилист 34 18 16 40
7 Сал. Юлаев 33 19 14 39
8 Нефтехимик 33 14 19 33
9 Сибирь 33 14 19 33
10 Амур 33 13 20 32
11 Барыс 34 9 25 25
12 Адмирал 31 8 23 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 34 23 11 49
2 Динамо М 33 22 11 47
3 Локомотив 32 20 12 42
4 Торпедо 33 20 13 42
5 СКА 32 19 13 38
6 ЦСКА 32 17 15 36
7 Северсталь 32 14 18 33
8 Динамо Мн 31 14 17 32
9 Сочи 33 13 20 28
10 Витязь 34 12 22 28
11 Куньлунь РС 36 11 25 27
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Автомобилист – Динамо Мн
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