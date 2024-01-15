Заварухин рассказал о прогрессе Зборовского и Обидина в «Автомобилисте»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью Metaratings.ru прокомментировал прогресс защитника Сергея Зборовского и нападающего Андрея Обидина в нынешнем сезоне.

— Сергей Зборовский сейчас лидер по показателю полезности. Для вас это удивительно?

— Серега добавил в этом году очень сильно. Он возмужал, стал гораздо ответственнее. Прогрессировать начал еще в прошлом году. Думаю, что из Зборовского может вырасти отличный защитник.

— Андрей Обидин также один из лидеров по показателю полезности, незаменим в меньшинстве, плюс восьмой бомбардир клуба. Можно сказать, что он превращается в двухстороннего игрока?

— В юности он выглядел неплохо, много забивал. Потом немного растерялся, хотя при Андрее Мартемьянове играл, ему даже давали шансы в плей-офф. У Обидина есть мобильность, скорость, умение лезть на ворота, а главное — огромное желание играть и побеждать.

26-летний Зборовский сыграл в нынешнем сезоне за «Автомобилист» 49 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+12». На счету 26-летнего Обидина 45 игр, в которых он записал на свой счет 14 (10+4) очков.