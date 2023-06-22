Защитник Воробьев о работе со Скудрой: «После ошибки Петерис на лавке лил на меня воду из стакана и кричал «это твой уровень»

Защитник Кирилл Воробьев, перешедший в это межсезонье из «Нефтехимика» в «Автомобилист», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об опыте работы с латвийским специалистом Петерисом Скудрой.

— Знаю, что весной вам звонил Петерис Скудра и приглашал в один из клубов, который должен был возглавить.

— Было дело. Мы с Петерисом работали в «Торпедо». У меня остались очень хорошие впечатления от работы.

— Все знают про его несдержанность в каких-то моментах. Попадали под горячую руку?

— А как же! Пару раз было. Помню, как-то с защитником сделали друг другу слишком много передач под синей. Неудобно было бросать, постоянно под тебя выкатывались. В принципе шайбу не потеряли, бросок был, возвращаемся на скамейку довольные, а к нам Петерис летит, кричит: «Вы что бросить не можете». Правда, полностью процитировать его я не могу, но вы и сами представляете. А второй раз запомнился надолго.

— Что было?

— Я за своими воротами замешкался, не увидел соперника, потерял шайбу. Гола не было, из зоны мы вышли. Сажусь на скамейку и чувствую, что на меня вода льется. А это Петерис на меня из стакана льет. И кричит при этом: «Это твой уровень». Тогда был шок, но через неделю я уже хохотал над этим. Никаких обид. Петерис такой.

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