Жамнов оценил возможность включения Ковальчука в состав «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что московский клуб готов включить в состав Илью Ковальчука, если хоккеист изъявит желание возобновить карьеру в родном клубе.
«Мы ждем, если вернется — поговорим, без проблем. Он же сказал, что ему четыре недели надо на подготовку. Такой вариант возможен, почему нет? Все будет от него зависеть. Полезен ли он будет «Спартаку»? Он игрок с большим авторитетом и опытом, если он изъявит желание, то поговорим», — приводит слова Жамнова ТАСС.
40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.
Источник: https://tass.ru/sport/18489361
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