Тренер «Автомобилиста» Заварухин заявил, что с удовольствием работает с молодежью
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью Metaratings.ru рассказал о работе с молодежью в команде.
— На данный момент в КХЛ у вас заиграно 38 человек, а по итогам прошлого сезона — 42 хоккеиста. Стоит ли ждать еще какие-то фамилии? Может, появится кто-то из ребят 2005 года рождения?
— Пока смотрим Ишимникова. На данный момент 2005-й год не так ярко выступает, чтобы заслужить шанс. Вообще, я с удовольствием работаю с молодыми и люблю давать им возможность показать себя. Мы наблюдаем за каждым, отсматриваем.
Тютяев вернулся сейчас, так что надеемся, что он какую-то изюминку добавит команде. Помню, что он неплохо катался раньше и был одним из лидеров в МХЛ. Кирилл сейчас проходит сборы с «Горняком». Пока ему надо подготовиться, он уже тренировался к домашней серии. Надеемся, что он поможет нам.
В нынешнем сезоне 23-летний Кирилл Тютяев сыграл за «Горняк-УГМК» три матча, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1». 18-летний Никита Ишимников дебютировал в составе «Автомобилиста» 5 января в матче против «Сочи».
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