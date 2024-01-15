Голдобин установил новый рекорд «Спартака» в российской истории
Нападающий «Спартака» Николай Голдобин установил новый рекорд команды в российской истории по голам за один сезон, сообщает пресс-служба красно-белых.
28-летний нападающий 14 января отметился заброшенной шайбой в матче против «Металлурга» (2:6) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Этот гол стал для Голдобина 31-м в текущем сезоне.
Предыдущим рекордсменом «Спартака» в российской истории был Александр Селиванов, который забросил 30 шайб в сезоне-1993/94.
Рекордсменом красно-белых за всю историю является Александр Якушев, забивший 50 голов в сезоне-1968/69.
Источник: ХК «Спартак»
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|16
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|И
|В
|П
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|1
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|51
|34
|17
|72
|2
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|33
|17
|70
|3
|СКА
|51
|33
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|68
|4
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|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|50
|26
|24
|56
|8
|Динамо Мн
|49
|22
|27
|49
|9
|Витязь
|50
|16
|34
|38
|10
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
Результаты / календарь
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20.01
|15.01
|16:30
|
Барыс – Лада
|0 : 3
|15.01
|17:00
|
Автомобилист – ЦСКА
|3 : 2
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