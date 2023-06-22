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Сегодня, 09:30

Защитник Воробьев рассказал, что после ухода из Нижнекамска в клуб надо было сдать всю экипировку

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Кирилл Воробьев.
Фото ХК «Нефтехимик»

Защитник Кирилл Воробьев, перешедший в это межсезонье из «Нефтехимика» в «Автомобилист», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об особенностях выступления за нижнекамскую команду.

— Про «Нефтехимик» мы знаем немного. Правда ли, что, когда уходишь из клуба, то надо сдать всю экипировку, включая носки и шорты?

— У меня носки и шорты уже не просили, но многое пришлось сдать, это правда. Я оставил только щитки, так как покупал их за свой счет. Ну и чего-то у меня вообще не было, так как за три года какие-то вещи пришли в негодность. Там смешная ситуация была с Маратом Хайруллиным. Когда уходишь из «Нефтехимика», то приносят прейскурант на вещи, которые ты в принципе можешь выкупить. В бумаге две цены: новой вещи и после амортизации. Так вот Марат увидел, что коньки, в которых он провел весь сезон, можно выкупить за половину стоимости, и согласился. Но потом в клубе передумали и выставили полную стоимость. Ну, он их и оставил в клубе.

— В ноябре «Нефтехимик» отказался от Йоанна Овитю, и тогда многие посчитали, что вы прекратили борьбу за место в плей-офф. Странно отказываться от легионера, да еще и выступающего в защите?

— Когда мы увидели Йоанна на тренировках, то подумали, что у нас появилась звезда высокого уровня. Но во время сезона все пошло не так, все было не очень хорошо. На француза давили, он нервничал и не мог показать хороший хоккей.

— У него русскоязычная жена. Он говорил на русском?

— Он все понимает, но говорил плохо, хотя и старался.

4 мая Воробьев заключил контракт с «Автомобилистом». Ранее он расторг контракт с «Нефтехимиком».

В прошедшем сезоне россиянин набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата.

Полное интервью с Кириллом Воробьевым читайте на сайте «СЭ»

Кирилл Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
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Защитник КХЛ Воробьев рассказал, что за уход из ЦСКА ему пришлось заплатить самому

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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
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29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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