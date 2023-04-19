«Ак Барс» — ЦСКА: видеотрансляция второго матча финала Кубка Гагарина, прямой эфир на телеканале KHL

19 апреля в Казани состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

Игра пройдет на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Начало эфира — в 18.45.

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче со счетом 4:1. Казанцы ведут со счетом 1-0 в серии до четырех побед.