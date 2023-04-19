Защитник Валенцов заключил новый контракт с «Витязем»

Защитник Владислав Валенцов подписал новый контракт с «Витязем».

Как сообщает пресс-служба, соглашение рассчитано на два года.

«Очень рад остаться в клубе, даже счастлив! Нравится организация и все в нашем клубе. Два года — отличный контракт, я доволен», — сказал игрок.

В сезоне-2022/23 26-летний защитник сыграл за «Витязь» 57 матчей и набрал 6 (1+5) очков.