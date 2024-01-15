Заварухин рассказал о прогрессе Зборовского и Обидина в «Автомобилисте»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью Metaratings.ru прокомментировал прогресс защитника Сергея Зборовского и нападающего Андрея Обидина в нынешнем сезоне.
— Сергей Зборовский сейчас лидер по показателю полезности. Для вас это удивительно?
— Серега добавил в этом году очень сильно. Он возмужал, стал гораздо ответственнее. Прогрессировать начал еще в прошлом году. Думаю, что из Зборовского может вырасти отличный защитник.
— Андрей Обидин также один из лидеров по показателю полезности, незаменим в меньшинстве, плюс восьмой бомбардир клуба. Можно сказать, что он превращается в двухстороннего игрока?
— В юности он выглядел неплохо, много забивал. Потом немного растерялся, хотя при Андрее Мартемьянове играл, ему даже давали шансы в плей-офф. У Обидина есть мобильность, скорость, умение лезть на ворота, а главное — огромное желание играть и побеждать.
26-летний Зборовский сыграл в нынешнем сезоне за «Автомобилист» 49 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+12». На счету 26-летнего Обидина 45 игр, в которых он записал на свой счет 14 (10+4) очков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|52
|34
|18
|74
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|50
|31
|19
|65
|4
|Автомобилист
|53
|29
|24
|64
|5
|Лада
|53
|26
|27
|63
|6
|Трактор
|52
|28
|24
|61
|7
|Ак Барс
|50
|29
|21
|60
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|52
|21
|31
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|12
|Барыс
|50
|16
|34
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
|50
|33
|17
|70
|3
|СКА
|51
|33
|18
|68
|4
|Спартак
|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|50
|26
|24
|56
|8
|Динамо Мн
|49
|22
|27
|49
|9
|Витязь
|50
|16
|34
|38
|10
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|15.01
|16:30
|
Барыс – Лада
|0 : 3
|15.01
|17:00
|
Автомобилист – ЦСКА
|3 : 2