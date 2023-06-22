Защитник Воробьев рассказал, что после ухода из Нижнекамска в клуб надо было сдать всю экипировку

Защитник Кирилл Воробьев, перешедший в это межсезонье из «Нефтехимика» в «Автомобилист», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об особенностях выступления за нижнекамскую команду.

— Про «Нефтехимик» мы знаем немного. Правда ли, что, когда уходишь из клуба, то надо сдать всю экипировку, включая носки и шорты?

— У меня носки и шорты уже не просили, но многое пришлось сдать, это правда. Я оставил только щитки, так как покупал их за свой счет. Ну и чего-то у меня вообще не было, так как за три года какие-то вещи пришли в негодность. Там смешная ситуация была с Маратом Хайруллиным. Когда уходишь из «Нефтехимика», то приносят прейскурант на вещи, которые ты в принципе можешь выкупить. В бумаге две цены: новой вещи и после амортизации. Так вот Марат увидел, что коньки, в которых он провел весь сезон, можно выкупить за половину стоимости, и согласился. Но потом в клубе передумали и выставили полную стоимость. Ну, он их и оставил в клубе.

— В ноябре «Нефтехимик» отказался от Йоанна Овитю, и тогда многие посчитали, что вы прекратили борьбу за место в плей-офф. Странно отказываться от легионера, да еще и выступающего в защите?

— Когда мы увидели Йоанна на тренировках, то подумали, что у нас появилась звезда высокого уровня. Но во время сезона все пошло не так, все было не очень хорошо. На француза давили, он нервничал и не мог показать хороший хоккей.

— У него русскоязычная жена. Он говорил на русском?

— Он все понимает, но говорил плохо, хотя и старался.

4 мая Воробьев заключил контракт с «Автомобилистом». Ранее он расторг контракт с «Нефтехимиком».

В прошедшем сезоне россиянин набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата.

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