Защитник Воробьев рассказал, что после ухода из Нижнекамска в клуб надо было сдать всю экипировку
Защитник Кирилл Воробьев, перешедший в это межсезонье из «Нефтехимика» в «Автомобилист», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об особенностях выступления за нижнекамскую команду.
— Про «Нефтехимик» мы знаем немного. Правда ли, что, когда уходишь из клуба, то надо сдать всю экипировку, включая носки и шорты?
— У меня носки и шорты уже не просили, но многое пришлось сдать, это правда. Я оставил только щитки, так как покупал их за свой счет. Ну и чего-то у меня вообще не было, так как за три года какие-то вещи пришли в негодность. Там смешная ситуация была с Маратом Хайруллиным. Когда уходишь из «Нефтехимика», то приносят прейскурант на вещи, которые ты в принципе можешь выкупить. В бумаге две цены: новой вещи и после амортизации. Так вот Марат увидел, что коньки, в которых он провел весь сезон, можно выкупить за половину стоимости, и согласился. Но потом в клубе передумали и выставили полную стоимость. Ну, он их и оставил в клубе.
— В ноябре «Нефтехимик» отказался от Йоанна Овитю, и тогда многие посчитали, что вы прекратили борьбу за место в плей-офф. Странно отказываться от легионера, да еще и выступающего в защите?
— Когда мы увидели Йоанна на тренировках, то подумали, что у нас появилась звезда высокого уровня. Но во время сезона все пошло не так, все было не очень хорошо. На француза давили, он нервничал и не мог показать хороший хоккей.
— У него русскоязычная жена. Он говорил на русском?
— Он все понимает, но говорил плохо, хотя и старался.
4 мая Воробьев заключил контракт с «Автомобилистом». Ранее он расторг контракт с «Нефтехимиком».
В прошедшем сезоне россиянин набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3