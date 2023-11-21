Билялетдинов — о кризисе «Ак Барса»: «Надо вылезать из ямы. Адаптироваться к новому календарю»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Сложно комментировать… Такое количество удалений, грубые ошибки, которые мы допустили в обороне, не позволили нам сыграть достойно.
Мы постоянно общаемся с ребятами и эта ситуация, конечно, никого не устраивает. Мы пытаемся исправить ситуацию, но нам не хватает забитых шайб, агрессии в атаке, оборона сегодня тоже не сработала. Мы работаем над этим, не просто проходим матч и забываем его. Но раз попали в такую яму — надо вылезать.
Мы постоянно говорим об удалениях, очень много удаляемся, сейчас восемь минут, до этого порядка 14 минут. Большое количество удалений мешает, ломает игру, в меньшинстве постоянно играть сложно. Говорим с ребятами и пытаемся изменить. Конечно, такой чемпионат плотный — это необычно для нас. Раньше были с евротурами паузы, сейчас их нет. Надо адаптироваться, не всегда ровно играем, есть победы, есть поражения, нужно привыкнуть к календарю», — сказал Билялетдинов.
«Ак Барс» проиграл пятый матч из шести последних игр. Команда занимает четвертое место на «Востоке», набрав 40 очков в 33 играх.
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Амур – Адмирал
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|
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Динамо М – Ак Барс
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|21.11
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