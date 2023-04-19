Артюхин: «Современный хоккей требует мысль, поэтому надо уметь играть в атаку, снабжать нападающих шайбой»

Экс-форвард СКА Евгений Артюхин рассказал, что нужно изменить в российском хоккее, чтобы появлялись качественные защитники.

«Соглашусь с Дмитрием Орловым, что в нашей лиге качественных защитников практически нет. Современный хоккей требует мысль, поэтому надо уметь играть в атаку, снабжать нападающих шайбой. К сожалению, подрастающее поколение без этих навыков. Было бы классно, если Дима или другие защитники из Национальной хоккейной лиги проводили мастер-классы в России, объясняли, показывали, и чтобы дети повторяли и пробовали. В Континентальной хоккейной лиге есть специальный департамент по развитию. Надо летом делать лагеря, собирать детских тренеров и обучать новому, менять систему. Тогда будет прогресс, а сейчас всем удобно работать по старым конспектам», — цитирует Артюхина Legalbet.

Ранее защитник «Бостона» Дмитрий Орлов предложил придумать систему воспитания российских защитников.